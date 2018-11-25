رحلات "البُراق" المجانية تنطلق غداً .. وحجز التذاكر فاق التوقعات

هسبريس - عبد الرحيم العسري

تنطلق غداً الإثنين أولى الرحلات المجانية للقطار فائق السرعة "البُراق"، التي خصصها المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف تمكين المغاربة من اكتشاف هذا القطار الجديد، الذي قلص زمن الرحلة ما بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.

وقال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية إن إقبال المغاربة على حجز التذاكر المجانية المتوفرة لمدة ثلاثة أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، "فاق كل التوقعات".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد مضي 24 ساعة من فتح باب حجز التذاكر مجاناً أول أمس الجمعة، بلغ عدد الطلبات المقدمة من أجل الاستفادة من الرحلات نسبة 50 في المائة، مشيرا إلى أن اليوم الثاني والثالث من الحجز سيرفع هذه النسبة بشكل كبير.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن أنه خصص رحلات مجانية استكشافية لفائدة عموم المواطنين المغاربة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، ووفر تذاكر لذلك أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته.

وللاستفادة من هذه الرحلات المجانية، يشترط المكتب الوطني للسكك الحديدة التسجيل مسبقا على الموقع الرسمي الإلكتروني لـ"ONCF"، أو الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ابتداء من يوم الجمعة الماضي.

ويستفيد كل مشارك في هذه الرحلات فقط من رحلة ذهاب واحدة أو رحلة ذهاب وإياب، وناشد المكتب "استحضار حس المواطنة للحفاظ على المعدات، سواء في المحطات أو على متن القطارات.

وقال المكتب إنه "لا يمكن تلبية جميع طلبات الاستفادة من الرحلات المجانية الاستكشافية"؛ فعدد القطارات التي ستكون متاحة يبلغ 13 قطاراً في الذهاب وكذلك في الإياب، بسعة تصل إلى 533 مقعداً في كل قطار. وأكد أن "هذه الشروط تهدف فقط لتنظيم مشاركة العموم بشكل أفضل وضمان رحلات جيدة للاكتشاف والاستمتاع بتجربة جديدة في السفر".

وكان القطار فائق السرعة دُشن قبل أيام من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويربط بين الدار البيضاء وطنجة مروراً بالرباط والقنيطرة، ويسير بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً ما بين القنيطرة وطنجة.

وبعد انتهاء فترة الرحلات المجانية، سيشرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تقديم خدمات "البراق" انطلاقاً من محطات الدار البيضاء المسافرين، والرباط أكدال، والقنيطرة، وطنجة، من خلال رحلات يومية، ستتراوح أسعارها بين 79 درهماً كسعر تفضيلي، و364 درهماً كأغلى تذكرة في الدرجة الأولى.

وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط القطار فائق السرعة، بينما ستصل تذكرة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و15 سنة إلى 50 درهماً في الدرجة الثانية، و80 درهماً في الدرجة الأولى.