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كُتّاب وآراء
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكرّم بلكوش
اختير الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، من بين الشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان التي ستكرمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وبهذه المناسبة، سينظم الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام ببيروت وجامعة بيروت العربية، حفلا خاصا يتم خلاله تكريم ثلاثين ناشطا في مجال حقوق الإنسان من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ من بينهم الحبيب بلكوش، تقديرا للأدوار التي يلعبونها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، يوم الأربعاء 12 دجنبر المقبل.
وبالموازاة مع ذلك التكريم، سيتم تنظيم معرض للصور للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتم تكريمهم، فضلا عن تقديم نبذة عن حياتهم.
وسيشارك الحبيب بلكوش في أشغال ندوة حوارية حول "التواصل الاجتماعي والفنون من أجل مناهضة خطاب الكراهية" بجامعة بيروت يقدم خلالها مداخلة حول "دور الثقافة في مكافحة خطاب الكراهية".
ومن جهة أخرى، جرى تعيين بلكوش بمجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان عضوا ممثلا عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ويعتبر المعهد العربي لحقوق الإنسان منظمة مستقلة غير حكومية مقرها في تونس، يسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة. وقد تأسس المعهد سنة 1989 بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.