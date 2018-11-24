الملك محمد السادس ينوّه بالاشتغال على حماية الأطفال دون مأوى

هسبريس ـ و.م.ع

أشاد الملك محمد السادس بإطلاق حملة "مدن إفريقية بدون أطفال في وضعية الشارع"، كما نوه بمبادرة "الرباط مدينة بدون أطفال في الشوارع"، على وجه خاص، وهي التي تعد التنزيل النموذجي لهذه الحملة في المغرب.

وأكد ملك المغرب، ضمن رسالة وجهها إلى المشاركين في أشغال الدورة الثامنة لقمة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية "أفريسيتي"، قامت بتلاوتها الأميرة للا مريم، أن "من بين 120 مليونا من أطفال الشوارع في العالم، هناك 30 مليونا يكابدون مرارة العيش في شوارع قارتنا. وهو ما يعني أن ربع عدد أطفال الشوارع في العالم هم أفارقة".

"بالإضافة إلى ما يثيره هذا الرقم المهول من قلق شديد، فإنه يعكس واقعا يتعارض مع القيم العريقة لمجتمعاتنا الإفريقية، القائمة على التضامن وسمو الأسرة فوق كل اعتبار"، يردف نص الرسالة الملكية.

وأكد الملك محمد السادس أنه "مثل باقي دول إفريقيا والعالم التي تواجه التحدي المرتبط بمشكلة الأطفال بدون مأوى، فإن المغرب لا يحيد للأسف عن هذه الظاهرة"، وواصل: "لا ينبغي الاكتفاء بإطلاق هذه الحملة، ولا الاقتصار على تدشينها دون المضي بها إلى تحقيق الغاية منها. فلا بد من التنزيل الفعلي والمنظم والمستدام لالتزام المدن بالتخفيف من وطأة هشاشة الأطفال، داخل أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات".

وأورد الجالس على العرش: "نطمح من خلال هذه الحملة إلى تعبئة أكبر عدد من المدن والمناطق الإفريقية، بما يضمن مواكبتها بتدابير وإجراءات ملموسة، ومبادرات عملية على الصعيدين الوطني والقاري. وقد أسفرت تعبئة جميع الأطراف المعنية على الصعيد الوطني عن إصلاحات عميقة على المستويات القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية".

كما أبرزت الرسالة التي تلتها الأميرة للا مريم أنه، على سبيل المثال، جرى إقرار سياسة عمومية مندمجة لحماية الطفولة في المغرب، واعتماد إطار عمل عشري، بالإضافة إلى جملة من المبادرات مثل برنامج "اندماج" الذي يروم القضاء على ظاهرة الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع.

ومع ذلك شدد الملك محمد السادس على ضرورة ألا تنحصر جهود حماية الأطفال في الحفاظ على سلامتهم الجسدية والمعنوية والنفسية، بل ينبغي أن تقترن أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بالنهوض بأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأكد أن "هذا التحدي، وإن كان جسيما بحمولته، فهو جدير بأن نخوض غماره من أجل كسب الرهانات المرتبطة به".

"الكرامة والسلم والحد من الفقر، والقضاء على الجوع والنهوض بالصحة، وضمان التعليم الجيد للجميع والمساواة بين الذكور والإناث، وتأمين خدمات الماء الصالح للشرب ومرافق الصرف الصحي، كلها متطلبات على قدر كبير من الأهمية، وهي مرتبطة في جوهرها بحماية الطفولة"، يذكر ملك المغرب قبل أن ينبه إلى أن كل ذلك من أهم أولويات وأهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تلعب دورا تحفيزيا حقيقيا في مجال التعاون الدولي.

وأبرزت الرسالة الموجهة إلى "أفريسيتي" أن المسؤولية تقع إذن على عاتق جميع الأفارقة لاستثمار الشراكة العالمية، التي تبلورت حول أهداف هذه الخطة، من أجل المضي قدما على درب التنمية المستدامة، وتأمين أسباب الرقي للشعوب بشكل عام، وشروط التنشئة السليمة للأطفال بشكل خاص.

وفي هذا السياق يضيف الملك: "يتوقف مستقبل مدننا وأوطاننا على ما نقدمه اليوم لأطفالنا، بمن فيهم أطفالنا الذين يعانون من الهشاشة. فلا مجال للتعامي عن حقيقة وجودهم، ولا بديل عن التفكير في مستقبلهم. حماية الطفولة مسؤولية الجميع، فلا بد من تقوية نظم الحماية وتعزيزها".

وختم الملك محمد السادس بـ: "إفريقيا لن تتمكن من كسب رهان اللحاق بركب القوى الصاعدة ما لم توفر الحماية لأطفالها. ولن يكون بمستطاعها أن تستفيد من العائد الديمغرافي دون تعزيز الحماية لفائدة الأجيال المستقبلية. فقد آن الأوان لكي نبادر إلى العمل، إذ تقتضي مسؤوليتنا أن نرتقي بالمدن الإفريقية إلى مستوى يليق حقا بأطفالها".