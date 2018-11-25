طيف "شيخ النقابيين" يلُوح في مؤتمر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل

هسبريس ـ عبد الإله شبل

شكل غياب نوبير الأموي، الكاتب العام للكنفدرالية الدمقراطية للشغل، عن فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمرها السادس، الحدث الأبرز؛ خاصة أن الرجل يعد رمزا من رموز الحركة النقابية بالمغرب، وواحدا من الأسماء التي رسمت معالمها.

ورغم أن الأموي غاب طيلة السنوات الماضية عن النقابة بسبب مرضه وكبره في السن، في حين ظل عبد القادر الزايير يدبر شؤون التنظيم المحسوب على حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أحد مكونات فيدرالية اليسار الدمقراطي، إلا أن طيفه "شيخ النقابيين" حلّق في أجواء مؤتمر الكنفدرالية بمدينة بوزنيقة، حيث ردد المؤتمرون اسمه في الشعارات التي كانوا يرفعونها بين الفينة والأخرى.

علال بلعربي، النائب الثاني للكاتب العام للكنفدرالية الدمقراطية، أكد أن "الأموي ساهم مساهمة قوية وفعالة في تأسيس الكنفدرالية إلى جانب عدد من الرفاق، الذين صمدوا في زمن صعب مطوق بالقمع وقدموا تضحيات جسام لتحتل الطبقة المغربية موقعها الطبيعي والتاريخي في حركيّة الصراع السياسي من أجل التغيير الدمقراطي".

وشدد بلعربي على أن الجيل الجديد يجب أن يستحضر الأسباب والأهداف الإستراتيجية التي دفعت الأموي وباقي رفاقه إلى تأسيس الكنفدرالية، واستحضار المهام التاريخية الملقاة على المنظمة وفق متغيرات الشرط الوطني وسياقاته الدولية والإقليمية.

تحدثت ثريا لحرس، القيادية وعضو اللجنة التنفيذية للفيدرالية، لجريدة هسبريس الإلكترونية عن غياب الأموي، متمنية له الشفاء والصحة والعافية، لافتة الانتباه إلى الأدوار التي قام بها من أجل الحركة النقابية المغربية.

ويعد الأموي واحدا من القيادات الخالدة في العمل النقابي، ورغم كبره في السن إلا أنه لم يقدم على التخلي عن قيادة النقابة اليسارية، إذ لازال المسؤول الأول من داخلها منذ سنوات.

ويعتبر ابن قرية ابن حمد ضواحي سطات، والملقب بـ"بوسبرديلة"، من القياديين النقابيين الذين تم اعتقالهم سابقا في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، سنة 1981 عقب الإضراب العام، كما حكم عليه بسنتين سجنا نافذا بعد وصفه وزراء بـ"اللصوص".

وقاد المعلم السابق، الذي درّس عددا من الشخصيات ضمنها رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، انقلابا على حزبه السابق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد وصول الأخير إلى قيادة الحكومة سنة 1998، مقررا دعم حزب المؤتمر الوطني الاتحادي.