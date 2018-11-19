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الرئيسية | مجتمع | فيديوهات أمنيين تسائل التمييز بين التظلم الإداري وإفشاء السر المهني

فيديوهات أمنيين تسائل التمييز بين التظلم الإداري وإفشاء السر المهني

فيديوهات أمنيين تسائل التمييز بين التظلم الإداري وإفشاء السر المهني
هسبريس من الرباط
الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:10

دفعت عدد من التسجيلات المصورة و"التدوينات" الصادرة عن بعض موظفي الشرطة المديرية العامة للأمن الوطني إلى التعاطي بجدية وحزم معها، إذ كلفت لجانا مركزية مشتركة للتحقق مما جاء فيها من تظلمات إدارية أو تبليغ عن اختلالات مفترضة منسوبة إلى بعض الموظفين أو المسؤولين الأمنيين؛ وذلك ليتسنى تحديد المسؤوليات الإدارية بشكل دقيق.

وفي تعليقه على هذه الخرجات الإعلامية لموظفي الشرطة، أبدى مصدر أمني في حديث لهسبريس تحفظه الشديد على طريقة التعبير عن تلك التظلمات المنشورة، والتي اعتبرها "طريقة غير قانونية ومشوبة بالإخلال المهني".

ويشرح المصدر الأمني أن "هذه الخرجات لم تمر عبر آليات التظلم الإداري المحددة قانونا، وانطوت على إخلال واضح بواجبات التحفظ المفروضة في موظفي الأمن الوطني، فضلا عن أنها تضمنت معطيات ومعلومات مشمولة بالسر المهني، وهو ما يعرض أصحابها للمسؤولية الإدارية والجنائية عند الاقتضاء".

"من الثابت أن هناك تمييزا واضحا بين التظلم الإداري الذي حدد القانون طرقه وآلياته ومساطره، وبين الخرجات الإعلامية العرضية التي تنطوي على اتهامات وتصريحات تصل أحيانا إلى الكشف عن معطيات مشمولة بسرية الأبحاث القضائية المنجزة أو الكشف عن هويات الأشخاص الموقوفين أو الشرطيين الزملاء، وهي مسألة معيبة قانونا وتنطوي على عناصر تكوينية لأفعال معاقب عليها تشريعا، في حال ثبوت زيف منطلقاتها"، يورد المصدر الأمني.

وعلاقة بالموضوع نفسه سارعت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الإثنين، إلى إصدار بلاغ صحافي أكدت فيه أنها حريصة على تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة لموظفيها، وتتبع ومواكبة أوضاعهم المهنية، بشكل يسمح بضمان التدبير الرشيد لمسارهم الوظيفي، وتمكينهم من الاضطلاع الأمثل بالالتزامات الإدارية المنوطة بهم، والمتمثلة في المحافظة على الأمن والنظام العامين، وصون سلامة الأشخاص والممتلكات.

وشددت إدارة الأمن في البلاغ نفسه على تذكير مسؤوليها المركزيين والجهويين بضرورة الاهتمام بشؤون عناصر الشرطة وإيلاء عناية خاصة لطلباتهم وملتمساتهم وتظلماتهم، مؤكدة على وجوب تفعيل وتبسيط آليات التظلم الإداري، وتسريع آجال البت في مختلف الطلبات الإدارية، مع الحرص على إجراء الأبحاث الضرورية في كافة التظلمات الصادرة عن الموظفين.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، في البلاغ ذاته، أنها "تدعم كافة الجهود التي تروم تحقيق المصلحة الفضلى للموظف، وأنها ملتزمة كذلك بتوطيد مبادئ الانضباط الوظيفي وضمان احترام السر المهني والتقيد بواجب التحفظ".

وشدد المصدر على أن "جميع التظلمات الصادرة عن موظفي الشرطة تخضع لأبحاث وتحقيقات معمقة، لتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، غير أن التظلمات التي يثبت أنها تتضمن اتهامات زائفة أو مغلوطة فإنها ستخضع للمساطر القضائية والتدابير التأديبية المقررة قانونا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - youssef الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:27
عدة طلبات مقابلة للسيد المدير العام .ورسالة تظلم عبر البريد بدون جدوى !.بقي وسيلة أخرى....؟
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45
2 - socialllllll الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:27
اوا الشرطي من يبقا كيطلب فحقو ومكيتعطاش ليه آشنو بغيتوه ادير ينتاحر ولا لازم ما يفضح المنافقين اما الشعب لكن انتم خاصكوم تبقاو مستورين اكفس بلد في العالم هو المغرب حاكمينو غير المنافقين من المقدم حتى رئيس الحكومة
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48
3 - ramou الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:29
-لا يستطيع أحد أن يمنحك الكرامة، ولا يستطيع أحد أن يمنحك المساواة أو العدالة أو أي شيء آخر، هذه أشياء يجرد منها أي شاب عند انخراطه في صفوف الأمن المغربي . هدا جهاز مريض تنخره كل أنواع الآفات
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42
4 - استاد الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:37
قالك لك التظلم الاداري هههه واش في خباركم اني كتبت تظلم لموارد البشرية بالرباط وزرت المصالح الموارد لوزارة التربية ولا مجيب للتظلم سير حتى نشوفو دك الهضرة الخاوية ديالهم التهرب من المسؤولية
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24
5 - مغربي من اسكندنافيا الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:37
أي رجل أمن تعرض للظلم لا يمكن أن يشتكي لأن رئيسه او من ظلمه لديه نفوذ و سيتم إقبار شكايته وقد يصل الأمر لتلفيق تهم له تصل للسجن .. الحل عمل فيديوهات ليراها الرأي العام و الصحافة فهم الضمان النسبي للمظلومين في بلاد ينخرها الفساد
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35
6 - حنا معامن الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:39
بما ان المسألة تخص الامنيين فلا تعليق!!!!!!
ولو كان العكس لتكلم العادي والبادي
لك الله يا شرطي
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25
7 - ابن سوس المغربي، طفح الكيل الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:40
كارثة بكل المقاييس ان يشاهد العالم فضائح في في كل ركن من أركان المغرب في السياسة الرياضة في حياة المواطن المغربي المغلوب على أمره و المسؤولين يتفرحون يضعون القطن على اذانيهم و ينتظرون المهدي المنتظر لكي ينقد المغرب من سياستهم الفاشلة الإنترنت يعج الفساد في المغرب الذي أصبح مسلسل مغربي لا ينتهي ولا من يضع له حد و يقف هذه الكارثة ماذا يفعل المسؤولين واش هذه المصائب و الفضائح والجرائم لا يوجد في المغرب و يضع لها حد؟ أصبحنا فرجة العالم حسبي الله ونعم الوكيل
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12
8 - kamal الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:40
يا سلام على الافشاء، حينما تغلق الابواب في وجه الانسان و في غياب اجوبة عن الرسائل لا يجد الانسان سوى الفيديو للتعبير، فانا مثلا نجحت في مبارتين على التوالي في مباريات الشرطة و أرسلت رسالتيت للمدير العام دون اي جواب او رد. يحس الانسان بالحتقار و العقد تجاه هاته السياسات المقصودة
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13
9 - Juriste الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:44
الخرجات الإعلامية لموظفي الشرطة للإبلاغ عن التظلم أو الاستعطاف تعتبر أفعال موجبة للعقوبة الإدارية ما لم يثبت الموظف المعني سلكه لكل الطرق القانونية عبر المساطير الادارية في احترام تام للتسلسل الاداري لرؤسائه مع ما يحوزه من حجج إثباتية من مراسلات و شكايات ...الخ وعليه فالمسؤول الامني المعني الذي غض الطرف عن رسائل التظلم أو الاستعطاف يصبح بدوره خاضع للمساطير التأديبية
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8
10 - عدول الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:44
قراو البلاغ مزيان.......المتابعات القضائية.ها التهديدات بدات.واش فهمتو يالبوليس
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15
11 - أكاديري من ألمانيا الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:49
هههه السر المهني عندهم هو الظلم القمع والإرهاب النفسي والفساد الإداري وباك صاحبي والرشوة ... إذا كان الجهاز الأمني يتعامل مع رجاله بهذه المعاملات فمابالك بالمواطنين العاديين يعني الطبقة الفقيرة والمتوسطة ....
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8
12 - موظف شرطة الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:53
المرجو من السيد المدير العام على رأس هذه الإدارة أن يفعل المذكرة المدير ية ماي 2016 التي يحث فيها السيد المدير العام على مراسلته تحت السلم الإداري أي موظف الشرطة تعرض لأي تظلم عليه أن يراسل المدير العام المشكل هو يتم طيها انا شخصيا قمت بشكايتين إلى السيد المدير العام إلا أنني أتلقى اي رد بحكم ان المشتكى به صديق مدير الموارد البشرية لهدا اطلب منكم السيد المدير العام ٠ اعطاء تعليماتكم من اجل تفعيل المذكرة المدير ية ماي 2016 لقد قمت عدة مرات بالتربص لكم من اجل تسليمكم رسالتي لكم مباشرة المرجو منكم سيدي المدير الإنصات إلى جميع الموظفين الدين تقدموا برسالة تظلم
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11
13 - الزبى الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:54
واحد وصلات فيه العظم وتايقول لك طفح الكيل و وصل السيل الزبى
وتجي أنت تهضر على الإختلالات وإفشاء سر المهنة! عن أي سر باقي غادي تهدر نتسناوهم حتى يقتلوا الرؤساء ديالهم بالسلاح الوظيفي؟ كيما كان وقع مع البعض فنفس المشاكل المهنية.
أودي الله يهديكم راه الظلم والحغرة خايبين بزاف
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10
14 - مغربي الاثنين 19 نونبر 2018 - 21:56
اشد على يد السيد الحموشي بحرارة لما نلمس فيه من كفاءة واخلاص وحب المهنة ونزاهة ولي اليقين ان كل من ظلم سياخذ بحقه لانه متميز عن من سبقوه فشكرا لك ياسيدي ومنحك الله القدرة على حمل هذه المسؤولية العظيمة واطال في عمرك.
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