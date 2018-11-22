أثرياء البلاد في ميزان العمل الإنساني .. شحّ العطاء وحبّ التباهي

هسبريس - محمد الراجي

مع دخول فصل الشتاء، وانطلاق مبادرات توزيع المساعدات الإنسانية التي دأَب على القيام بها كل سنة فاعلون مدنيون وجمعيات لمساعدة المواطنين القاطنين في المناطق النائية، عاد إلى واجهة النقاش العمومي غيابُ "الحِسِّ التضامني" لدى أثرياء المغرب، إذ من النادر أنْ يسمع الرأي العام أنّ أحد الأثرياء المعروفين قام بتمويلِ مشروع خيري، كما يفعل أثرياء البلدان المتقدمة، الذين يخصصون جزءا مهما من ثرواتهم لتمويل المشاريع الخيرية.

الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة انتقدت غياب أثرياء المغرب عن المبادرات الاجتماعية والعمل الخيري والإنساني، معتبرة أنّه باستثناء المشاريع التي أنجزتْها مؤسسة للا سلمى لمحاربة السرطان، في الميدان الصحّي، فإنّ أرقام تبرعات ومشاريع أثرياء ورجال الأعمال في المغرب "لم تصل إلى المستوى المطلوب إلا في حالات نادرة ويتيمة".

وفي وقت تحظى المبادرات الإنسانية التي يقوم بها الأثرياء ونجوم الفن الغربيون بالإشادة والتنويه والإعجاب من طرف المغاربة، لقيَت مبادرةٌ قام بها المطرب الشعبي المغربي عبد العزيز الستاتي لتوزيع مساعدات إنسانية على مواطنين في إحدى البلدات انتقادات واسعةً جدا من طرف رواد الشبكات الاجتماعية المغاربة، بسبب عمْده إلى لصْق صورته الشخصية على أكياس المساعدات التي تبرع بها.

الستاتي عمَد، بعد زوال يوم الأحد الماضي، إلى بثّ توجّه "مَوكبه" إلى إحدى البلدات نواحي والماس مباشرة على صفحته الفيسبوكية، كما بثّ عملية توزيع المساعدات على سكان البلدة، وهي عبارة عن مواد غذائية وأغطية. وحَرص مساعدو الستاتي على إبراز صورته المُلصقة على الأكياس مرفوقة بعبارة "أسرة التضامن" أمام الكاميرا.

وأمْطر معلقون الستاتي بوابل من الانتقادات، إذ اعتبر كثير منهم أنّ المغني الشعبي المشهور ما كان عليه أنْ يستغلَّ المبادرة الإنسانية التي قام بها للترويج لنفسه. وكتب أمين: "كاتعطي الصدقة مرحبا. كاتصور الناس قلنا ماشي مشكل..درتي اللايف، ماشي مشكل. أما باش تلصق الصورة ديالك فالقفة، شناهيا هادي زعما".

في المقابل أبْدى معلقون آخرون إعجابهم بالمبادرة الإنسانية التي قام بها عبد العزيز الستاتي، معتبرين أنه لا إشكال في أن يُصوِّر عملية توزيع المساعدات، لأنّه بذلك سيُحفّز آخرين على القيام بمبادرات مماثلة. وعلّق مصطفى على "الفيديو" المباشر الذي بثّه الستاتي: "شوفو الناس فين كايعيشو وشي وحدين بقاو علينا الصدقة كتكون مستورة"؛ بينما كتب مبارك مصطفى الحسناوي رادّا على منتقدي الستاتي: "أودي غي ديرو الخير وتصورو".

الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة اعتبرت أنّ التبرعات والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها أثرياء المغرب تكون بخلفيات سياسية أكثر من كونها تضامنا مجتمعيا، لافتة إلى أنَّ مساهماتهم الإحسانية هي أقلّ من نظيرتها التي يقوم بها مواطنون من الطبقة المتوسطة في المجتمع.

في هذا الإطار بَرزتْ، منذ دخول فصل الشتاء الجاري، عدد من المبادرات الإنسانية لتوزيع مساعدات من أغذية وملابسَ على سكان المناطق النائية في المغرب، خاصة المناطق المتسمة بطقسها البارد. وينشُط أصحاب هذه المبادرات، وأغلبهم من الشباب، في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يَجمعون مساعدات عينية أو مالية، ويقومون بتوزيعها على المواطنين المحتاجين.

الشبكة المغربية من أجل الحق في الصحة والحق في الحياة قالت إنّ الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية الحالية حمَل رسالة ذاتَ بُعد تضامني إنساني مجتمعي، ودعْما للمبادرات وللعمل الاجتماعي والإنساني، بهدف تشجيع المساهمات التضامنية على مختلف المستويات والتبرع والتطور والأعمال الخيرية.

ودعت الشبكة أثرياء المغرب إلى الانخراط في الأعمال الإنسانية، وتخصيص جزء من ثرواتهم لدعم المشاريع الخيرية، كمؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمستشفيات، ودُور الطالب والعجزة والأيتام، والأحياء الجامعية، معتبرة أنّ الأثرياء هم الأولى للقيام بهذه الأعمال الخيرية، "على اعتبار أنهم هم الذين استفادوا أكثر من خيرات الوطن".