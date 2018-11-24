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كُتّاب وآراء
حقوقيون يطالبون بتبسيط مساطر تسجيل الأطفال
وجّهت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة مطلبية إلى السلطات المعنية، تتضمن مجموعة من التوصيات لحماية كرامة الطفل، بما يضمن الحق في انتماء متكامل وهوية واضحة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف عشرين نونبر من كل سنة.
ودعت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى المراجعة الشاملة لقانون الحالة المدنية، ثم ملاءمته مع المواثيق الدولية والدستور وبعض بنود قانون الأسرة، فضلا عن تبسيط المساطر وتوحيدها وتعميمها على صعيد التراب الوطني، وكذلك تصحيح وتنقيح القانون من الأخطاء اللغوية التي تعطي قراءة خاطئة للنص.
وطالبت المذكرة المطلبية، التي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها، بإلغاء جميع النصوص والإشارات "التمييزية" تجاه الشخص بالنسبة لوضعيته كطفل مهمل أو مُقر به بعد التسجيل الأول، مشددة على ضرورة تبسيط مسطرة الحصول على شواهد الولادة واعتبار مصلحة الطفل في الحالة المدنية هي الفضلى.
"يجب إرغام الأب الطبيعي على الاعتراف بالابن بقوة القانون، وعدم السماح بجعل الأبناء ضحية لأخطاء الكبار، كما ينبغي إعطاء اسم الأب والجد افتراضيا متى تعذرت معرفة الأب البيولوجي، حفاظا على كرامة ونفسية الطفل، ثم إلغاء النص القانوني الذي يفرض أسماء العبودية وجعلها أسماء مغربية"، تقول الجمعية.
وتضيف جمعية التحدي للمساواة والمواطنة: "لا بد من خلق مؤسسة متخصصة في الحالة المدنية عوض تداخل مؤسسات عدة في العملية، وتبسيط مسطرة الاستفادة من التعويضات العائلية لأطفال الأمهات العازبات عوض المطالبة بوثيقة كون الطفل مجهول الأب".
وأشارت الجمعية إلى أن الحالات التي واكبتها خلال هذه السنة وصلت إلى 60 ملفا قانونيا، تتعلق بتسوية التسجيل لراشدين وأطفال لم يخضعوا لنظام الحالة المدنية، لأسباب متعددة مرتبطة بالقانون 37.99، منددة بخضوع المساطر لعقلية الممارسين، خصوصا ضباط الحالة المدنية والسلطة المحلية، ثم تداخل مؤسسات عدة في مسطرة التسجيل، من وزارة الداخلية والصحة والتضامن والتنمية وغيرها.