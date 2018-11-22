نقابة تطالب بحماية الشغيلة من "استغلال" الشركات

هسبريس من الدار البيضاء

دعت الشبيبة العاملة المغربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، مختلف القطاعات الحكومية المعنية إلى التدخل العاجل "بغية فرض تطبيق القانون واحترام حقوق العمال من الاستغلال والاستبداد".

وقالت الشبيبة العاملة المغربية، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه: "نتابع بأسف وقلق عميقين ما آلت إليه الأوضاع بشركتي DELPHI وSEBN بالمنطقة الحرة بطنجة، عبر ما قامت به إدارتاهما من طرد تعسفي في حق العمال النقابيين، والتضييق على حقهم في التنظيم والعمل النقابي، والذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية المنظمة لعالم الشغل".

واستنكرت الشبيبة ذاتها "الممارسات السلطوية والاستبدادية لمسؤولي الشركتين"، لافتة إلى "شجبها قرارات الطرد التعسفي في حق العمال النقابيين"، ومحملة "المسؤولية لإدارتي الشركتين والسلطات العمومية في تدهور الأوضاع بالمنطقة وتبعات الاحتقان جراء القرارات التعسفية والظالمة".

وطالب المصدر ذاته القطاعات الحكومية المعنية بـ"التدخل العاجل لفرض تطبيق القانون وإجبار الشركتين على احترام حقوق العمال، والتراجع عن قرارات الطرد التعسفي، ورد الاعتبار للعمال النقابيين، عبر فتح حوار جاد ومسؤول مع الممثلين النقابيين".