الحسكي: أعيش مع "أخطر المجرمين" .. وسلطات مدريد تعذبني

هسبريس - عبد السلام الشامخ

مكثَ المُعتقل المغربي حسن الحسكي (55 عاماً)، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل إعلام العالمية ورُبطت بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، 13 سنة و11 شهراً في زنزانة انفرادية (الكاشو) بأحد السجون الإسبانية. ويُحاولُ، اليوم، تبرئة نفسه من تُهمة جديدة تقول سلطات مدريد إنَّ لها علاقة "بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتأسيس خلية إرهابية من داخل السجن".

الحسكي تواصلَ مع جريدة هسبريس الالكترونية من داخل السجن ووجّه عبرها رسالة إلى الرأي العام الدولي للوقوف عندَ الوضع الصعب الذي يعيشهُ لأكثر من عقد من الزمن في "ظلمات الزنازين الانفرادية".

ويؤكد أنه "مكث 13 سنة و11 شهرا ظلماً وعدواناً في زنزانة انفرادية (الكاشو) وحيدا لمدة 21 ساعة لا يتعدى طولها 3 أمتار وعرض مترين وأتجَّول أربع ساعات وحيداً في فسحة لا يتعدَّى طولها 7 أمتار وعلو 3 أمتار، ورغم ذلك أبتْ إسبانيا إلا أن تتهمني بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش".

ويذكّر المعتقل المغربي، الذي هو متزوج وأب لأربع بنات، بأنه قضى عقوبة سجنية مضاعفة؛ "فظلم الحكم وظلم الزنزانة الانفرادية وظلم السجناء الذي وضعت بالقرب منهم فمعظمهم مرضى نفسيون ومختلو العقل وذوو سوابق والعيش معهم أصعب بكثير من العيش في مشفى الأمراض العقلية".

ويشير الحسكي في الرسالة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أن "الحي الذي أقبع فيه يصعب على الحيوانات العيش فيه، إذ تنبعث منه روائح كريهة وكثيرا ما تعرض زنازينه للحرق من طرف السجناء. أما الأكل، يضيف السجين المغربي، فلا تسأل؟ قبل أن يجيب: "الأكل مع قلته يُعطى من نافذه صغيرة لا تتوفر فيه ولو معيارا وحيدا من شروط السلامة"، مردفاً أنه "رغم كل هذه الآلام والجراحات فإني صابر ومحتسب ولكن ما يفت في عضدي هذا التواطؤ في الإعلام الإسباني المأجور".

وقد ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بأحد أفراد عائلته، وهو عزو عبد الكريم، صهرُ الحسكي الذي سبق للقضاء المغربي أن برّأهُ من تهمة المشاركة في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 ماي)، الذي أوضحَ "حاولنا نحن كأسرة الحسكي أن نتحرك لنواجه التعسف والظلم الذي تمارسه السلطات الإسبانية مستغلة ظروفنا المادية الصعبة، إذ إن الحسكي ترك أسرة مكونة من أربع بنات بدون معيل، وصمت السلطات المغربية المطبق إزاء هذا الملف".

وزادَ صهر الحسكي أن "السلطات الإسبانية أخذت تتفنن في التعذيب وممارسة كل أشكال القهر عليه منتهكة كل ما يتضمن دساتيرها من احترام حقوق السجين الذي اتسع للبشرية عندهم إلا حسن الحسكي الذي إلى حد الآن لم يستطيعوا إدانته ولو بدليل ظني".

وبعدما كشف عبد الكريم أنه راسل جهات حقوقية إسبانية عديدة لمؤازرة الحسكي إلا أنها أدارت ظهرها لكل محاولاته، أوردَ "حتى منظمات بني جلدته تنكرت له إلا واحدة أو اثنتين"، مشيراً إلى أنه "من أجل مواجهة ظلم إسبانيا سعينا على قلة الحيلة إلى توكيل محام إسباني يدعى Daniel Amelang بهيئة المحامين بمدريد ، وبصعوبة استطعنا توكيله بعد رفض الأول والثاني الذي وجد صعوبة حتى في زيارته".

ويكمل عبد الكريم أن "محامي المعتقل المغربي لم يستطيع إلى حد الآن زيارته، رغم أنه أرسل طلبا خطيا إلى السجن يطلب فيه أمر الزيارة ناهيك عن كثرة الطلبات التي كتبها حسن الحسكي نفسه يطلب فيه محاميا"، معتبرا في السياق: "كنا نظن أن الحسكي يعيش في أوروبا حيث حقوق الإنسان متناثرة في الشوارع والأزقة ألا هو متأكد أنه يعيش في غابة لا حق ولا إنسانية".

ويسترسلُ المتحدث أن "أسرة السجين مكلومة انتظرت فرجه، وكانت تحسب الأيام والساعات حتى كاد اللقاء يقرب، فأبت إسبانيا الأوروبية أن تضيف 6 أشهر كاملة بدون محاكمة ولا وجه حق، فأضعفت فينا الأمل بها اللقاء المرتقب، إلى أن أجهزت على الحلم المنتظر نهائيا بعد أن فبركت ملفا جديدا له؛ وبذلك تنتهي كل الآمال وتأبى إسبانيا إلا أن يظل حسن الحسكي نزيل زنازينها المظلمة وتسطر صفحة سوداء في تاريخها المعاصر".