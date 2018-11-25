البحرية الملكية تنقذ 47 مغربيا في عرض البحر

هسبريس - و.م.ع

أفاد مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، اليوم الأحد، 47 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، كانوا على متن قارب واجه صعوبات مابين الناظور والحسيمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الناجين، من بينهم 3 نساء و4 قاصرين، نقلوا سالمين الى ميناء الناظور.