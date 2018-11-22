ندوة تسائل إصلاح وتجديد مهن التربية والتكوين

هسبريس من الرباط

ينظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين الدارالبيضاء سطات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الدار البيضاء سطات، يومي الجمعة والسبت القادمين، ندوة دولية في موضوع "إصلاح مهن التربية والتكوين وتجديدها"، بمشاركة باحثين أكاديميين وفاعلين تربويين من المغرب وخارجه. وسيتم افتتاح الندوة بمداخلة للمفتش العام لوزارة التربية الوطنية.

وأشار المنظمون إلى أن فعاليات الندوة ستتوزع على أربعة محاور، هي: "أثر الإصلاح والتجدید في ممارسات مھن التربیة والتكوین"، و"سیاسة الإصلاح والتجدید في مجال التربیة والتكوین"، و"علاقة الإصلاح والتجدید بسیاق مؤسسات التربیة والتكوین"، و"المشاریع الإصلاحیة والتجدیدیة.. آلیات التقویم والتعدیل".

وتهدف الندوة، حسب بلاغ توصلت به هسبريس، إلى "التداول في قضايا الإصلاح التربوي في تساوق مع الاعتبارات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، فضلا عن تأثیره على المدرسین والإداریین وباقي الفاعلین، مما يستدعي إنتاج أدوات فعالة تسمح بفھم مختلف المواقف وتحلیلھا وتقويمها".

وجاء في البلاغ ذاته أن "الأساتذة الباحثين والمكونين وأصحاب القرار التربوي أضحوا مدعوین إلى مساءلة حركیة التجدید والإصلاح في بعدیھا النظري والمراسي، وذلك بالإجابة عن أسئلة من قبیل: ما الدوافع الحقیقیة الموجھة للحركة التجدیدیة والإصلاحیة لنظام التربیة؟ وھل تستجیب لحاجات حقیقیة وواقعیة أم أنھا مجرد اختیارات مفروضة؟ كیف نُحدد الأثر المنشود للإصلاح أو التجدید في الممارسات التعلمیة والتعلیمیة والتدبیریة؟ ما الآلیات المعتمدة في تكییف ومصاحبة صیغ التجدیدات والإصلاحات المُملاة من قبل الأوساط الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة...في علاقة بالحقائق المیدانیة؟".

ومن بين الأسئلة، التي تضمنها البلاغ، "كیف تُقوم المشاریع الإصلاحیة والتجدیدیة في الحقل التربوي والتكویني؟ كیف تُنتج أدوات وآلیات ضبط وتعدیل وتوجیه المشاریع الإصلاحیة والتجدیدیة؟ أي دور لمؤسسات التكوین التربوي في تمثل سیرورة التجدید والإصلاح وتفعیلھا ومساءلتھا وتقویمھا؟"، مشيرا إلى أن "الإجابة عن ھذه الأسئلة تقتضي تضافر رؤى مؤسسیة وبحثیة ذات منطلقات متباینة ومتكاملة، یُشارك فیھا فاعلون اجتماعیون واقتصادیون وسیاسیون وباحثون في حقل التربیة والتكوین بمختلف تخصصاتھم: علوم التربیة، دیداكتیك المواد، وباحثون في التدبیر الإداري، ومختصون في التقویم المؤسسي والتدبیري والتربوي، وعلماء اجتماع، وعلماء نفس...".