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البحرية الملكية تنقذ 47 مغربيا في عرض البحر
الأحد 25 نونبر 2018 - 21:05
أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، اليوم الأحد، 47 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات مابين الناظور والحسيمة.
وأوضح المصدر ذاته أن الناجين، من بينهم 3 نساء و4 قاصرين، نقلوا سالمين الى ميناء الناظور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - oujdi الأحد 25 نونبر 2018 - 21:10
شباب المغرب يريد مغادرة البلاد فما دور الحكومة آش دارت حتى لدبا للشباب الضائع سا إما نسمعو بانتحارات أو الهجرة عبر البحر و الله ياخد الحق فهاد المسؤولين
2 - ياسين الأحد 25 نونبر 2018 - 21:11
الحمد لله على لطف الله و جهود البحرية الملكية . فلولاهم لرأينا حزن عائلاتهم يخيم في سماء بيوتهم . فاللهم لك الحمد أن سخرت لنا هؤلاء الجنود الأشاوس الذين بدورهم تركوا أولادهم و عاىلاتهم و لبوا الواجب المهني بإخلاص . جزاهم الله خيرا . كما قال عز و جل : و من أحياها فكانما أحيا الناس جميعا . صدق الله العظيم .
3 - Morocco الأحد 25 نونبر 2018 - 21:30
الإنقاذ الحقيقي هو أن تأخدهم للضفة الأخرى..صافي البلاد لم يعد فيها أمل في الحياة
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