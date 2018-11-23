مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة"

د.جواد مبروكي *

أسمع الآباء المغاربة يقولون وهم يقدمون نصائح لأبنائهم: "سيرْ مْع لّي أحْسْنْ مْنّْكْ"، وأتأسف كثيرا لأن هذه النصيحة تُدمر نَوَويّا شخصية الطفل والمراهق، وتحمل في طياتها رسائل خطيرة عن النسيج المجتمعي.

1- ترسيخ الفكر المتناقض

يضطرب فكر الطفل، وبالخصوص المراهق، لما يسمع أبويه يكرران بدون انقطاع هذه النصيحة المنحرفة والمتناقضة. ويعبر المراهقون عن التناقض بالشكل التالي: "بأي شيء أنا أحسن من الآخر؟ وما الذي يجعل الآخر أفضل مني؟ كيف لي أن أقيِّم من هو أفضل مني؟ هل بالبصر والمظاهر؟ وفي أي مجال هو أحسن مني؟ هل في الدراسة أو اللباس أو السلوك أو الثراء أو الجمال أو الطبقة الاجتماعية؟ بالضرورة هناك شخص يمتاز بكل هذه الصفات، فكيف لنا جميعا أن نكون أصدقاء له وهل سنتنافس جميعا أو نتقاتل للحصول على صداقته؟، ومن يضمن أن هذا الشخص لن يفقد غدا هذه الصفات؟ وهل في هذه الحالة نتركه لحاله ونبتعد عنه؟ ومن يضمن أن الذي نصفه بالضعيف أو غير اللائق للصداقة لن يتحول غدا إلى إنسان متفوق في جميع المجالات؟ هل سنبحث عن مرافقته بعدما هجرناه سابقا؟".

يطرح المراهق الآلاف من هذه الأسئلة المتناقضة ويضطرب كثيرا، ما ينتج سلوكيات عنيفة واضطرابات في مزاجه وتركيزه وتكوينه بصفة عامة.

2- تجميد قدرات الطفل والمراهق

يستنتج الطفل والمراهق من هذه النصيحة أن أبويه يقارنان بينه وبين غيره، بدليل أنه يجب عليه مرافقة من هم "أحسن" منه. وأحذركم من المقارنة لأنها قنبلة نووية لشخصية الطفل وللثقة في نفسه. ويستنتج الطفل كذلك الرسالة التالية: "أنت ليست لديك قدرات ولست قادرا على تنميتها لتصبح متمكنا ومستقلا، ونظرا لضعفك وفشلك يجب عليك أن ترافق من هو أقوى منك". ويرسخ في ذهن الطفل أن القدرات والفضائل الإنسانية تأتي من السماء صدفة وليس عبر التعلم والتربية والتكريس.

3- التشجيع على التشبث بالمظاهر

يدرك الطفل من هذه النصيحة أن أبويه يهتمان بالمظاهر الخارجية، بحيث يشجعانه على مرافقة أصدقاء مجتهدين في الدراسة أو أنيقين في لباسهم أو ينتمون إلى عائلات غنية ومثقفة ولها مناصب عليا في المجتمع.

4- التشجيع على التفكك الاجتماعي

يستنتج الطفل من هذه النصيحة أن عليه أن يهتم بطبقة معينة في المجتمع ويترك الطبقات التي لا تحظى بمميزات راقية؛ وبهذا يموت عنده الحس بانتمائه إلى المجتمع بأكمله وتُدفن مسؤولية خدمة الوطن لديه بدون أي تمييز اجتماعي أو ثقافي أو عرقي أو عقائدي.

5- ترسيخ الأحكام المسبقة

ينزعج الطفل من هذه النصيحة لأن أبويه في الوقت نفسه يحذرانه من أصدقائه ويحكمان عليهم بأنهم غير لائقين بمرافقته، ويطلبان منه أن يجد أصدقاء جددا أفضل منهم ومنه هو الآخر. وهنا يتساءل المراهق كيف يتجرأ أبواه ويحكمان على أصدقائه بدون معرفتهم بدقة؟ وينتهي الأمر مع مرور الوقت بأن يصبح الطفل بدوره يحكم بالأحكام المسبقة.

6- الترخيص بِـ"الحكم على الآخر"

توحي هذه النصيحة للطفل بالتساؤل التالي: "كيف للأب أن يُعطي لنفسه الحق في الحكم على أصدقائه؟". لندرك أن لأحكامنا على الآخرين عواقب وخيمة ونزاعات كثيرة، وهي سبب تدهور كل العلاقات الإنسانية. لكن مع مرور الوقت يرسخ في ذهن الطفل الترخيص له بالحكم على كل شخص وكل شيء، وهذا هو سبب سرطان العلاقات الإنسانية.

7- تشويه صورة الآباء

الطفل في صغره يرى أبويه في صورة كاملة، وأنهما أفضل الآباء، وفي كبره يزول ستار الكمال عن أبويه اللذين ينصحانه بهذه النصيحة، إذ يظهران له على صورتهما الحقيقية. وبطبيعة الحال لا يتقبل الطفل تشويه صورة والديه ويقع زلزال في شخصيته تترتب عنه اضطرابات كثيرة في سلوكه ونومه وأكله ودراسته وعلاقته مع أبويه.

8- تشويه صورة المراهق

المراهق في حاجة إلى أصدقائه لأنهم جميعا يتبادلون ويتقاسمون عناصر مكونة لشخصيتهم؛ ولهذا نجد المراهق يقترض بعض العناصر من شخصية أخرى، لأنه في حاجة إليها لتكوين شخصيته، مثل إعجابه ببعض النجوم الفنية وتعليق صورهم على جدران بيته مثلا؛ ولما يسيء الأبوان بوصفهما إلى أصدقائه، وهو قد سبق واقترض منهم بعض العناصر التكوينية وأصبحوا في مخياله جزءا منه، فكأنهما يسيئان إليه مباشرة، ولهذا نرى المراهق يثور ويصرخ ولا يتقبل الإساءة إلى أصدقائه.

9- ترسيخ التمييز الاجتماعي

يستنتج الطفل أن أبويه عنصريان، فبنصيحتهما هذه كأنهما ينصحانه بالابتعاد عن بعض الأصدقاء بسبب انتمائهم إلى طبقة فقيرة أو غير مثقفة.

10- التشجيع على الاستغلال وعدم المسؤولية

من خلال هذه النصيحة يستنتج الطفل أن عليه أن يستغل من لديه مميزات أفضل منه ليضيفها لصالحه. وبهذا يتعلم الطفل عدم الحس بالمسؤولية، وبالتالي ينمي قدراته على التلاعب والاستغلال والنصب، والتي تُلخص في العبارة المغربية الشهيرة "كونْ قافْزْ وْ عفريت وْ ضْرْبْ يْدّيكْ مْلّي يْكونْ الحْديد سْخونْ".