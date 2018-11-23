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الرئيسية | مجتمع | فرنسا تجري تغييرات في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شينغن"

فرنسا تجري تغييرات في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شينغن"

فرنسا تجري تغييرات في تقديم طلبات الحصول على تأشيرة "شينغن"
هسبريس - وائل بورشاشن
الجمعة 23 نونبر 2018 - 14:55

ابتداء من بداية شهر دجنبر بالمغرب ستصبح طلبات تأشيرة الدخول إلى فرنسا محصورة على الموقع الإلكتروني "France visa"، وهو الإجراء الذي يقول مصدر قنصلي إنه لا يتعلق بالمملكة المغربية فقط، بل بدينامية وتحديث على المستوى العالمي.

وسيتم الاقتصار على أخذ مواعيد مقابلات التأشيرات بمراكز (TLS) على الإنترنت، مع ملء استمارات رقمية ببوابة موقع "فرانس فيزا"؛ في حين كان من الممكن سابقا أخذ المواعيد عبر الهاتف، وملء الاستمارات يدويا.

وأصبح من الواجب على طالبي تأشيرة "شينغن" تأدية تكاليف الموعد قبل الحضور إليه في حدود ثلاثة أيام، عبر "وفاكاش"، وإلا ستُلغى الطلبات في حدود 72 ساعة، وهو ما ربطه مصدر قنصلي بنسب عدم الحضور إلى مواعيد التأشيرات التي تتراوح بين 25 بالمائة و40 بالمائة كل يوم؛ وتنتج عنها "لخبطة" في توقيت عمل مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة.

وسيمكِّن الانتقال إلى التسجيل الإلكتروني من أخذ مواعيد صباح مساء وفي فترة عطل نهاية الأسبوع، عكس ما كان يتم سابقا، إضافة إلى إمكانية اختيار يوم وساعة الموعد الذي يناسب صاحب الطلب.

ويعطي موقع التسجيل معلومات عامة حول فرنسا بشكل متساو لجميع مستعمليه، ويوجّههم، بعد ملء معلومات عامة حولهم، إلى نوع التأشيرة التي يحتاجونها؛ والوثائق التي يجب عليهم، بالتالي، توفيرُها.

ووضّح المصدر القنصلي أن هذا الإجراء جاء في سياق تزايد الطلب على التأشيرة، وتدبير التدفق، وفي ظل تزايد مهلة معالجة الطلبات، علما أن نسبة رفض تأشيرات الدخول إلى فرنسا التي يقدّمها المغاربة تتوافق مع المتوسّط العالمي الذي لا يتجاوز 15 بالمائة من مجموع الطلبات.

تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لطالبي التأشيرات أن يأخذوا تأشيرات قبل ثلاثة شهور من موعد سفرهم، وأنه من الموصى به عدم أخذ مواعيد في وقت قريب جدا من موعد السفر؛ نظرا للوقت الذي تأخذه دراسة الملف، علما أن الحالات الصحية المستعجلة، والحالات الاستثنائية تنتبه إليها القنصلية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - abdellatif الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:01
ces mesures visent surtout les maghrebins
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8
2 - bhira الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:02
sans commentaire sur visa france.
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-3
3 - حسن الغنيمي الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:18
المغرب يتوجه الى افريقيا و يستثمر فيها فلماذا لا يذهب الناس الى افريقيا جنوب الصحراء مثلا؟ علاش فرنسا و هي تختنق بالعرب اصلا؟ الناس لازمها تشوف وجهات اخرى مثلا افريقيا الواسعة و المستقبلية و باراكا من اوربا لانها عامرة بالمهاجرين لدرجة فاقت الحد...شوفو افريقيا و اسيا...
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20
4 - martin pres du kiss الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:18
Eux .ils font ce qu'ils veulent quand ils s'agit de leur interet...noys faire payer les visas avant la demade..attendre ...etc.et rien que nous demader un visa est une chose invoncevable .car nous on ouvre les portes du maroc a qui veut entrer et faire ce qu'ils desire chez nous ..sans visa sans rien..meme leur touristes viennent chez nous en caravane mobiles home..et se garrent n'importe où .ne payent meme pas le stationnement et mangent ce qu'ils raportent de chez eux...Où est donc le tourisme ???? ...mais nous on casque
on paye pour un visa pour aller les voir..nos etudiant ne peuvent plus continuer avec l'augmentatin folle des inscription en france...et nous on s'incline toujours pour ceux qui nous ont comonnises des dicenies et le font encore..je me demande des fois est ce que vraiment on n'est pas encore sous l'emptise du colonialisme...!!!!
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16
5 - من دبي الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:28
نفس الشيئ معمول به منذ مدة هنا بدبي عبر vfs (مركز تقديم طلب التأشيرة) ، صراحة خدمة في المستوى، كل العملية و الأداء عبر الموقع ، تحديث معلومات الطلب عبر sms و كذا توصيل وتسليم الجواز في مكان سكنى طالب الفيزة.
فقط قنصليتنا المغربية اللتي مازالت تعمل بآليات جد تقليدية إن لم نقل جد بدائية بموظفين كسلاء متعجرفين لا يجيدون أبسط التعامل مع الزبناء و.....لازم ركوب امواج الحضارة و التكنولوجية و إلا سمعة البلاد في خطر و انهيار.
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32
6 - lahla الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:29
من فضلكم لي شاد الموعد كيدير وشكرا....
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4
7 - ملاحظ الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:31
يتاجرون بالمغاربيين. هم يربحون اموالا طائلة عبر دراسة الطلبات تبا لهم
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23
8 - aziz الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:34
سبحان الله !بلدنا الوحيد في العالم اللذي يدخله كل من هب ودب وكل ابوابه مشرعة لكل انواع البشر:هارب من العدالة تاجر مخدرات ناهش عقاري مستثمر افاك الكل يريد حل هذه ا لبقرة العقور.
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9
9 - أحمد الوجدي الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:34
اعتقد ان نسبة القبول هي 15 بالمئة و 85 بالمئة الرفض اسأل أي شاب او شخص او قوموا بعمل استطلاع رأي بهسبريس وسترون النتيجة
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12
10 - Omar Bongo الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:39
La France est passé au modèle américain. C'est une copie du processus américain pour faire le tri et éliminer très top ceux dont la France n'a pas besoin. À vrai dire, la France est indulgente. Ses consulats accordent des visas pour les marocains qui ne se rendent jamais en France mais à d'autres pays de l'espace Schengen. Ces candidats savent pertinemment que le pays où ils veulent se rendre ne peut pas leur accorder un visa d'entrée. Alors ils préfèrent présenter leur demande aux consulats Français qui sont plus complaisants et compréhensifs que les consulats des autres pays européens.
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9
11 - mayssa الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:39
مكتقداش لينا اغراضنا حتى ملي كتمشي برجليك فبالاحرى ملي تصيفطليهم بالبريد الالكتروني ايوا ساينوا حتى تجيهم الكونكسيون عاد يجاوبوك .والله العظيم اتصلت بهم اليوم في الهاتف مكاينش لي جاوبني طلقوا لي المجيب الالي حتى حفظت كاسيتهم
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7
12 - Omar Bongo الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:47
جوابا على Lahla.
إذا كان لديك موعد فعليك التقدم إلى مكتب TLScontact لاتمام اجراءاتك الكاملة. انت لست معنيا بالنظام الجديد.
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5
13 - zaatot الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:50
En réponse à Mr Martin, Vous posez la question pourquoi la France impose toutes ces conditions aux demandeurs de son visa , Tandis qu' au Maroc la porte est grande ouverte , car tout simplement le Maroc a besoin de la devise et les # dirigeants # s'enfoutent si ces touristes viennent pour visiter , ou bien pour abuser de nos enfants ou vider leurs ......
Eux ils n'ont pas de nous, car tout simplement ils ont d'autres sources pour gagner de l'argent.( armes, agriculture, industrie, produits de luxe...etc)
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0
14 - ملاحظ الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:51
كل بلد يعتز باهله او يذل باهله اوروبا عزيزة باهلها ومن يريد ان يزورها عليه اجتياز الصراط وهو الفيزا وبلاد العرب مذلولة باهلها وهي كالسوق يدخلها كل من يشاء فلو نظمنا انفسنا وبنينا دولا مستقلة اقتصاديا عن الغرب وطبقنا العدالة الاجتماعية وفضل شبابنا العمل هنا بدل الهجرة لكانت بلادنا عزيزة ولعاملناهم بالمثل ولكن هيهات فالفرق شاسع استيقظ الغرب ونام العرب فناموا ولا تستيقظوا فما فاز الا النوم
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-2
15 - الجنسية الأرجنتينية الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:56
يمكن للمغربي اللي يعزيز عليه يسافر بكثرة لأوربا، الذهاب للعيش بالأرجنتين للدراسة او العمل مثلا سنتين حتى لو كانت اقامة غير قانونية، ومن بعد يمكن يطلب الجنسية الأرجنتينية وياخد الباسبور الارجنيتي الذي يحتل الرتبة 17 ويخول لحامله السفر الى 170 دولة بدون فيزا ومن بينها أوربا ونيوزيلاندا باستتناء أمريكا وكندا وأستراليا.
منين يولي عندك الباس الارجنتيني ارجع لبلادك وسافر فين مابغيتي لأوربا ووقت مابغيتي.
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1
16 - BOP35 الجمعة 23 نونبر 2018 - 15:58
فرنسا خصها تصعب شويا على اولائك اللذين يوريدون الحركة عبر وسائل الفيزا
وهاذ الشي راهم عارفينو عبر "مصلحة المعلومات العامة"
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0
17 - مجلوق فنيويورك الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:06
الله يبارك فماما امريكا لي عطاتنا هاد الباسبور كنمشيو به لرفرنسا بلا مانحاشيوها ليهم.
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5
18 - Khalid الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:10
يجب اعادة تكاليف الملف بالنسبة للذين رفض لهم الحصول على التاشيرة ، واستخلاص تكاليف الملف فقط للذين حصلوا على تأشيرة ، نضرا لمصاريف السفر بالنسبة للأشخاص اللذين يبعدون عن المدن اللتي تتمركز بها قنصليات فرنسا
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0
19 - Amin الجمعة 23 نونبر 2018 - 16:12
كفى من تغيير الشكليات ، أضن أن نسبة الرفض 15 % هي نسبة مغلوطة ولا أساس لها من الصحة ، و المثال على ذالك هي قنصلية فرنسا بمدينة فاس ، حيث أصبحت أشهر قنصلية برفض طلبات التأشيرة ، رغم موثوقية ملفات طالبي التأشيرة و استيفائهم على جميع الشروط و إحضارهم لجميع الوثائق ، إلا أن الرفض هو نصيب كل من توجه إلى هذه القنصلية ، هناك حالات لمرضى السرطان تم رفضهم بدون مراعات لضروفهم ، شكا من فرنسا أن المغاربة كلهم ملهوفون على أراضيها.
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