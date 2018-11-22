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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تلغي ديونا متراكمة في عنق مليون و200 ألف مغربي

الحكومة تلغي ديونا متراكمة في عنق مليون و200 ألف مغربي

الحكومة تلغي ديونا متراكمة في عنق مليون و200 ألف مغربي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 22 نونبر 2018 - 17:00

قرّرت حكومة العثماني، اليوم الخميس، التخلي عن ديون متراكمة في عنق حوالي مليون و200 ألف مواطن مغربي، والتي كانت ملزمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وأوضح مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن مصادقة الحكومة على هذا "القرار الاجتماعي المهم يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهم إلغاء الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات التي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير 2000.

وأضاف الخلفي، في الندوة الصحافية التي تلت المجلس الحكومي الأسبوعي، أن من بين هؤلاء المعفيين "يوجد حوالي 88 ألف من ذوي الدخل الضعيف أو المتوسط؛ وهو ما يجعل الإجراء اجتماعياً".

الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن العديد من هذه الفئة كان لديهم مشاكل على مستوى المنازعات القضائية أو قضايا متعلقة بالتحصيل، موردا أن التخلي عن هذه الديون يلغي أيضا ما يترتب عن التأخر في أداء المستحقات من قبيل غرامات إضافية متعلقة بالتأخير.

وحددت الحكومة الديون التي سيتم التخلي عنها في مبلغ يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم، لأنها أكثر الديون المتراكمة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات؛ بينما التي تفوق 50 ألف درهم، فهي قليلة ولم يتبق منها الشيء الكثير، وفق التوضيحات التي قدمها الخلفي.

وجاء في المذكرة التقديمية، التي أعدتها وزارة الداخلية، الجهة الوصية على الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، أن هذه الديون "غالبا ما تكون موضوع خلاف مع الملزمين، خصوصا عندما يقوم هؤلاء بالتوجه إلى مصالح الوعاء التابعة للمديرية العامة للضرائب أو للجماعات الترابية، حيث يواجهون بعدم قدرة هذه المصالح على إيجاد الأصل أو السجلات المثبتة لهذه الديون".

ويأتي هذا الإجراء الحكومي لأن "المداخيل المحصلة برسم الديون الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير من سنة 2000 والتي يقل مبلغها عن خمسين ألف درهم تبلغ 16 مليون درهم سنة 2016، و17.6 مليون درهم سنة 2017، ما يعني أن نسبة التحصيل لا تتجاوز 1 في المائة من مجموع الديون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عزيز الخميس 22 نونبر 2018 - 17:05
هههههه ، تا تأكدتو بأن داك ناس ما غادي تديو منهم تا ريال
واش باقي ما بغيتوش تفهو راسكم وتمشيو فحالكم
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7
2 - عبد الرحمن الخميس 22 نونبر 2018 - 17:07
شي وحدين، مايمكنش الى الحكومة دارت قرار خيب يقولو هدا خيب، وفنفس الوقت الى دارت قرار زوين يقولو هدا زوين.
خاص كلشي يردوه خيب!!! وهوما حياتهم كلها خيبة غشاشة فخدمتهم، غدارة مع صحابهم، مامهلينش فولادهم، كيتعداو على زوجااتهم....
لا اله الا الله وصافي.
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12
3 - حمورابي الخميس 22 نونبر 2018 - 17:09
هاته دعوى لعدم اداء ما في ذمة الناس اتجاه الدولة. ماهو احساس ذلك المواطن الذي التزم ودفع ماترتب عليه وهو يقرأ الان ان المتقاعسين تم اعفاءهم من الاداء؟!!
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14
4 - assifnwourgh الخميس 22 نونبر 2018 - 17:10
هذه النقطة تحسب لكم.. لو زدتي خطوة أخرى و هي الإعفاء من الضريبة و لو سنة واحدة في حياتنا و حياتكم.. أضمن لكم أصوات الشعب المغربي قاطبة..
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-9
5 - منال الخميس 22 نونبر 2018 - 17:10
حلول ترقيعية يضنونها انجازا او انهم يقدمون شيئا مدهلا للشعب واجبات بلا حقوق حكومة فاشلة كسابقاتها لا توجد استراتيجية و لا حساب المسؤولين هم سبب الخراب و الازمات انهتكم الشعب لم يعد يستطيع الوقوف
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-1
6 - متابع الخميس 22 نونبر 2018 - 17:11
الحكومة تعلم علم اليقين بأن هؤلاء الضعفاء لن يؤدوا هذه المبالغ و لهذا قررت الإعفاء لتلميع صورتها
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7 - متابع الخميس 22 نونبر 2018 - 17:11
عرفو راسهم ماغادي يشدو فيهم والو مزال داكشي علاش سمحو فيهم ههههه
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8 - sacha الخميس 22 نونبر 2018 - 17:11
مش ممكن وراء كل هاذا شيئ سنتفاجئ به قبل رأس السنة لا تنسو كلامي
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0
9 - حميد الخميس 22 نونبر 2018 - 17:17
سبحان الله هذا الرجل لما يتحدث عن اي شيء تجد نفسك امام رجل غامض لا يٌتقن شيئاِ الا الكلام الغامض الغير واضح و الغير المفهوم!!! وياتي ليُوضّح الامور فتزداد غموضا وضباباارحل يا رجل ارحل يا رجل ارحل يا رجل كن لا حياة لمن تنادي
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10 - عابر الخميس 22 نونبر 2018 - 17:18
حتى لا يفهم الجميع بان هناك كذب في هذا الموضوع
فعلا الحكومة أسقطت كل هذه الديون لان أصحابها ماتوا من زمان وابنائهم ولَم يتركوا سوى الديون حتى في المقاهي
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11 - laasri abdelmalek الخميس 22 نونبر 2018 - 17:18
هذه بادرة جيدة من طرف الحكومة. وفعلا تستحق الشكر والتقدير. فلدي اقتراح لماذا لاتتدخل الدولة وتقضي ديون الموظفين والعمال الغلبة على أمرهم.
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12 - عادل الخميس 22 نونبر 2018 - 17:19
الحكومة تعلن استحالة تحصيل هذه المبالغ، فقررت التمهزل على الشعب بقرار يثير السخرية والاشمئزاز،
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