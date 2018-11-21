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"ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة

"ملائكة الرحمة" تغلق أبواب المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة
هسبريس من طنجة (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:00

من المرتقب أن يشل إضراب الممرضين العمل في مستشفيات المملكة نهاية الشهر الجاري؛ بعد أن أعلنت حركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب عن خوض إضراب عن العمل يومي 27 و28 نونبر تحت شعار "الانتفاضة التمريضية"، بجميع المراكز الصحية والمستشفيات الإقليمية والجهوية وكذا الجامعية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وتحتج "ملائكة الرحمة" على "نهج الوزارة الوصية لسياسة الآذان الصماء والهروب إلى الأمام وغياب إرادة سياسية لدى الحكومة ووزارة الصحة لحلحلة هذا الملف، في التفاف خطير على الخطابات والتوصيات الملكية الرامية إلى تحفيز الموارد البشرية بقطاع الصحة على وجه الخصوص"، وفق تعبير بلاغ الحركة.

عفاف العم، عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، قالت إن "خروج الممرض المغربي للاحتجاج يأتي للمطالبة بستة مطالب؛ هي الإنصاف بالتعويض عن الأخطار المهنية، وإحداث هيئة وطنية خاصة بالمرضين وتقنيي الصحة، وإخراج مصنف المهن والكفاءات (REC)، وإنصاف ضحايا المرسوم رقم 2-7-535، ومراجعة شروط الترقي، وإدماج كافة الممرضين في الوظيفة العمومية"، رافضة توظيفهم في إطار التعاقد.

وأضافت المتحدثة في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "لا يعقل أن يتلقى الممرض المغربي تعويضا عن الأخطار المهنية هزيلا وثابتا، في الوقت الذي تتلقى فئات أخرى تشتغل معنا (تقصد الأطباء) تعويضا تتم الزيادة في قيمته عبر التدرج في السلم الإداري ومع مرور السنوات"، معتبرة ذلك "حيفا كبيرا، خاصة أننا نشتغل في الظروف نفسها ومعرضون للأخطار ذاتها".

واستحضرت عضو لجنة الإعلام والتواصل بحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب ما وصفته بـ"التمييز المفضوح الذي ينهجه مهندسو القرارات والقوانين والمراسيم والاتفاقات بوزارة الصحة في ما يخص شروط الترقي".

وأفادت المتحدثة بأن "مباراة الترقي الخاصة بالأطباء تمنح كوطا بنسبة مائة بالمائة، في المقابل لا تتجاوز النسبة 13 بالمائة لفئة الممرضين رغم تقديمهم لباقة من الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة للمواطنين والمرضى تبلغ نسبتها حسب المنظمة العالمية للصحة (OMS) 80%"، على حد قولها.

ويندد الممرضون بالموقف السلبي لوزارة الدكالي ومصالحها غير الممركزة أمام المتابعات القضائية للأطر الصحية بسبب الفراغ القانوني الحاصل، نتيجة "غياب" مصنف المهن والكفاءات (REC).

ويطالب المحتجون بتحصين العلوم التمريضية والتقنيات الصحية من الدخلاء وأصحاب رؤوس الأموال، عبر التعجيل بإحداث هيئة وطنية مستقلة لوضع حد لتطاول "أشباه الممرضين على البذلة البيضاء، والإفراج عن مباريات الماستر في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة للرقي بجودة الخدمات والعلاجات المقدمة لعموم المواطنين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - oussama الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:12
أصلا المستشفيات فالمغرب كيف كينين كيف ماكينينش، فيهم غير الداجينا و دوا لحمر
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2 - Said الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:26
لا محيد عن النضال الى حين انتزاع الحقوق المهضومة
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10
3 - Mahzala الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:28
فضحتونا الممرض يجب ان يدافع عن حقوق المريض وانتم تطالبون بحقوقكم فقط اما ناس الي كتموت عندكم بلا رعاية طبية جيدة هدوك بنسبا ليكم غير طريق باش تقولو بلي خادمين وتصورو شهرية تاعكم
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2
4 - Peace الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:35
و الله كاركاتور معبر جدا هههه

انا اريد فقط ان يتكلم وزير الصحة قليلا و يوضح لا مذا يقع بالضبط, لنفهم المشكل. يبدو ان هناك خصاص في الممرضين الاكفاء, ما يصيب الاطباء بالضغط و ربما قلة الاطباء و ضعف لاجور. بالاضافة الى مشكل لصيادلة و كثرة الادوية المستوردة بدون فائدة و غلاءها و قلة الاطباء المتخصصين في الطب الطبيعي. و غلاء المختبرات و المصحات و الادوية بالنسبة للقدرة الشرائية للمغاربة بالاضافة الى رداءة التغطية الصحية او انعدامها. افق يا وزير من سباتك العميق! مافيات الصحة في المغرب انعت و حان قطافها.
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5 - واحد من ضحايا الأربعاء 21 نونبر 2018 - 00:51
وضحية هو المواطن المغلوب على أمره... ملائكة تضرب عن العمل و شياطين تعمل بدوام كامل. قالوها جيلالة : هذا وعدك يا مسكين كان الله عليك عوين ....
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