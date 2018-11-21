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الرئيسية | مجتمع | ​"أيت اوسى" الصحراوية تحتفل بالمولد في خريبكة

​"أيت اوسى" الصحراوية تحتفل بالمولد في خريبكة

​"أيت اوسى" الصحراوية تحتفل بالمولد في خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الثلاثاء 20 نونبر 2018 - 23:35

احتفلت قبيلة أيت اوسى الصحراوية، من خلال زاويتها في مدينة خريبكة، بذكرى المولد النبوي، بتنظيم حفل صباح اليوم حضره ممثلون عن السلطات المحلية، وعدد من المنتسبين إلى الزاوية، ومجموعة من الضيوف من داخل المدينة وخارجها.

واستهل منظمو الحفل المناسبة بنحر ناقة، أو ما يطلق عليه الصحراويون اسم "الزَّايْلَة"، من أجل طهي لحمها وإكرام الضيوف بوجبة كسكس ضمن ما يسمى لديهم بـ"المَعْروف"، مع حرصهم على تمكين مجموعة من الأسر الفقيرة من مساعدات اجتماعية على شكل مواد غذائية أساسية.

وعلى غرار السنوات الماضية، نصب المنظمون خياما بساحة مقابلة لمسجد طارق بن زياد وسط مدينة خريبكة، من أجل استقبال المشاركين في الاحتفالات، ولم تمنع التساقطاتُ المطرية وبرودة الأجواء الضيوفَ من تلبية الدعوة.

مولفي محمد عابد، مقدم زاوية أيت اوسى بخريبكة، قال إن "الزاوية حريصة على الاحتفال كل سنة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تتم دعوة مجموعة من القبائل الصحراوي، من ضمنها إرزكي وأيت لحسن والركيبات والزوافيط وأيت اوسى...".

وقال فريد إكيسن، رئيس المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، إن "جميع القبائل الصحراوية تجتمع من أجل الاحتفال بالمولد النبوي وإحياء المعروف، بدءًا بنحر ناقة، وترديد الأذكار، وتلاوة القرآن الكريم، وتوزيع المساعدات الاجتماعية، ورفع الأكف بالدعاء إلى الله لما فيه خير للمغرب ملكًا وشعبًا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdo الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:08
اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الانبياء
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2 - ابو مصعب الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:36
السلام عليكم ان ما يحز في النفس أن هناك اناس عندما يقرأ تعليقا لا يوافق هواه ينهال على كاتبه بالسب والشتم لأنه لا يؤمن بمن يخالفه وهاذا النوع اعرفهم جيدا رصيدهم المعرفي فارغ من العلم وقد تجده يتلونون مثل الحرباء فلو كان رصيده المعرفي مملوء علما لرد بالعلم بدل السب والشتم عندما نقول نحن أن الإحتفال بمولد النبيء لا أصل له فهاذا لا يدل عن بغضنا للنبيء بل يفيد حبنا للنبيء محمد صلى الله عليه وسلم والنناقش بعلم وبيننا وبين من خالفنا الكتاب والسنة فالإحتفال بمولد النبيء ليس يوما في السنة بل الإحتفال بمولده في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل دقيقة وثانية اولها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده 2سباب المسلم فسوق وقتاله كفر3 ليس المسلم باللعان ولا السباب4 ان من اكبر الكباءر ان يسب الرجل اباه قيل يا رسول الله وكيف يسب الرجل اباه قيل ان يسب الرجل ابا الرجل فيسبه الر جل وهناك أحاديث كثيرة في تحريم سب المسلم واستسمح ان أطلت
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