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الرئيسية | مجتمع | الحسكي: أعيش مع "أخطر المجرمين" .. وسلطات مدريد تعذبني

الحسكي: أعيش مع "أخطر المجرمين" .. وسلطات مدريد تعذبني

الحسكي: أعيش مع "أخطر المجرمين" .. وسلطات مدريد تعذبني
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 25 نونبر 2018 - 15:00

مكثَ المُعتقل المغربي حسن الحسكي (55 عاماً)، أحد أشهر الأسماء التي وردت في وسائل إعلام العالمية ورُبطت بتفجيرات قطارات مدريد الإرهابية، 13 سنة و11 شهراً في زنزانة انفرادية (الكاشو) بأحد السجون الإسبانية. ويُحاولُ، اليوم، تبرئة نفسه من تُهمة جديدة تقول سلطات مدريد إنَّ لها علاقة "بالانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية داعش وتأسيس خلية إرهابية من داخل السجن".

الحسكي تواصلَ مع جريدة هسبريس الالكترونية من داخل السجن ووجّه عبرها رسالة إلى الرأي العام الدولي للوقوف عندَ الوضع الصعب الذي يعيشهُ لأكثر من عقد من الزمن في "ظلمات الزنازين الانفرادية".

ويؤكد أنه "مكث 13 سنة و11 شهرا ظلماً وعدواناً في زنزانة انفرادية (الكاشو) وحيدا لمدة 21 ساعة لا يتعدى طولها 3 أمتار وعرض مترين وأتجَّول أربع ساعات وحيداً في فسحة لا يتعدَّى طولها 7 أمتار وعلو 3 أمتار، ورغم ذلك أبتْ إسبانيا إلا أن تتهمني بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي بتهمة الانتماء لتنظيم داعش".

ويذكّر المعتقل المغربي، الذي هو متزوج وأب لأربع بنات، بأنه قضى عقوبة سجنية مضاعفة؛ "فظلم الحكم وظلم الزنزانة الانفرادية وظلم السجناء الذي وضعت بالقرب منهم فمعظمهم مرضى نفسيون ومختلو العقل وذوو سوابق والعيش معهم أصعب بكثير من العيش في مشفى الأمراض العقلية".

ويشير الحسكي في الرسالة، التي توصلت بها هسبريس، إلى أن "الحي الذي أقبع فيه يصعب على الحيوانات العيش فيه، إذ تنبعث منه روائح كريهة وكثيرا ما تعرض زنازينه للحرق من طرف السجناء. أما الأكل، يضيف السجين المغربي، فلا تسأل؟ قبل أن يجيب: "الأكل مع قلته يُعطى من نافذه صغيرة لا تتوفر فيه ولو معيارا وحيدا من شروط السلامة"، مردفاً أنه "رغم كل هذه الآلام والجراحات فإني صابر ومحتسب ولكن ما يفت في عضدي هذا التواطؤ في الإعلام الإسباني المأجور".

وقد ربطت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بأحد أفراد عائلته، وهو عزو عبد الكريم، صهرُ الحسكي الذي سبق للقضاء المغربي أن برّأهُ من تهمة المشاركة في تفجيرات الدار البيضاء الإرهابية (16 ماي)، الذي أوضحَ "حاولنا نحن كأسرة الحسكي أن نتحرك لنواجه التعسف والظلم الذي تمارسه السلطات الإسبانية مستغلة ظروفنا المادية الصعبة، إذ إن الحسكي ترك أسرة مكونة من أربع بنات بدون معيل، وصمت السلطات المغربية المطبق إزاء هذا الملف".

وزادَ صهر الحسكي أن "السلطات الإسبانية أخذت تتفنن في التعذيب وممارسة كل أشكال القهر عليه منتهكة كل ما يتضمن دساتيرها من احترام حقوق السجين الذي اتسع للبشرية عندهم إلا حسن الحسكي الذي إلى حد الآن لم يستطيعوا إدانته ولو بدليل ظني".

وبعدما كشف عبد الكريم أنه راسل جهات حقوقية إسبانية عديدة لمؤازرة الحسكي إلا أنها أدارت ظهرها لكل محاولاته، أوردَ "حتى منظمات بني جلدته تنكرت له إلا واحدة أو اثنتين"، مشيراً إلى أنه "من أجل مواجهة ظلم إسبانيا سعينا على قلة الحيلة إلى توكيل محام إسباني يدعى Daniel Amelang بهيئة المحامين بمدريد ، وبصعوبة استطعنا توكيله بعد رفض الأول والثاني الذي وجد صعوبة حتى في زيارته".

ويكمل عبد الكريم أن "محامي المعتقل المغربي لم يستطيع إلى حد الآن زيارته، رغم أنه أرسل طلبا خطيا إلى السجن يطلب فيه أمر الزيارة ناهيك عن كثرة الطلبات التي كتبها حسن الحسكي نفسه يطلب فيه محاميا"، معتبرا في السياق: "كنا نظن أن الحسكي يعيش في أوروبا حيث حقوق الإنسان متناثرة في الشوارع والأزقة ألا هو متأكد أنه يعيش في غابة لا حق ولا إنسانية".

ويسترسلُ المتحدث أن "أسرة السجين مكلومة انتظرت فرجه، وكانت تحسب الأيام والساعات حتى كاد اللقاء يقرب، فأبت إسبانيا الأوروبية أن تضيف 6 أشهر كاملة بدون محاكمة ولا وجه حق، فأضعفت فينا الأمل بها اللقاء المرتقب، إلى أن أجهزت على الحلم المنتظر نهائيا بعد أن فبركت ملفا جديدا له؛ وبذلك تنتهي كل الآمال وتأبى إسبانيا إلا أن يظل حسن الحسكي نزيل زنازينها المظلمة وتسطر صفحة سوداء في تاريخها المعاصر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - ADAM الأحد 25 نونبر 2018 - 15:12
سبحان الله تشتكي من تعديب السلطات الأسبانية لك كما تدعي و مرارة السجن ؤ ما أبقاوش فيك الأبرياء ألي أزهقت روحهم بتفجير القطار بسبب افكارك المتطرفة و أنتماؤك لتنظيم الخنازير الدي يسمي نفسه داعش و يستغل الدين الإسلامي في إرتكاب التي المجزار الوحشية و هو بريئ منها
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26
2 - طارق الأحد 25 نونبر 2018 - 15:12
سرك نتا لكنتي بعزك و قلبتي على الذل أش داك تفركع ترانات ديالهم
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33
3 - عبد المجيد الأحد 25 نونبر 2018 - 15:16
أنا عشت في إسبانيا 6 سنوات الشرطة الاسبانية متوحشة مع المغاربة هناك حقد دفين
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21
4 - ريفي من اروبا الأحد 25 نونبر 2018 - 15:19
الاروبيون كلهم مكيظلمو حد واروبا كتطبق واحد الحاجة سميتها متديرش ماتخافش ولي يحفر شي حفرة يطيح فيها ,الاروبيون مايديرو شي حاجة حتى يكونو درسوها مزياااااان يعني مكيشدوش الانسان في الحبس الى مظلوم ,حتى انا 29 عام راني كنعيش هنا في اروبا والبوليس ما عمرهوم وقفوني بدون سبب ابدا وابدا وعارفيني بلي مغربي المهم اجنبي مسلم وعندو الشعر كحل.
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26
5 - عبد المجيد الأحد 25 نونبر 2018 - 15:20
هناك الكثير من الحسكيين يعيشون بيننا يكفرون ويحنون إلى عصر الإسلام حيث شبعو خبز ولكن بعد أن يسجنوا ويذوقوا عذاب الزنزانة يعرفون الورطة التي أوقعو فيها أنفسهم وعائلاتهم
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23
6 - عقلاني الأحد 25 نونبر 2018 - 15:23
العجب العجاب عندما ترى الإسلاميين و الإرهابيين يتحدثون عن حقوق الإنسان والحرية والعدالة الاجتماعية إلا عندما يزج بهم فسجون لكن عندما يكونون خارج السجن يدعون للقتل وتكفير كل البشرية. عجيب أمر هؤلاء
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30
7 - mre الأحد 25 نونبر 2018 - 15:26
هاد السيد فالحبس على أحداث إرهابية في مدريد سنة 2004. هاته الأحداث ملفقة من أولها إلى آخرها للمتهمين المغاربة. القضاء المغربي برأهم بناء على تقارير و تحقيقات المخابرات المغربية. الرأي العام الٱسباني لم يبلع يوما اتهامهم على أساس شهادات شهود غير معروفين للمتهمين. الرأي العام الإسباني يعتبر أنهم ضحايا المخابرات الإسبانية التي لا تريد أن يخرجوا من السجن لفضح الظلم لأن القضاء الإسباني (الكافر) يرسل أيا كان إلى السجن.
ربما سلفيين أو حتى إرهابيون لكنهم دخلوا السجن قبل وجود داعش الأمريكية.
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-14
8 - Touhali الأحد 25 نونبر 2018 - 15:27
punition sans pitié contre les criminels. pas de droits de l'homme.
هادوا معندهومش حقوق الإنسان الذي يفرضونه على المغرب. المجرمين ﻻ يستحقون الشفقة ﻷنهم ﻻيشفاقون عندما يقومون بالجريمة.
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11
9 - مغربي الأحد 25 نونبر 2018 - 15:28
.لي دارها بيديه يفوكها بسنيه ... درتيها بيديك
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20
10 - خليل هولاندا الأحد 25 نونبر 2018 - 15:30
من قتل نفس بريءة مهما كان مسلم غير مسلم نصراني يهودي مجوسي قتلها في انفجار او خطط قتلها في الأزقة والشارع وتبت تورطه غير ظلم يستحق العذاب الى يوم القيامة
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22
11 - مريض بالضغط الأحد 25 نونبر 2018 - 15:32
السلام عليكم
انت تعيش في زنزانة ستة أمتار مربعة
اما الضحايا الذين قتلتهم فهم يعيشون في صفر متر مربع
وأما الأرامل والجرحى الذين لا يستطيعون حتى الاكل والشرب والتغوط بشكل طبيعي فحدث ولا حرج
الله أزيد ليك من العذاب والقهر حتى تلقى الله
انت لاتستحق حتى مكانا امنا في الزنزانة
لو كنت مكان السلطات الإسبانية لجعلتك في زنزانة نصف متر مربع واجعلك تاكل مع الكلاب
لا نريد لك حبة من الرحمة
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15
12 - رباطي الأحد 25 نونبر 2018 - 15:35
بل يجب أن تعتبر أنك محظوظ فدولة إسبانيا حسب ماقدمته من أوصاف لظروف الاعتقال، أنت تستحق ما هو أسوء، أنت و أمثالك من الإرهابيين القتلة
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11
13 - السالمي الأحد 25 نونبر 2018 - 15:35
اصعب القضايا على الإطلاق هي قضايا الارهاب، الأفراد وحتى الجمعيات تفضل الحياد عوض مساعدة المتهمين بالإرهاب حتى ولو كانوا مظلومين، الجميع يعلم أن العديد من الدول تخلصت من معارضيها ومنتقديها بتلقيقهم تهم الارهاب او الانفصال ولا من يحرك ساكنا وانتهى الامر.
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0
14 - gmarok الأحد 25 نونبر 2018 - 15:35
انت تستحق أكثر لأنك إرهابي و عدو إلا نسائية و الحياة اطلب من الله إلا تخرج من هدا السجن مع طول العمر حنى تتعدب اكثر
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3
15 - محمود الأحد 25 نونبر 2018 - 15:37
اذا كان فعلا اقترف هذا الجرم :زهق ارواح عُبَّاد الله البريءة سينتظره عذاب و نعلة من الله يوم القيامة اكثر مما هو فيه الان و رسالته هذه هي في حد ذاتها تنبيه لكل من سولت له نفسه المس بأمن الدول.
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8
16 - Abou ayoub الأحد 25 نونبر 2018 - 15:38
ان كان بريءا نطلب الله تعالى أن يفك اسره وان كان مذنبا لاقى جزاءه .
المهم اسبانيا تقدمت كثيرا خلال أربعين سنة من الديمقراطية. بفضل وعي الشعب ومراقبته ل حكوماتهم المحلية والمركزية.
كل الأجهزة احترافية في هذه الدولة كباقي اوربا.
أما الاخ السجين اذا كان مقتنعا ببراءته فعله أن يسلك المساطر القانونية .استئناف الحكم إلى أن يصل الى محكمة العدل الأوربية ببروكسيل . الله ان كان بريءا وله حججه فانهم تلك المحكمة ستبرءه وتحكم له بالتعويض .
ابحث عن الأسباب ولا تقنط من رحمة الله ان كنت مقتنعا ببراءتك.
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7
17 - Ex muslim الأحد 25 نونبر 2018 - 15:39
وانت كذلك وكل الاسلاميين المتشددين من اخطر المجرمين, انت وكل من يحرض على القتل والذبح وقطع الايدي والرقاب والجلد والرجم حتى الموت, مجرمون ووجب اعدامكم لترتاح البشرية من شروركم
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5
18 - هواجس الأحد 25 نونبر 2018 - 15:40
لا يعترفون بحقوق الانسان الا عندما يجدون انفسهم في اوضاع صعبة ، الانسان له حقوق في المنظومة الكونية ، اما في الشرائع السماوية فلا حق له حتى في ابسط الامور التي تجعل من الانسان انسانا ، من يجعل من الارهاب والقتل هدفا له في الدنيا لا يستحق ان يُعامل كانسان...المغربة الاحرار لا يكترثون لامثال هذا الرجل الذين جروا الويلات على اخوانهم في الوطنز....ذق العذاب ، ذق النار
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4
19 - FROM IMZOUREN RIF الأحد 25 نونبر 2018 - 15:41
شبع الخبز والحرية وساكن واكل شارب خدام وكيتعالج وعندو الحقوق ديالو بحالو بحال الاروبيين وفي الاخير مشى قتل الناس ابرياء بطريقة وحشية ودابا كيطلب ينقلوه من الحبس الى فندق ديال خمس نجوم واك يا ودي واك وبييييييك يا وليدي بييييييك يا وليدي
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6
20 - sgcib الأحد 25 نونبر 2018 - 15:42
لا ، حشومة عليهم. سرو يردوه لبلادو يشوف الكاشو دبنية و دبصح، معجباتوش 6متر مربع بوحدو واكل شارب مطبب...سرك السجن الفلاحي
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5
21 - كعب الأحد 25 نونبر 2018 - 15:46
كل مجرم يلجأ الى حقوق الانسان عندما يسجن لكن قبل ذلك يكون همجيا متوحشا وخاصة الدين يعتبرون التكفير ثم القتل والذبح والحرق والرمي من شواهق الجبال والتفجير ... اعمال مقدسة فذق عذاب السجن الانفرادي والاغتصاب الجماعي واطلب من يفك اوحالك
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3
22 - الحـــــ عبد الله ــــاج الأحد 25 نونبر 2018 - 15:51
أنا لا أعرف إن كــان هل هذا الشخص مظلوم او مجرم.
لكن ما أثار انتباهي هو ما جاء في المقال من وصف أوضاع السجناء وخاصة منهم المغاربة في أسبانيا التي كون عليها بعض الأميين العدميين أفكار مثالية ويصفونها دائما على أنها بلد "الديمقراطية" و"المستقبل" و"الشغل" وأنها بلاد لا يظلم عندهم أحد !
يتباهون دائما بديمقراطية الغرب وب'الحقوق" التي يمنحها وكذالك التملق والثناء على منظماته "الإنسانية" و"الحقوقية"و..
دون أن ينتبهوا لما جاء في المقال إذا قرؤوه لأن غالبيتهم لا تقرأ المقالات وإنما تعلق فقط من خلال العنوان فقط وتعليقاتهم تكون كبرقيات مقتضبة لا تحمل اي إفادة ولا رأي بل هي فقط انطباعات سطحية تافهة
لم ينتبهوا لوصف :
ــ أوضاع السجون في إسبانيا
ــ طريقة التعامل مع السجناء خاصة منهم المغاربة
ــ طبيعة وطريقة وكميات وجودة الأكل التي تجاوزها الزمن حتى في المغرب
ــ رفض المحامين الدفاع عن المتهم
ــ عدم تدخل النظام الإسباني لتنصيب محامي له كما هو معمول به في كل بلدان العالم بما فيه المغرب
ــ تبرم المنظمات "الحقوقية" و"الإنسانية" الإسبانية التي لا تدافع سوى عن "إنسانية" مرتزقة الرابوني باسم الحقوق والحريات
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23 - Karim الأحد 25 نونبر 2018 - 15:53
Un terroriste doit être derrière les barreaux pendant toute sa vie
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2
24 - ملاحظ الأحد 25 نونبر 2018 - 15:54
يقول يعيش في زنزانة انفرادية ثم يقول انه يعيش مع الحمقى((("فظلم الحكم وظلم الزنزانة الانفرادية وظلم السجناء الذي وضعت بالقرب منهم فمعظمهم مرضى نفسيون ومختلو العقل وذوو سوابق والعيش معهم أصعب بكثير من العيش في مشفى الأمراض العقلية".))) لم أفهم أي شيء ///// هؤلاء الحمقى يجب ابادتهم لانهم لا يكترثون بإزهاق أرواح أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في المكان الخطأ والزمن الخطأ
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25 - Zirlo الأحد 25 نونبر 2018 - 16:03
لهذا السجن احسن من الاعدام اذا كان صارما و موءبدا على امثال هوءلاء المجرمين. كيف تقتل الابرياء و هم وفروا لك حل شيء ؟ الجهاد هو ان تكون بلادك في مصف الدول المتقدمة و يعيش الانسان في كرامة اما امثالك يجب سجنه في القادوس.
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26 - جريء الأحد 25 نونبر 2018 - 16:06
ياك بغيتي الجنة و حور العين ووووو، او ما عليك الا الصبر لتنال مرادك.
لا اتشفى فيك، و لكن ابتعد و انصح الجميع بالابتعاد عن العنصرية و الجهل و التقتيل كي يفرج عنك.
الله قادر على حفظ رسالته من غيرك و غير الجهل، و ما اكثرهم للاسف في و طننا الحبيب.
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