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كُتّاب وآراء
"أيت اوسى" الصحراوية تحتفل بالمولد في خريبكة
احتفلت قبيلة أيت اوسى الصحراوية، من خلال زاويتها في مدينة خريبكة، بذكرى المولد النبوي، بتنظيم حفل صباح اليوم حضره ممثلون عن السلطات المحلية، وعدد من المنتسبين إلى الزاوية، ومجموعة من الضيوف من داخل المدينة وخارجها.
واستهل منظمو الحفل المناسبة بنحر ناقة، أو ما يطلق عليه الصحراويون اسم "الزَّايْلَة"، من أجل طهي لحمها وإكرام الضيوف بوجبة كسكس ضمن ما يسمى لديهم بـ"المَعْروف"، مع حرصهم على تمكين مجموعة من الأسر الفقيرة من مساعدات اجتماعية على شكل مواد غذائية أساسية.
وعلى غرار السنوات الماضية، نصب المنظمون خياما بساحة مقابلة لمسجد طارق بن زياد وسط مدينة خريبكة، من أجل استقبال المشاركين في الاحتفالات، ولم تمنع التساقطاتُ المطرية وبرودة الأجواء الضيوفَ من تلبية الدعوة.
مولفي محمد عابد، مقدم زاوية أيت اوسى بخريبكة، قال إن "الزاوية حريصة على الاحتفال كل سنة بذكرى المولد النبوي الشريف، حيث تتم دعوة مجموعة من القبائل الصحراوي، من ضمنها إرزكي وأيت لحسن والركيبات والزوافيط وأيت اوسى...".
وقال فريد إكيسن، رئيس المنظمة الدولية لدعم الحكم الذاتي بالصحراء، إن "جميع القبائل الصحراوية تجتمع من أجل الاحتفال بالمولد النبوي وإحياء المعروف، بدءًا بنحر ناقة، وترديد الأذكار، وتلاوة القرآن الكريم، وتوزيع المساعدات الاجتماعية، ورفع الأكف بالدعاء إلى الله لما فيه خير للمغرب ملكًا وشعبًا".