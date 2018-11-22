24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أثرياء البلاد في ميزان العمل الإنساني .. شحّ العطاء وحبّ التباهي (5.00)

  2. الملحون .. فن مغربي عريق يقاوم هيمنة الأنماط الموسيقية الجديدة (5.00)

  3. تلاميذ مغاربة ينافسون عباقرة أولمبياد "الروبوت" (5.00)

  4. جامعة الكرة تصدم نادي آسفي وتنصف بنهاشم (5.00)

  5. الملك يغير جلد المجالس العلمية بالمغرب .. مرض وعجز ووفيات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الجيش يقيم مستشفيين ميدانيين بأزيلال وميدلت

الجيش يقيم مستشفيين ميدانيين بأزيلال وميدلت

الجيش يقيم مستشفيين ميدانيين بأزيلال وميدلت
هسبريس - و.م.ع
الخميس 22 نونبر 2018 - 20:10

ذكرت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، اليوم الخميس، أنه، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ستقيم مصلحة الصحة للقوات المسلحة الملكية مستشفيين ميدانيين، الأول بواويزغت بإقليم أزيلال والثاني بأنفكو بإقليم ميدلت.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية في بلاغ أنه ستتم إقامة هذين المستشفيين من أجل تقديم المساعدة لساكنة هذه المناطق لمواجهة قساوة فصل الشتاء.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات إقامة هذين المستشفيين الميدانيين ستنطلق ابتداء من يوم غد الجمعة 23 نونبر.

وقد أبانت المستشفيات الميدانية للقوات المسلحة الملكية دائما عن فاعليتها، سواء فوق التراب الوطني أو خلال العمليات خارج المملكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.