قافلة طبية للقوات المسلحة الملكية تتجه إلى أنفكو‎

هسبريس من الرباط

تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، تحركت قافلة طبية للقوات المسلحة الملكية من الرباط في اتجاه أنفكو بإقليم ميدلت؛ وذلك لإقامة المستشفى الميداني الطبي- الجراحي للقوات المسلحة الملكية، لتقديم المساعدة لساكنة هذه المناطق في مواجهة قسوة فصل الشتاء.

وتتكون القافلة التابعة للفوج الأول للتعبئة الصحية بالرباط من طاقم طبي متعدد التخصصات، وفريق للدعم، وتجهيزات ووسائل تقنية مختلفة كفيلة بتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أكمل وجه.

المستشفى الميداني يضم 18 طبيبا من مختلف التخصصات، التي تهم على الخصوص جراحة البطن، والتخدير والإنعاش، وطب الأنف والأذن والحنجرة، والطب الباطني، وطب العيون، وطب النساء والتوليد، وطب الأطفال، وطب الأسنان، إلى جانب 5 أطباء في الطب العام.

ويتكون الطاقم شبه الطبي التابع لهذه الوحدة الاستشفائية من 19 عنصرا، من بينهم 6 ممرضين، ومولدة، وتقني مختبر، ومعد صيدلاني.

وجرى إرسال نحو 60 طنا من المواد والتجهيزات الطبية والأدوية في اتجاه أنفكو، حيث ستنطلق القافلة الخاصة بالمستشفى الميداني الذي ستتم إقامته بواويزغت، اليوم الجمعة؛ وذلك انطلاقا من فوج الدعم اللوجيستيكي والصحي التابع للقوات المسلحة الملكية بالنواصر.