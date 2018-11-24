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كُتّاب وآراء
نقابة التعليم العالي تؤسس فروعا بالأقاليم الجنوبية
عززت النقابة الوطنية للتعليم العالي حضورها في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث أقدمت على تأسيس مكتبين محليين بمدينة العيون، يوم السبت 17 نونبر الجاري، تحت إشراف الكاتب العام الوطني محمد جمال الدين صباني.
وأفادت المعطيات، التي توصلت بها هسبريس، بأن الجمع العام عقد بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالعيون، لتأسيس المكتب المحلي التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي. وقد أسفر هذا الجمع عن انتخاب محمد زركان كاتبا عاما، ومحمد أشبار نائب الكاتب العام، وحامد سيدي لفضل أمينا للمال.
وفي عشية اليوم نفسه، انعقد بمقر المدرسة العليا للتكنولوجيا بمدينة العيون الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، حضره مجموعة من الأساتذة الجامعيين العاملين بالمدرسة التابعة لجامعة ابن زهر. وقد تكللت أشغال الجمع العام بانتخاب كل من الإمام بربوشي كاتبا عاما، ومنصف أنفة نائبا للكاتب العام، وسيداتي خيبد أمينا للمال، والسالك رياضي نائبا لأمين المال، وهشام لطفي مستشارا.