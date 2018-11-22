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كُتّاب وآراء
محاكمة فنّاني الشارع بالبيضاء تسير نحو الانفراج
انعقدت جلسة محاكمة الشابين الموسيقيين اللذين كانا يمارسان هوايتهما بساحة الأمم المتحدة في مدينة الدار البيضاء، زوال اليوم، وسط حضور غفير يتكون من عائلتهما رفقة عشرات الأصدقاء المتضامنين مع قضيتهما، حيث كشفت مصادر مطلعة لهسبريس عن تقديم أعوان السلطة لتنازلهم في الشكاية التي يُتابعان إثرها.
وتشبث كل من بدر معتز ومهدي أشتاوي ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما، خلال الجلسة التي انعقدت بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، آملين أن يطوى هذا الملف، باعتبارهما يمارسان أسمى الفنون، حيث ركز دفاع الشابين في مرافعته على هذه النقطة، بعدما شدد على أنه لا تظهر عليهما ملامح الإجرام أبدا، وإنما كان هاجسهما هو أداء وصلاتهما الفنية فقط.
وفي هذا الصدد، قال يوسف الشهبي، المحامي الذي يَنوب عن الفنانين، إن "الجلسة انعقدت بفضل مجهودات عدد من الناس وعائلات الشابين معا، حيث توصلنا بتنازل من المْقدمين في الشكاية، لذلك قررت المحكمة تجهيز الملف ورافعنا عنه بقوة، وقد دخل الملف المداولة خلال الفترة الحالية، للتأمل فيه".
وبخصوص توقعات محامي دفاع الشابين حول نتيجة الحكم النهائي، أوضح الشهبي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أنه "غايْكون الخير.. بفضل المجهودات التي بذلت، لا سيما في ظل وجود تنازل المسؤولين في السلطة"، مبرزا أن "الفن ليس بالجريمة، لأنه يوجد في العالم كله، ولا يجب منعه بتاتا، باعتباره يعطي الإشعاع لأي مدينة".
وأردف: "أظن أنه لن تكون هذه الرسالة، وإذا حدثت فإنها ستكون خطأ"، مبرزا أن معنويات الشابين مرتفعة للغاية، آملا أن يتم إطلاق سراحهما هذه الليلة.
وأوضحت مصادر مطلعة لهسبريس أن الحكم النهائي سيصدر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد انتهاء مداولة المحكمة بخصوص الملف.
وعبر العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم الشديد، إثر اعتقال الشابين الموسيقيين من قبل مصالح الأمن، على خلفية الحملة التي شنتها السلطات ضد "فن الشارع"، بعدما توصلت بشكايات عديدة، مفادها أن استخدام الشباب في ساحة الأمم المتحدة بالدار البيضاء لمكبرات الصوت يثير إزعاج السكان والمارة على السواء.
وفي هذا السياق، عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبيضاء عن تضامنها مع الموسيقيين المبدعين، معتبرة أن محاكمتهم تمت دون "ارتكابهم لأي فعل يعتبر خارج القانون، ذلك أنه يتم الإجهاز على حركة فنية حضارية راقية ضد الانحراف والعنف والكراهية"، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم وإسقاط المتابعات في حقهم، ومناشدة كافة الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وباقي الفعاليات المناضلة للانخراط في حملة التضامن لفائدتهم.