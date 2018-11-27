عبد الرحيم ناصف يقتحم غمار الكتابة لإسماع صوت نزلاء "الخيرية"

هسبريس - مصطفى شاكري (صور: محمد اكريمي)

قليلة هي النماذج الناجحة التي استطاعت إنشاء حياة خاصة بها بعد الخروج من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، المعروفة في الأوساط الشعبية بـ "دور الخيرية"، رغم أن الوزارة الوصية على القطاع عمدت إلى تغيير هذه التسمية القدحية سنة 2016 تحت ضغط جمعيات المجتمع المدني وإلحاح المنظمات الدولية.

ومن بين المشاكل الكثيرة التي يعاني منها نزلاء هذه المراكز، المسطرة المعقدة التي تحول دون تقييدهم في سجلات الحالة المدنية؛ الأمر الذي يحوّل حياتهم إلى جحيم لا يطاق، بحيث يجدون أنفسهم بدون أوراق ثبوتية؛ ما يجعلهم ضائعين في متاهة لا تنتهي، لأن النزلاء غير المسجلين في الحالة المدنية غير موجودين أصلا من الناحية القانونية، فتسد بذلك في وجوههم جميع الأبواب.

ويعد عبد الرحيم ناصف، نزيل سابق بمؤسسة "عين الشق" للرعاية الاجتماعية، إحدى الحالات التي استطاعت النجاح خارج أسوار المركز الذي عاش فيه نصف حياته، بحيث تمكن من اقتحام عالم التأليف والكتابة، بعدما ألف كتابا رفقه أحد زملائه تحت عنوان "سيرة المهجرين بين الأسماء"، يحكي فيه عن أهم المشاكل التي كان يعاني منها بسبب تعدد التسميات.

ويُرجع ناصف، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش الندوة التي عقدتها جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، الخميس الماضي، بخصوص القانون 37.99، سبب هذه "اللخبطة" في مجال تسجيل أطفال الرعاية الاجتماعية إلى "غياب الرقابة القانونية اللازمة؛ ما يجعل هذه المراكز تتصرف في الأطفال كيفما شاءت، دون حسيب ولا رقيب"، وفق تعبيره.

ويقترح عبد الرحيم، الذي أصبح من المدافعين عن تعديل قانون الحالة المدنية بقوة، تضمين القانون الإطار لمؤسسات الرعاية الاجتماعية شرط إلزامية تسجيل الأطفال تحت إشراف وكيل الملك، من أجل توفير الضمانات بأنهم مسجلين بشكل رسمي، ومن ثمة تسوية وضيعتهم القانونية، مشددا على ضرورة إسناد هذه المهمة إلى وكيل الملك في أقرب وقت قصد وضع حد نهائي لهذه "العشوائية" التي تطبع هذا المجال.

ووقع مؤلف كتاب "سيرة المهجرين بين الأسماء" ضحية هو الآخر لهذه "الثغرة" القانونية التي تطبع القانون المؤطر لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بحيث كان اسمه الأول هو عبد الرحيم بن رقية، ليصير عبد الرحيم بوبكر، ثم عبد الرحيم بن عبد الله في فترة لاحقة، ليختتم هذا المشوار الطويل من الأسماء بالاسم الحالي (عبد الرحيم ناصف). وينطبق الأمر ذاته على زميله الذي ساعده في تأليف الكتاب المشترك، الذي كان يسمى مصطفى بن عبد الله، ثم مصطفى غسان، ليصبح اسمه حاليا هو مصطفى استتو.

"تبدو في البداية قصة غريبة، لكنها حال مجموعة من أطفال الخيريات الذين عاشوا التهجير بين الأسماء، لسبب بسيط أنهم لم يكونوا مسجلين في الحالة المدنية منذ البداية"، يقول ناصف، قبل أن يضيف أن "كنه المشكل لا يكمن في من يتحمل مسؤولية عدم تسجيلهم منذ البداية، وإنما يتجلى أساسا في طريقة تسجيلهم فيما بعد، حيث يسمى باسم معين بين الفينة والأخرى، تبعا لمزاج المسؤولين في الخيرية".

ويؤكد المتحدث أن مشكل الحالة المدنية كان سائدا لدى جميع المغاربة خلال سنوات السبعينات والثمانينات، لكنه "أعمق" لدى نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مبرزا أن "هذه الفئة تتعرض لجميع أنواع الحيف والتحقير من قبل المجتمع، لأنهم في نظرهم وْلادْ لَحْرامْ، لذلك ينبغي إعدامهم مثلما يفكر المجتمع".

وأشار ناصف إلى أن "مساطر قانون الحالة المدنية غير واضحة، لأنها تتضمن أعرافا مقيتة جدا يجب تجاوزها، باعتبار أن نزلاء هذه المؤسسات يجدون عقبات حقيقية أمام السلطات لأنهم لقطاء وفق تمثل المجتمع، فإذا لم يجد هؤلاء من يتعاطف معهم ويقدم لهم يد العون، فإنهم سيعيشون داخل هذه الدوامة طيلة حياتهم".