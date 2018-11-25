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رحلات "البُراق" المجانية تنطلق غداً .. وحجز التذاكر فاق التوقعات

رحلات "البُراق" المجانية تنطلق غداً .. وحجز التذاكر فاق التوقعات
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأحد 25 نونبر 2018 - 14:00

تنطلق غداً الإثنين أولى الرحلات المجانية للقطار فائق السرعة "البُراق"، التي خصصها المكتب الوطني للسكك الحديدية بهدف تمكين المغاربة من اكتشاف هذا القطار الجديد، الذي قلص زمن الرحلة ما بين مدينتي الدار البيضاء وطنجة.

وقال مصدر من المكتب الوطني للسكك الحديدية إن إقبال المغاربة على حجز التذاكر المجانية المتوفرة لمدة ثلاثة أيام، هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، "فاق كل التوقعات".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه بعد مضي 24 ساعة من فتح باب حجز التذاكر مجاناً أول أمس الجمعة، بلغ عدد الطلبات المقدمة من أجل الاستفادة من الرحلات نسبة 50 في المائة، مشيرا إلى أن اليوم الثاني والثالث من الحجز سيرفع هذه النسبة بشكل كبير.

وكان المكتب الوطني للسكك الحديدية أعلن أنه خصص رحلات مجانية استكشافية لفائدة عموم المواطنين المغاربة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 نونبر الجاري، ووفر تذاكر لذلك أيام 23 و24 و25 من الشهر ذاته.

وللاستفادة من هذه الرحلات المجانية، يشترط المكتب الوطني للسكك الحديدة التسجيل مسبقا على الموقع الرسمي الإلكتروني لـ"ONCF"، أو الاتصال بمركز خدمة الزبناء على الرقم 2255، من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء ابتداء من يوم الجمعة الماضي.

ويستفيد كل مشارك في هذه الرحلات فقط من رحلة ذهاب واحدة أو رحلة ذهاب وإياب، وناشد المكتب "استحضار حس المواطنة للحفاظ على المعدات، سواء في المحطات أو على متن القطارات.

وقال المكتب إنه "لا يمكن تلبية جميع طلبات الاستفادة من الرحلات المجانية الاستكشافية"؛ فعدد القطارات التي ستكون متاحة يبلغ 13 قطاراً في الذهاب وكذلك في الإياب، بسعة تصل إلى 533 مقعداً في كل قطار. وأكد أن "هذه الشروط تهدف فقط لتنظيم مشاركة العموم بشكل أفضل وضمان رحلات جيدة للاكتشاف والاستمتاع بتجربة جديدة في السفر".

وكان القطار فائق السرعة دُشن قبل أيام من طرف الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويربط بين الدار البيضاء وطنجة مروراً بالرباط والقنيطرة، ويسير بسرعة تصل إلى 320 كيلومتراً ما بين القنيطرة وطنجة.

وبعد انتهاء فترة الرحلات المجانية، سيشرع المكتب الوطني للسكك الحديدية في تقديم خدمات "البراق" انطلاقاً من محطات الدار البيضاء المسافرين، والرباط أكدال، والقنيطرة، وطنجة، من خلال رحلات يومية، ستتراوح أسعارها بين 79 درهماً كسعر تفضيلي، و364 درهماً كأغلى تذكرة في الدرجة الأولى.

وسيستفيد الأطفال أقل من 4 سنوات من مجانية التنقل على كامل خط القطار فائق السرعة، بينما ستصل تذكرة الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و15 سنة إلى 50 درهماً في الدرجة الثانية، و80 درهماً في الدرجة الأولى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - الفابور الأحد 25 نونبر 2018 - 14:08
أكثر الناس كتكموت على الفابور... نهار إولي القطار بالفلوس و تشوف الركاب على يد أصابع اليد
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2 - باغي نمشي فابور الأحد 25 نونبر 2018 - 14:17
للأسف من يوم الخميس على الساعة 8 صباحا إلى حد الساعة رقم هاتف 2255 مخدامش وكتشدني بواط فوكال والموقع مخدامش مبلوكي oncf باقي خاصها بزاف ماشي مشكل غير بغيت نقول ليكم راه عقنا بيكم .
وغالبا الأوراق تفرقو بين أقرباء موظفين oncf لك الله يا الشعب المظلوم.
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3 - hajjaj الأحد 25 نونبر 2018 - 14:19
اللهم زدنا ولا تنقصنا
كنت اعمل في طنجة وكنت اسافر في القطار القديم كان صوته طك. طك. طك. طك.طك .
هد ا الصوةالمزعج لمدة 8ساعة في الليل
يضل يزعجك شهر باكمله
الحمد لله نعمته
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4 - مهاجر الأحد 25 نونبر 2018 - 14:19
سبحان الله المغاربة منفاقين وعزيز عليهم حاجة فابور
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5 - Juba 2 Paris الأحد 25 نونبر 2018 - 14:28
الرباط دارو ليها البراق ومراكش دارو ليها الاطلس ووو و الريف اش داروا ليه؟

بغيت غير نعرف علاش داروا سوبراطور في جميع الانحاء وما داروش سبراطور الى ايت بوعياش والحسيمة اعلاش؟

اعلاش ما داروش ليهم سبراطور من الناظور او من تازة الى الحسيمة ؟ ما لهم اش دارو لهاد البلاد ياك هما الي حرروها ام لا؟
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6 - سعيد الأحد 25 نونبر 2018 - 14:30
ما أثار انتباهي هو مناشدة الركاب بالمحافظة على المعدات في المحطات و على مثن القطارات (كأنه ينبه أطفال صغار مشاغبون ،أو كبار مخربون، و همجيون ) لم يعتادوا الركوب في قطارات مريحة، ،،،،،،،.
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7 - Hamido الأحد 25 نونبر 2018 - 14:31
سترون الكثير من المغاربة مجتمعين وتغطية إعلامية لاتتوقف وكأنه حدث جلل.في حين أنه مجرد مشروع عادي جدا.الحرمان يعطي قيمة أكبر للأشياء.أتساءل دائما كم من المغاربة ركب الباخرة والطائرة ومترو الانفاق،..؟ربما الرقم سيكون صادما اي ببساطة أن أغلب المغاربة يعيش خارج العصر.نشكر المناضل الصادق عمر بلافريج الدي انتقد هدا المشروع من داخل قبة البرلمان قائلا"لمادا تصفقون داءما للمشاريع الملكية لمادا لاتتحدثون بصراحة"وأضاف قائلا "هناك نكتة متداولة في الشارع ومفادها "اش خاصك يا العريان.خاصني خاتم امولاي" نريد أن يصل النقل المدرسي إلى القرى والجبال ويعم التعليم الجيد خيرا من دالك القطار.فهناك المهم وهناك الأهم.
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8 - mre الأحد 25 نونبر 2018 - 14:33
نتمنى أن يتصرف المسافرون بحس حضاري لأننا و للأسف "نتقاتل" من أجل خبزة مجانية إذا كنا في حاجة إليها و نخرب من أجل التخريب إذا أدينا ثمن خدمة.
حرام أن نتهم الفقراء بعدم الحضارية رغم أنهم لا يتوفرون على الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
مجرد زيارة لموقف سيارات المتاجر الكبرى لنرى من يترك "كروسة" التسوق في وسط الطريق بعد إفراغها في سيارته.
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9 - ولد حميدو الأحد 25 نونبر 2018 - 14:37
بعض الأشخاص لا يريدون التقدم للمغرب أو يريدون كل شيء بالمجان
لا نريد الترام و التيجيفي نريد مستشفيات
فرق بين ما هو تجاري و اجتماعي فليس المشكل في بناء المستشفيات و تجهيزها و تاطيرها و لكن أغلبية المغاربة يريدون التداوي بالمجان حتى و إن كان مدخوله جيد فلا تظنوا بأن الدول الأوربية تقدم الخدمات بالمجان بل هناك مساهمات في التغطية الصحية و التأمين اما عندنا يدخن 50 درهما يوميا و يرفض أعطاها في شهر من أجل صحته اما المحتاجون بالخارج فهناك صندوق يساهم فيه كل المقاولات و الشركات من أجل مساعدة من يستحقون دلك حتى في 50%من واجبات الكراء خصوصا للازواج المبتدئين
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10 - zebio الأحد 25 نونبر 2018 - 14:37
ils ya toujours des gens qui ne sont jamais content. Négatif
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11 - ذشاكر الأحد 25 نونبر 2018 - 14:38
نرجوا ان تعم كذلك وبصفة دائمة مجانية التعليم الجيد والنافع لجميع فئات الشعب حتى يتسنى لنا نحن المغاربة صناعة براق حقيقي ذو 500كلم/الساعة. وهذا هو الذكاء الاقتصاد الذي سيمكننا من غزو اسواق افريقيا.
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12 - مضلوم الأحد 25 نونبر 2018 - 14:39
لاسف ابتداءا من يوم الجمعة وأنا اتصل بهدا الرقم 2255 ولم يجب (مخدامش الهاتف )تم الموقع مبلوكي بغيت نقول لمغاربة هداك شئ ليقالولنا ما منو والوا حشوما والعار ايضحكوا علينا وأنا اتحدى أي مسؤول في oncf تقولنا بان هد شئ كدوب
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