"الثورة التكنولوجية" توحد النقابات لمواجهة تحديات الشغل الجديدة

هسبريس - عبد الإله شبل

خيم النقاش بين عدد من النقابيين من مختلف دول العالم حول مستقبل الشغل والعمل النقابي في ظل الرقمنة والثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، ومدى تأثيرها على وضعية العمال وسوق الشغل.

وقال عبد القادر الزايير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في افتتاح ندوة دولية عقدت صباح اليَوْم الخميس بالدار البيضاء حول "مستقبل الشغل والعمل النقابي، إن الهيئات النقابية باتت مطالبة بـ"البحث عن سبل للتعامل مع هذه المستجدات، وهو الأمر الذي سيفرض علينا معارك جديدة".

وأضاف الزايير، بحضور نقابيين من إسبانيا وتونس ودوّل أفريقية، أن "الطبقة العاملة تعيش اليَوْمَ انتقالا إلى نموذج آخر ليس به ارتباط ولا حقوق دائمة، وبالتالي آن الأوان لبذل مجهودات في هذه المتغيرات الجديدة لجعل العمل النقابي بمكانته مستقبلا".

من جهته، ايريك مانزي، نقابي من دولة رواندا، قال إن "التكنولوجيا الرقمية لا يجب أن تذمر فرص العمل، فهذه الإبداعات تُيسّر العمل"، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من الرقمنة على مستوى البرامج الدراسية "لأنه إذا لم ننتبه، ستخلق لنا الرقمنة استعمارا جديدا".

وشدد المسؤول النقابي الرواندي في كلمته على ضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا "حتى لا نبقى تحت هيمنة الآخر، وحتى لا يعود الاستعمار إلينا من جديد بطريقة أخرى"، مشيرا إلى "ضرورة الوعي بها وحسن تدبيرها".

أما ممثل الاتحاد العام للشغل التونسي، فدعا إلى ضرورة إرساء أسس نموذج تنموي من أجل تفادي تأثير هذه الثورة التكنولوجية على الطبقة العاملة.

وعرج المتحدّث نفسه على تجربة بلاده في هذا المجال، موردا أن "تونس تعرف حاليا بداية عمل منصات وغياب تشريعات تنظم المجال، وهذا قد يزيد من العمل الهش في ظل غياب قوانين منظمة لذلك"، لافتا إلى "غياب استراتيجية وطنية فعلية لمواجهة هذه التحديات".

مقابل هذا التخوف من الرقمنة وتأثيرها على الشغل، لم يمانع ممثل الاتحاد العام للشغل بإسبانيا على وجود هذه الثورة التكنولوجية في العالم، واعتبر أنها يمكن أن تكون إيجابية بالنسبة للعمال وتسهل عليهم أداء مهامهم على أحسن وجه.

وقال المسؤول النقابي الإسباني في هذا الصدد: "أنا مع الرقمنة، وهو أمر إيجابي، ويمكن استعمالها بشكل أحسن، لكن علينا أن نجعل منها أداة لصالح تحسين أجور ورفاهية العمال"، داعيا إلى توحد الإطارات النقابية لتشكل قوة ضاغطة على الحكومات خلال المفاوضات.

من جانبه، محمد حوراني، ممثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد على ضرورة إيلاء هذه التحولات أهمية كبيرة، ووضع الإنسان في قلب استراتيجية التنمية وتهيئة الأطفال والجيل القادم لمواجهة هذه التحديات.

وقال: "في ظل هذه الثورة التكنولوجية، ستنشأ مجموعة من المهن الجديدة، وهذا ستكون له تداعيات ويجب أن نكون على وعي بذلك، كما يجب تقديم اقتراحات تتجاوز كل القطاعات، وهذا ما نعمل به داخل المجلس الاقتصادي".

وانتهز عبد القادر الزايير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفرصة للهجوم على أرباب المقاولات والشركات بسبب الإجراءات التي باتوا يقدمون عليها في الفترة الأخيرة، والتي تتسبب في تشريد العديد من العمال، وبالتالي التأثير على الأسرة المغربية.

وقال الزايير إن "أرباب العمل يرفعون شعار المرونة ومراجعة المكتسبات، وهي شعارات تضرب الحق في العمل وتؤدي إلى تشريد العمال، وبالتالي عدم الاستقرار الأُسَري"، مضيفا: "أعتقد أن مسألة نظرة أرباب العمل للمستقبل تختلف عن نظرة العمال".