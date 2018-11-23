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"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني

"ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني
هسبريس - محمد الراجي
الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:00

أضحت مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة لتحفيز المغاربة، خاصة فئة الشباب، على العمل الإنساني، آخرُ تجليات هذا التحفيز "تحدّي ما نقص مال عبد صدقة"، الذي يحظى بانخراط لافت من طرف رواد موقع "فيسبوك".

تقوم هذه المبادرة الإنسانية المنبثقة من العالم الافتراضي على دعوة صديق أو أصدقاء إلى الانخراط في "تحدي ما نقص مال من صدقة"، لمدة أربع وعشرين ساعة، يتبرّع بموجبه بقدْر من المال، يُحدّده هو، عن "الإعجابات" والتعليقات التي يتركها المعلقون على إعلانه الانخراط في التحدي.

ويقوم المنخرط في "تحدي ما نقص مال من صدقة" بدعوة أصدقاء آخرين له للانخراط في التحدّي؛ وذلك بإدراج أسمائهم أسفل إعلان انخراطه الذي يبثّه على صفحته في موقع "فيسبوك"، وهكذا تنتشر المبادرة بين رواد الفضاء الأزرق بغية التبرّع بأكبر قدْر من المال.

وحُدّد مبلغ التبرع في "تحدي ما نقص مال من صدقة"، المُقتبس شعاره من الحديث النبوي "ما نقص مال عبد من صدقة"، في درهم واحد عن كل إعجاب، ودرهمين عن كل تعليق، وغالبا من يحَصُر المشاركون في التحدي مدّة الانخراط في عملية التربع في أربع وعشرين ساعة.

يقول مصطفى الطاهيري، شاب مشارك في "تحدي ما نقص مال من صدقة"، إنّ مواقع التواصل الاجتماعي يُمكن أنْ تكون أداة فعّالة للتحفيز على الانخراط في العمل الإنساني، خاصة وأنّ وسائط التواصل الحديثة هذه تحظى بإقبال كبير من طرف الناس، وخصوصا الشباب.

وأضاف الطاهيري في حديث لهسبريس: "يمكن أن نستغل الجانب الإيجابي في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر روح الخير والانخراط في العمل الإنساني. أنا اليوم سأعرف كم هو المبلغ الذي سأعطيه كصدقة، وسأنشر التحدي مع صديقين أو ثلاثة لتعم الفائدة".

من جهته، قال جواد الخلادي، وهو أيضا شاب من المشاركين في "تحدي ما نقص مال من صدقة"، إنّ هذه المبادرة تلقى إقبالا كبيرا من طرف رواد "فيسبوك"، مضيفا: "كلشي باغي يدير الخير فهاد البلاد، غير هو بْنادم كيبغي السبب باش يدير الخير، ويلا ضربتي الحساب للتبرعات اللي غادين يجمعو الناس فهاد التحدي راه تلقا الخير والبركة".

ويظهر من خلال إعلان الانخراط في "تحدي ما نقص مال من صدقة" رغبة رواد الفضاء الأزرق في تشجيع الآخرين على التبرع؛ إذْ منهم من يكتب أكثر من تعليق على الإعلان الواحد بهدف رفع القيمة المالية التي سيتبرع بها المنخرط في التحدي، لكن بعض المنخرطين لا يعجبهم هذا السلوك.

كثير من المنخرطين نبّهوا إلى هذا الأمر باشتراطهم على المعلّقين عدم التكرار، بهدف "التحكم في التعليقات" حتى لا يتجاوز المبلغ الذي يتوجب عليهم التبرع به إمكانياتهم المالية؛ بينما كتب سامي، ناصحا أحد أصدقائه بسخرية: "خصك دير لا يُقبل التعليق المكرر، غادي يصدعوك بكثرة التعليقات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطنة 1 الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:11
الصدقة في المغرب بجب التأكد من وصولها لمن يستحقها ، الشباب الذي يتسول في الشوارع وكل من يتمتع بصحة جيدة لا يستحق الصدقة ، يجب أن نتطوع جميعا من أجل بناء ملاجيء للأطفال المتخلى عنهم ودور للعجزة ، أما ما تبقى فيجب عليه أن يشمر على ساعديه من أجل العمل ، كيف أتصدق على رجل بكامل صحته بينما أرى نساء في الخمسينات والستينات يشتغلن في تنظيف البيوت والشركات ، يجب القضاء على ثقافة الاتكال على الغير وكسب المال بدون جهد .
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2 - belhachemi mokhtar الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:23
اتمنى ان تصل الى اصحابهاولكن اين دولة العدل والمساوة يامن اشترى ساعة بمليون اورو
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3 - محمد الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:29
لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها. مسؤولية الدولة توفير أدنى مستويات العيش الذي يضمن كرامة الانسان. يجب على الدولة تخصيص جزء من الأموال لي كتحصل عليها من بيع الفسفاط وجباية الضرائب لضمان كرامة الإنسان المغربي وإنشاء دور للعجزة ومن انقطعت بهم السبل. وتجريم التخلي عن الوالدين وتركهم عرضة للضياع في الشوارع ونهيهم عن التسول والتحقيق في حال كل متسول في الشارع والاعتناء بالمشردين من الصغار الذين هم متسولو المستقبل وتكوينهم فالوقاية خير من العلاج....... لا تعطني سمكة بل علمني كيف اصطادها ......
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4 - رشيد الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:40
الدولة تتخلى عن واجبها في حماية الفءات الهشة التي لولا تعففها غن طلب الصدقة لانتشرت جحافل طالبي الاحسان في جميع المدن. ومما زاد الطين بلة غض طرف الدولة عن اجتياح الافارقة البلد ويضحكون علا ذقون المغاربة حتا تجد مخيماتهم تاتيها الملابس والماكولات والاغطية من كل حدب وصوب. انه العمى الذى اصاب كثير من مغاربة الفشوش حتا اصبحوا يعجزون عن البحث عن منهم في امس الحاجة الى المساعدة من اخواتهم واخوانهم المغاربة.
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5 - مواطن الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:41
يا حبدا لو قام رواد التواصل بنشر فكرة الصدقة بمفهومها الاسلامي وهي الزكاة لقول الله سبحانه *خذ من اموالهم صدقة * الزكاة هي حق المحتاجين و ذوي الحاجة بقوة قانون الشرعية الاسلامية ياخذها المحتاج مرفوع الراس . هكذا حارب الاسلام الفقر والحاجة. انشر
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6 - Abou majd الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:46
أصبح هم الحكومة المغربية هو الزيادة في الضراىب والتخلي عن مسؤولياتها الاجتماعية في مقابل تنعيم وترييش وتسمين وتخصيب اصحاب الاموال غالبية الشعب اصبحت في عداد المحتاجين زد على ذلك نشر ثقافة الاستحواذ والانتهازية الفردانية والتكاثر والتباهي
فعلا ما نقص مال من صدقة وصدق الله ورسوله ولكن كلمة صدقة تعني أداء الأغنياء لحقوق الفقراء في المال فرضا معلوما محددا قال تعالى وفي أموالهم حق معلوم السائل والمحروم
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7 - كيم الجمعة 23 نونبر 2018 - 09:48
طبعا طبعا، ننتظر صدقة الدولة أولا
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8 - marroki 7achakoum الجمعة 23 نونبر 2018 - 10:13
المغربي يريد حقه لا يريد صدقة من احد.
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9 - ابن زعير الجمعة 23 نونبر 2018 - 10:14
اكيد انها مبادرة طيبةوستعود بالنفع على المتبرع والمتبرع له وتقديم العون للمحتاجين من شيم المغاربة النابعة من تعاليم وقيم ديننا السمح الذي يدعوا الى الخير ويحث عليه.قال تعالى(كنتم خيرامة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر).ولكن مايحدث في هذا الزمان من تدليس وتحايل باسم الدين يجعلنا مترددين ويتسرب الى انفسنا بعض التخوف حول مال هذه الاموال وهل ستسير في اتجاهها الصحيح نحو مستحقيها؟وهل نستطيع ان نثق في الاشخاص الذين نتواصل معهم عبر عالم افتراضي فقط؟المهم نحن داىما نفترض حسن النية ولانقصد التنقيص من هذه المبادرة ولكن يجب ان اشاهد ذلك على الميدان لكي تزداد تقثي اكثر وثقة باقي المواطنين بهذه الخطوة النبيلة وكونوا على يقين انه اذا تاكد صدق النوايا فان حجم التبرعات لن يتخيله احد وسيظهر حينها كرم وانسانية المغاربة سواء مسلمين او ذوي ديانات اخرى.
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