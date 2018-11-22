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كُتّاب وآراء
الجيش يقيم مستشفيين ميدانيين بأزيلال وميدلت
ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، أنه، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستقيم مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية مستشفيين ميدانيين، الأول بواويزغت بإقليم أزيلال والثاني بأنفكو بإقليم ميدلت.
وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بلاغ أنه ستتم إقامة هذين المستشفيين من أجل تقديم المساعدة لساكنة هذه المناطق لمواجهة قساوة فصل الشتاء.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات إقامة هذين المستشفيين الميدانيين ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة 23 نونبر.
وقد أبانت المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة الملكية دائما عن فاعليتها، سواء فوق التراب الوطني أو خلال العمليات خارج المملكة.