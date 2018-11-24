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الرئيسية | مجتمع | محاسبون مهنيون يحتجون أمام المعهد العالي للتجارة

محاسبون مهنيون يحتجون أمام المعهد العالي للتجارة

محاسبون مهنيون يحتجون أمام المعهد العالي للتجارة
هسبريس من الدار البيضاء
السبت 24 نونبر 2018 - 04:50

أعلنت الجمعية المغربية للمحاسبين تنظيم وقفة احتجاجية الأحد المقبل، أمام المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء، احتجاجا على الامتحان المنظم من قبل هذه المؤسسة، معتبرة أنه "يتنافى مع روح الدستور والحقوق المكتسبة".

وقالت الجمعية المغربية للمحاسبين، في بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه: "إن ملف المحاسبين المهنيين بالمغرب يعرف تسويفا وتجاهلا كبيرا، في ظل عدم التجاوب مع المطلب المتمثل في اعتماد جميع المحاسبين المسجلين في الضريبة المهنية".

وطالبت جمعية المحاسبين بتسريع التعديل من قبل المشرع، داعية إلى التسوية الشاملة لمختلف الملفات.

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