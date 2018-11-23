24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0413:1916:0118:2419:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ما نقص مال من صدقة" .. مبادرة مغربية تحفز نشر العمل الإنساني (5.00)

  2. الزعامة سبب خصومة المغرب والجزائر .. والحوار يبدد العداء الهادر (5.00)

  3. مبروكي: "سيرْ مْعَ لّي أحْسْنْ مْنّْكْ" .. نصيحة مغربية "منحرفة" (5.00)

  4. علماء يجرون تجارب ناجحة لتقنية طيران جديدة (4.50)

  5. مكتب السكك الحديدية يربط بين مدينتي مراكش وطنجة في 5 ساعات (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكرّم بلكوش

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكرّم بلكوش

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تكرّم بلكوش
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 نونبر 2018 - 21:02

اختير الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، من بين الشخصيات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان التي ستكرمها المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، سينظم الممثل الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، بتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام ببيروت وجامعة بيروت العربية، حفلا خاصا يتم خلاله تكريم ثلاثين ناشطا في مجال حقوق الإنسان من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط؛ من بينهم الحبيب بلكوش، تقديرا للأدوار التي يلعبونها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، يوم الأربعاء 12 دجنبر المقبل.

وبالموازاة مع ذلك التكريم، سيتم تنظيم معرض للصور للمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتم تكريمهم، فضلا عن تقديم نبذة عن حياتهم.

وسيشارك الحبيب بلكوش في أشغال ندوة حوارية حول "التواصل الاجتماعي والفنون من أجل مناهضة خطاب الكراهية" بجامعة بيروت يقدم خلالها مداخلة حول "دور الثقافة في مكافحة خطاب الكراهية".

ومن جهة أخرى، جرى تعيين بلكوش بمجلس إدارة المعهد العربي لحقوق الإنسان عضوا ممثلا عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

ويعتبر المعهد العربي لحقوق الإنسان منظمة مستقلة غير حكومية مقرها في تونس، يسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة. وقد تأسس المعهد سنة 1989 بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان واتحاد المحامين العرب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.