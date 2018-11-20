السكك الحديدية تعلن شروط "مجانية البراق" بين الدار البيضاء وطنجة

هسبريس ـ يوسف لخضر

قال المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، إن الاستفادة من الرحلات المجانية ل"قطار البراق" فائق السرعة تتطلب التسجيل القبلي عبر الموقع الإلكتروني للمكتب من أجل ضمان تدبير جيد للطلبات، ولا يمكن ذلك في محطات القطار.

وأوضح "ONCF"، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن التسجيل يجب أن يتم عبر موقع "oncf-voyage" أو عبر الاتصال بمركز النداء الخاص بالزبناء على الرقم 2255، ابتداءً من الجمعية 23 نونبر الجاري.

وسيضع المكتب الوطني للسكك الحديدية قطار البراق مجاناً أمام المغاربة لمدة ثلاثة أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، بهدف إتاحة اكتشاف خدماته في أفق بدء الاستغلال التجاري متم الشهر.

وتتطلب الاستفادة من هذه الرحلات المجانية أن يقدم الراغب في ذلك اسمه الكامل ورقم هاتفه ورقم بطاقة التعريف الوطنية والتاريخ الذي يرغب فيه باستعمال البُراق، وفي حالة تمت الموافقة على الطلب، حسب توفر المقاعد، سيتم إخبار المعني بالأمر عبر البريد الإلكتروني إذا كان قد قام بالتسجيل عبر الموقع.

وإذا كان المشارك قد تقدم بطلبه عبر الاتصال بمركز النداء، سيتم الاتصال به عبر الهاتف، لمده بالتاريخ والساعة ورقم القطار والمقعد المخصص له، وسيكون على المستفيد أن يسحب تذكرته من المحطة التي يختارها قبل 24 ساعة على الأقل من موعد الرحلة، وإلا سيتم إلغاء طلبه.

وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغه، أن كل مشارك في هذه الرحلات يمكنه أن يستفيد فقط من رحلة ذهاب واحدة أو رحلة ذهاب وإياب، وناشد المكتب "استحضار حس المواطنة للحفاظ على المعدات، سواء في المحطات أو على متن القطارات".

وأشار المكتب الوطني نفسه إلى أنه "لا يمكن تلبية جميع طلبات الاستفادة من الرحلات المجانية الاستكشافية"؛ فعدد القطارات التي ستكون متاحة يبلغ 13 قطاراً في الذهاب وكذلك في الإياب، بسعة تصل إلى 533 مقعداً في كل قطار. وأكد أن "هذه الشروط تهدف فقط لتنظيم مشاركة العموم بشكل أفضل وضمان رحلات جيدة للاكتشاف والاستمتاع بتجربة جديدة في السفر".

جدير بالذكر أن قطار البراق فائق السرعة دُشن خلال الأسبوع الماضي من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويربط بين الدار البيضاء وطنجة مروراً بالرباط والقنيطرة، ويسير بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً ما بين القنيطرة وطنجة.

وبعد انتهاء فترة الرحلات المجانية، سيشرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تقديم خدمات البراق انطلاقاً من محطات الدار البيضاء المسافرين، والرباط أكدال، والقنيطرة، وطنجة، من خلال رحلات يومية، ستكون أسعارها متراوحة بين 79 درهماً كسعر تفضيلي، و364 درهماً كأغلى تذكرة.

وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط القطار فائق السرعة، بينما ستصل تذكرة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و15 سنة إلى 50 درهماً في الدرجة الثانية، و80 درهماً في الدرجة الأولى.