24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)

  2. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  3. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)

  5. عمال الفوسفاط يطالبون الترّاب بالشفافية ورفع الأجور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | أوضاع التعليم .. احتجاج الأساتذة وحنق التلاميذ و"صمت الوزارة"

أوضاع التعليم .. احتجاج الأساتذة وحنق التلاميذ و"صمت الوزارة"

أوضاع التعليم .. احتجاج الأساتذة وحنق التلاميذ و"صمت الوزارة"
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:20

لا يمكن للمار من شوارع الرباط طيلة الأشهر الماضية أن يتجاهل انتشار موجة احتجاجات عارمة لشغيلة قطاع التعليم أمام وزارة التربية الوطنية أو قبالة مقر البرلمان، حنقا على تدبير الوزير سعيد أمزازي للقطاع الذي أضحى ذكره موازيا لاستحضار وقفات أطره وأساتذته، من متعاقدين، وأساتذة عالقين قسرا في السلم التاسع اختاروا لقب سجناء "الزنزانة 9"، وموظفي الوزارة حاملي الشهادات التواقين إلى ترقية قانونية يمنحها لهم اجتهادهم في التحصيل المعرفي.

المشاكل التي تتفاقم يوما بعد يوم بسبب صمت الوزارة وعدم تحاورها مع أي طرف، يتضرر منها آلاف التلاميذ الذين يجدون أنفسهم أمام أو داخل حجرات بدون أساتذة، لأنهم أضربوا عن العمل أو تنقلوا من مختلف المدن المغربية صوب العاصمة الرباط لخوص أشكال احتجاجية، تجاوزت الوقفات والمسيرات إلى الاعتصام في برد نونبر القارس أما قبة البرلمان، من أجل إسماع صوتهم.

احتجاجات لم تسلم من التدخلات الأمنية؛ إذ شهدت تصعيدات كل من أساتذة "الزنزانة 9" وموظفي وزارة التربية الوطنية استخداما للقوة من أجل تفريقهم؛ ما دفعهم والإطارات النقابية والحقوقية إلى استنكار ما تقدم عليه أجهزة الدولة في علاقتها بشغيلة قطاع حيوي لطالما كان محط حديث أعلى سلطة في البلاد.

المتعاقدون

قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد: "لا يخفى على الجميع أن المغرب يعرف أزمة غير مسبوقة على جميع المستويات، يتقدمها التعليم: قطاع فاشل للغاية، العنف الداخلي والخارجي، المستوى المعرفي المتدني لمتلقي المناهج الدراسية، والاحتجاجات المتواصلة للعاملين بهذا القطاع الحيوي جدا، كلها مظاهر من تجليات هجوم الحكومات المتعاقبة بهدف خوصصة القطاع".

وأضاف الكاسمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الدولة لم تنجح في الخوصصة رغم أنها حقيقة قطعت أشواطا كبيرة في السعي إلى الإجهاز على مجانية التعليم والوظيفة العمومية، ففي سنة 2016 اتخذ المغرب خيار التوظيف في التعليم بالعقدة، وهي نافذة جديدة لفك أزمة البطالة بشكل ترقيعي كالعادة، فيكفي أن نعرف أن العقدة توقع لمدة عامين، وأن هذا الشكل من التوظيف يخول للأكاديمية فسخ العقدة بجرة قلم، ليتضح الأمر".

وأردف المتحدث أنه "بعد العمل قرابة السنتين بالعقدة وجدت الحكومة نفسها في ورطة حقيقية إزاء هذا النوع من التشغيل الذي يتعارض مع التشريعات الدولية وقانون الشغل بالمغرب، وفي محاولة للهروب إلى الأمام وبدل الجلوس مع الأساتذة وممثليهم بخصوص الحل، لجأت إلى الانفراد بإصدار النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات الذي لا يعدو أن يكون نسخة طبق الأصل من العقدة".

وأكمل الكاسمي: "في ظل هذا الوضع الخطير والمستقبل الملغوم، فإن التنسيقية الوطنية ماضية بلا هوادة في النضال إلى حين الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية"، محملا المسؤولية لرئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية، وزاد: يتم التحضير لبرنامج أكثر تصعيدا يوم 2 دجنبر، كما عملت التنسيقية الوطنية على تنظيم ندوات علمية وقراءات نقدية للنظام الأساسي لموظفي الأكاديميات بناء على مرتكزات قانونية وسياسية واجتماعية بكل من مراكش وزاكورة".

حاملو الشهادت

قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، أن "احتجاجات الأساتذة انطلقت منذ ما يقارب السنتين، ومحطاتهم النضالية تعقد بشكل شهري تقريبا"، مضيفا أن "مطلب الترقية وتغيير الإطار عبر الشهادة كان مطروحا إلى غاية سنة 2015، ثم أقدمت الوزارة بعد ذلك على إلغائه دون تبريرات واقعية، حيث اكتفت برمي الكرة في ملعب الحكومة وقانون الوظيفة العمومية، في حين إن الأساتذة تابعون لقانون وزارة التربية الوطنية على مستوى التوظيف".

وتابع السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة حاملي الشهادات يشتغلون بنفس الشهادات مع أطر تمكنوا من تحقيق الترقية بفضل تكوينهم الجديد في تناقض غريب"، مشيرا إلى أن "الشغيلة تستخدم شهاداتها في مقارباتها للدرس التربوي ولم تحصل عليها من أجل وضعها في الرفوف".

وزاد الإطار التربوي: "في مفارقة عجيبة، قال الوزير أمزازي في العديد من تصريحاته إن الشهادة لا تعني الكفاءة، ومن الأساتذة من له شهادات موقعة باسم سعيد أمزازي لما كان رئيسا لجامعة محمد الخامس".

وأردف المتحدث أن "هناك محطات نضالية كبرى قادمة شهر دجنبر المقبل، ستهم الاحتجاج أمام جميع الأكاديميات، ثم في مستهل سنة 2019 سيكون هناك تصعيد لـ3 أيام ممركزة على مستوى العاصمة الرباط".

الزنزانة 9

قال محمد بوخريص، المنسق الوطني لأساتذة الزنزانة 9، إن "أقدمية الأستاذة المعنيين بالزنزانة تتراوح ما بين 7 و15 سنة، وعددهم يقترب من 5000 أستاذ، ومطالبهم تتمثل في الترقية إلى السلم 10 بأثر رجعي ومالي منذ موسم 2012، بحكم أن هذا الموسم هو الذي توقف فيه التوظيف في السلم 9، وكذلك إسوة بجميع الأساتذة الذين استفادوا من الترقية صوب الدرجة الموالية".

وأضاف بوخريص، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة يطالبون باجتياز جميع مباريات أكاديميات التربية والتكوين دون قيد أو شرط"، مشيرا إلى أن "التوظيفات الجديدة كلها تتم وفق السلم 10، وهناك من يشتغل مع تلميذه السابق في المؤسسة ذاتها، وقد وظف التلميذ بعد نجاحه أستاذا في السلم 10، في حين ما يزال معلمه يقبع في السلم 9".

وأوضح المتحدث أن "الوزير محمد الوفا سبق وقال إن السلم 9 سينقرض من القطاع مطلع 2013، ونحن الآن على أبواب 2019 وما زلنا قابعين في الزنزانة 9"، وزاد أن "الوزير سعيد أمزازي بدوره كان قد أورد في تصريحات له أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يتقاضون نفس أجر الأساتذة المرسمين، متناسيا وضعية أساتذة السلم 9".

وأكمل بوخريص بأن "الوزير لم يفهم الملفات العالقة ولا حتى المعنيين بها، فالأساتذة الجدد يتقاضون 5000 درهم، في حين الزنزانة 9 يتقاضون 4000 درهم وأحيانا أقل من ذلك، موضحا أن هذا له آثار وخيمة على مستوى الاستقرار المعنوي والمادي للأستاذ".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - سلطانوس الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:31
الوزارة تفعل هذا لأنها تريد المشاكل في هذا القطاع. والنتيجة أن يفر منه الناس إلى القطاع الخاص وتخلي مسؤوليتها في تدبيره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
2 - مجنون الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:35
نحن معكم في جميع المطالب ولكن بشرط أن يلتزم كل رجال التعليم بإعادة أبناءهم إلى التعليم العمومي والقطع مع الخصوصي لأنه لا يعقل أن ينهض التعليم بدون رجاله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
3 - عبدالله الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:38
واش كاين شي اخبار زوينة في هاد البلاد ؟ راكم نزلتو علينا الضيم ماكاين غير اخبار الياس ، واش المغرب ما فيه حتى حاجة زوينة ، قارنو المغرب بالدول الاخرى باش نعرفو واش حنا الوحيدين لي عايشين هاذ العيشة . واش بغيتو توليو سويسرة او دنمارك في ليلة واحدة ام مادا، الديجيتال خلق للمغاربة عقدة كارثية او بغاو يعيشو فوق طاقتهم ، لبس على قدك ايواتيك ، الابناك وتسهيل الديون هما لي دارو هاذ الكارثة في المغرب لان المغاربة كولشي بغى يعيش بحال الاوروبي بلا تنضيم لان الاوروبي حتى هو غارق كريدي ولكن يخسر فلوسه غير في الاختصاصيات ماشي في عطلة الأسبوع وشراء الأشياء لي غادي ما يقدرش عليها او تغرقو في المشاكل.
الله يرحم الوالدين جيبو لينا شي اخبار زوينة باراكا علينا من الاكتاءاب راه قهرتونا حتى كرهنا البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
4 - Boutaib said الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:45
الاساسدة هم السبب الاول في انحطاط التعليم وهده شهادة من أهلها بحيث ان معظمهم شغلهم الشاغل الترقية الترسيم الساعات الا ضافية ليل نهار مما يستنزفون طاقاتهم وراء المال تاركين واجبهم المهني في التعليم العمومي .يجب على الوزارة المسؤولة المزيد من المراقبة لان الامور اصبحت لاتطاق.متلا في التكوين المهني اصبح المتدربون صباحا يدرسون 2 ساعات عوض 5 ساعات ونجد في اخر السنة نسبة الرسوب مرتفعة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - مواطن جاهل الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 13:46
من اراد ان يعرف اين نحن من التعليم فليقرأ ما نشرته هسبريس اليوم عن بلد يسمى رواندا وانتهى الكلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - رشدي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:00
للأسف لا تنتظروا شيئا من الدولة.. لقد باعت قطاع التعليم للخواص و ما تفعله حاليا (التشغيل بالتعاقد) ليس سوى إجراءات نهائية من أجل إقبار "المدرسة العمومية"..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - العفو الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:00
الدولة لا تحترم توصيات الندوات والبجوث الوطنية النابعة من المغاربة لكن لما يلهث أوروبي نتهافت وكأن نظريات التعلم هي جلباب ستاندار يمكن أن يلبسه الثخين والرقيق والعادي والبادي ....أتحداكم أن تفتحوا حوارات حقيقية مع أولي الألباب وليس مع لحاسين الكابة من تلاميذ وأساتدة ومختلف الفاعلين في الحقل التعلمي وأنا على يقين أنكم ستصلحون التعليم ولأول مرة في التاريخ أما ما سبق فهو الإفساد تجت مسمى الإصلاح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - youssef الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:04
المدرسة العمومية ×3 (فهي الءم)ثم الخصوصي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - هشام صابري الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:04
الكل كيضرب على راسو الدراهم هي الهدف و الغاية رغم ضعف المستوى وعدم الكفاءة او شواهد عالية لا تغني ولا تسمن من جوع والواقع يتحدت عن نفسه اطفال و شباب هم الضحية بدون مستوى دراسي او تربوي يدكر لان هؤلاء الاساتدة محتاجون الى التاهيل و التربية و التوجيه لان فاقد الشيء لا يعطيه و اتعجب مزال زايدينها ب الاضرابات فعلا لقاوها سايبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - مواطن غيور على دينه ووطنه الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:12
المغرب يهوي ثم يهوي ثم يهوي وذلك راجع ل" يوم يسند الامر الى غير اهله فانتظر الساعة " . انتهى الكلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - عبد السلام خموجة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:17
الترقية عبر الشهادة هي هي حق لكل أستاذ كرس كل وقته لتطوير معارفه البيداغوجية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - HMEN الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:18
الاساتذة عاطينها ها للغش والسليت وابطال العالم في المطالبة بالزيادة في الخلصة باي طريقة ,الفلوس بلا خدمة.اعرف معلم تغيب كثيرا للحصول على الاجازة وصار له اجر ضخم رغم انه يدرس الابتدائي.هل خرج الاساتذة يوما للاحتجاج على مستوى تلاميذهم الضعيف?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - Med ouabi الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:24
كيف يعقل أن يترك أساتذة خريجو مراكز تكوين و بأقدمية 7 سنوات فما فوق حبيسي معاناة نفسية ومادية مهينة لدرجة أن الحكومة نفسها لم تعد تعترف بوجودهم حتى، ملف الزنزانة 9 بات وصمة عار على جبين وزارة التربية و التكوين التي وعدت بحذفه مع مطلع 2013 في شخص وزيرها السابق الوفا ليتوالى الوزراء من بعده مصرين على تجاهل الملف الحارق و المذل لاساتذة الزنزانة رغم سهولة حله.
#أنصفوا_أساتذة_الزنزانة9
#الزنزانة_9_كوانتانامو_التعليم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عبدالرحمن الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:30
اوضاع التعليم في بلادنا تسوء والمسؤولون يتفرجون لان اولادهم غير معنيين بهذا النظام التعليمي الهزيل، المجرد من الافاق والاستراتيجيات الهادفة، ولكن عن اي تعليم نتكلم ايها الاخوة الكرام، ايتها الاخوات الكريمات مادام غير موحد. الدولة التي تريد ان تحقق تقدم شعبها تفكر بادئ ذي بدء بالنهوض بنظامها التعليمي والزياة في اطره والنهوض بأحوال مواطنيها المعيشية والزيادة في اجورهم حتى تكون هناك مسايرة لمتطلبات تفرضها احوال ابناءهم. ان تعليمنا قد ضاع بين استراتيجيات عقيمة، وغير مدروسة كما هو الحال في الدول المتقدمة ، ولنا امثلة ان اراد مسؤولونا ان ان يخدموا الصالح العام، فليروا ما تحقق في سنغافورة مثلا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - انقدو التعليم الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 14:34
الدولة المغربية خرجات على التعليم أستاذ حاصل على الإجازة ا كيتخلص 4000 درهم باز أ لوزير كيشد 70000 أو 10000 درهم ا مع أن لمهام ديال لأستاذ أكثر
باش المواطن يقري ولادو في الخاص إوا منبقاوش نخلصو ضرائب ا متبقاوش علينا بالاقتطاع على الدخل حايدو جميع ضرائب باش نشوفكم منين غادي تخلص راه نتوم لي خدامين عندنا ماشي العكس
الله يمهل ولا يهمل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.