صدور "إعلان مكناس" يتوج مؤتمرا دوليا للهجرة

هسبريس من الرباط

أعلنت اللجنة العلمية في ختام أشغال الدورة السابعة من الندوة العلمية الدولية حول الهجرة، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة مولاي إسماعيل بمكناس،عن ترحيبها بمخرجات وتوصيات الندوة التي حملت عنوان "الحق في التنقل: رؤى متقاطعة للدول والمجتمع المدني".

واعتبرت الندوة في توصيات "إعلان مكناس" أن الحق في التنقل حق عالمي يجب فرضه على الدول كحق طبيعي، وأنه يجب ضمان توزيع أكثر عدالة للثروات والموارد البشرية الطبيعة، وتوفير تأطير قانوني أكثر مساواة وإنصافا، وكذا تجنب معيرة سياسات الهجرة.

كما دعت التوصيات إلى إشراك بلدان العبور والمصدر والمجتمع المدني في وضع سياسة الهجرة الدولية، وكذا وسائل الإعلام إلى "رفع وعي المواطنين لتفادي القوالب النمطية والخلط وشيطنة الآخر".

كما دعا إعلان مكناس في آخر توصياته المشاركين في المنتدى الحكومي الدولي، الذي سيعقد في مراكش، إلى اعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة لضمان سيادة الحق الإنساني في التنقل، بدل المظاهر الأمنية في حكامة الهجرة.

المصطفى المريزق تقدم بشكره، باسم اللجنة العلمية المنظمة، في كلمة اختتام أشغال هذه الندوة، كل الداعمين والشركاء، داعيا إلى "ضرورة وجود قاعدة قارة في شعبة السوسيولوجيا بمكناس للبحث العلمي حول الهجرة، متمسكة بوجوب تمكين جيل الطلبة الباحثين من كل الإمكانات المعرفية والمادية والتربوية، والعمل على سرعة إخراج مدرسة سوسيولوجيا الهجرات بالكلية، والالتزام الكامل بإنجاح حلم الطلبة الباحثين لاستكمال مسارهم العلمي".