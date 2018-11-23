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كُتّاب وآراء
فرنسا تجري تغييرات في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شينغن"
ابتداء من بداية شهر دجنبر بالمغرب ستصبح طلبات تأشيرة الدخول إلى فرنسا محصورة على الموقع الإلكتروني "France visa"، وهو الإجراء الذي يقول مصدر قنصلي إنه لا يتعلق بالمملكة المغربية فقط، بل بدينامية وتحديث على المستوى العالمي.
وسيتم الاقتصار على أخذ مواعيد مقابلات التأشيرات بمراكز (TLS) على الإنترنت، مع ملء استمارات رقمية ببوابة موقع "فرانس فيزا"؛ في حين كان من الممكن سابقا أخذ المواعيد عبر الهاتف، وملء الاستمارات يدويا.
وأصبح من الواجب على طالبي تأشيرة "شينغن" تأدية تكاليف الموعد قبل الحضور إليه في حدود ثلاثة أيام، عبر "وفاكاش"، وإلا ستُلغى الطلبات في حدود 72 ساعة، وهو ما ربطه مصدر قنصلي بنسب عدم الحضور إلى مواعيد التأشيرات التي تتراوح بين 25 بالمائة و40 بالمائة كل يوم؛ وتنتج عنها "لخبطة" في توقيت عمل مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة.
وسيمكِّن الانتقال إلى التسجيل الإلكتروني من أخذ مواعيد صباح مساء وفي فترة عطل نهاية الأسبوع، عكس ما كان يتم سابقا، إضافة إلى إمكانية اختيار يوم وساعة الموعد الذي يناسب صاحب الطلب.
ويعطي موقع التسجيل معلومات عامة حول فرنسا بشكل متساو لجميع مستعمليه، ويوجّههم، بعد ملء معلومات عامة حولهم، إلى نوع التأشيرة التي يحتاجونها؛ والوثائق التي يجب عليهم، بالتالي، توفيرُها.
ووضّح المصدر القنصلي أن هذا الإجراء جاء في سياق تزايد الطلب على التأشيرة، وتدبير التدفق، وفي ظل تزايد مهلة معالجة الطلبات، علما أن نسبة رفض تأشيرات الدخول إلى فرنسا التي يقدّمها المغاربة تتوافق مع المتوسّط العالمي الذي لا يتجاوز 15 بالمائة من مجموع الطلبات.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لطالبي التأشيرات أن يأخذوا تأشيرات قبل ثلاثة شهور من موعد سفرهم، وأنه من الموصى به عدم أخذ مواعيد في وقت قريب جدا من موعد السفر؛ نظرا للوقت الذي تأخذه دراسة الملف، علما أن الحالات الصحية المستعجلة، والحالات الاستثنائية تنتبه إليها القنصلية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
on paye pour un visa pour aller les voir..nos etudiant ne peuvent plus continuer avec l'augmentatin folle des inscription en france...et nous on s'incline toujours pour ceux qui nous ont comonnises des dicenies et le font encore..je me demande des fois est ce que vraiment on n'est pas encore sous l'emptise du colonialisme...!!!!
فقط قنصليتنا المغربية اللتي مازالت تعمل بآليات جد تقليدية إن لم نقل جد بدائية بموظفين كسلاء متعجرفين لا يجيدون أبسط التعامل مع الزبناء و.....لازم ركوب امواج الحضارة و التكنولوجية و إلا سمعة البلاد في خطر و انهيار.
إذا كان لديك موعد فعليك التقدم إلى مكتب TLScontact لاتمام اجراءاتك الكاملة. انت لست معنيا بالنظام الجديد.
Eux ils n'ont pas de nous, car tout simplement ils ont d'autres sources pour gagner de l'argent.( armes, agriculture, industrie, produits de luxe...etc)
منين يولي عندك الباس الارجنتيني ارجع لبلادك وسافر فين مابغيتي لأوربا ووقت مابغيتي.
وهاذ الشي راهم عارفينو عبر "مصلحة المعلومات العامة"