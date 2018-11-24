ساجد يوصي بالحفاظ على الموروث الإنساني والثقافي

هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)

طالب محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، بضرورة الحفاظ على الموروث الإنساني والثقافي للمغرب، المتمثل في جزء كبير منه في الصناعة التقليدية، والعمل على تنميته بما يتماشى مع التنمية الاقتصادية.

جاء ذلك في مداخلة للمسؤول الحكومي نفسه خلال حفل توزيع شهادات شارة الجودة "المغرب صنع يدوي"، بحضور كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.

وأضاف ساجد أن العمل منصب حاليا على كيفية بلورة رؤية واضحة بخصوص القطاع وتطويره، خصوصا وأنه يساهم في إنتاج الثروة ويوفر فرص شغل مهمة، مؤكدا في الآن ذاته على أهمية المدن العتيقة والصناعة التقليدية ودورهما في التنمية السياحية.

كما ركز الوزير في كلمته على الدور الكبير للموروث الحضاري والثقافي وقيم التسامح والتعايش التي طبعت تاريخ المغرب، مضيفا أنه من الضروري العمل على إبراز هذه المكونات الوطنية التاريخية، وجعلها أداة أساسية للتنمية على جميع المستويات.

ونوه محمد ساجد بالأطر العاملة في قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة تكثيف عملية المواكبة والتجاوب مع الصناع والصانعات؛ وتوفير الظروف الملائمة لهم من أجل الانتاج والإبداع.

وهنأ الوزير الساهرين على نجاح المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي، الذي نظم بمدينة أكادير مطلع شهر نونبر، وعلى عملية التتويج بالشارة الوطنية للجودة في الصناعة التقليدية.

حري بالذكر أنه تم خلال الحفل، المنظم من طرف وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عرض شريط حول الشارة الوطنية، وتقديم مداخلة حول حصيلة عملية تعميم الشارة الوطنية للصناعة التقليدية المغربية.