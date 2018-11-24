التجربة المغربية في الصرف الصحي تثير إعجاب دول إفريقيا الغربية

هسبريس – ع. الشماخ | م.لديب

عبر المشاركون في مؤتمر قمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المنعقد في دورته الثامنة بمراكش عن تقديرهم للتجربة التي خاضتها مجموعة من المدن المغربية في مجال التدبير المفوض لتوزيع الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.

واعتبر المؤتمرون أن تجربة تفويت هذه الخدمات لفائدة القطاع الخاص ساهمت بشكل كبير في تطور هذه الخدمات في المدن المغربية، عكس مجموعة من مدن جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية التي تعاني من خصاص كبير في مجال توصيل قنوات الصرف الصحي ومعالجة المياه العادمة وقنوات الماء الصالح للشرب.

ويؤكد الخبراء الأفارقة أن نسبة سكان الحواضر الإفريقية الذين يعانون من عدم توفرهم على ربط بقنوات الصرف الصحي نحو 60 في المائة، خاصة في مدن دول غرب ووسط إفريقيا.

واعتبر المتحدثون، في هذه القمة التي تعرف مشاركة 5000 مؤتمر من دول إفريقيا، أن هذا الخصاص لا يمكن تداركه سوى عن طريق تعزيز الشراكة بين الحكومات المحلية لهذه الدول والقطاع الخاص.

وضرب الخبراء مثالا حيا بدولة السنغال، التي تراهن على القطاع الخاص للإقلاع بخدمات الصرف الصحي، وإنشاء شبكات لقنوات المياه العادمة، لتجاوز الخصاص الكبير الذي تسجله مجموعة من مدنها كما باقي دول غرب إفريقيا في هذا الشأن.

ويضطر سكان مجموعة من هذه المدن الغرب إفريقية إلى استعمال نظام صرف المياه العامة في خزانات تحت أرضية، وتطهيرها بواسطة شركات صغيرة عاملة في هذا المجال.

وأكد المتدخلون أنهم واعون بأهمية التجربة المغربية في المجال، وسيعملون على الاستفادة منها، إذ نجح الرهان في الاعتماد على تجربة المملكة في هذا القطاع، مع دراسة الجدوى الاقتصادية لإقامة وحدات لمعالجة هذه النفايات.