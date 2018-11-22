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كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بإنقاذ حياة مضربين عن الطعام بفاس
حذّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس من عواقب الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه خمسة معتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها "جامعة ظهر المهراز" أواخر شهر أبريل الماضي.
ويطالب المعتقلون المضربون عن الطعام بإعادة ملفهم إلى المحكمة وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتحسين شروط الاعتقال، وتمكينهم من الزيارة العائلية، والتسجيل بسلك الماستر والدكتوراه بالنسبة لاثنين منهم.
ودعت الهيئة الحقوقية المذكورة وزير العدل، في رسالة موجهة إليه، إلى التدخل لحلّ الملف المطلبي للمعتقلين الخمسة، بعد أن وصَل إضرابهم عن الطعام إلى 25 يوما، والإسراع في حمْل المسؤولين المعنيين على فتح باب الحوار معهم، والتجاوب مع مطالبهم.
وقالت الهيئة ذاتها إنّ حالة المعتقلين المضربين عن الطعام "تنذر بالخطر، نظرا للمضاعفات الصحية الخطرة الناتجة عن الإضراب"، داعية وزير العدل إلى التدخل قصد حماية حقهم في الحياة، "وتجنبا لحدوث فواجع كما حدث في إضرابات سابقة".