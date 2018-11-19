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الملك يعفو عن 792 شخصا بمناسبة المولد النبوي

الملك يعفو عن 792 شخصا بمناسبة المولد النبوي
هسبريس - و.م .ع
الاثنين 19 نونبر 2018 - 19:15

أصدر الملك محمد السادس بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف، أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 792 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 1400 هجرية 2018 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 792 شخصا وهم كالآتي :

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 576 سجينا موزعين على النحو التالي:

العفو مما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 03 سجناء

التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 563 سجينا

تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 09 سجناء

تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة : 01 سجين واحد

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