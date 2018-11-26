24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. طوفان بشري في مسيرة غضب الأمازيغ ينادي بوقف "تسلط الرعاة" (5.00)

  2. أسامة الإدريسي يَتراجع عن حمل قميص "الأسود" (5.00)

  3. الرجاء تنزع مخالب "فيتا كلوب" وتقترب من خطف الكأس الإفريقية (5.00)

  4. عاشق لعلوم الفلك يكتشف "مجرة قزمة" جديدة (5.00)

  5. فن التأمل الذي يُعوِزنا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قافلة طبية تلبي احتياجات 1700 مستفيد بمراكش

قافلة طبية تلبي احتياجات 1700 مستفيد بمراكش

قافلة طبية تلبي احتياجات 1700 مستفيد بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الاثنين 26 نونبر 2018 - 07:40

استفاد 1700 مستفيد من دوار السراغنة الصغير بمقاطعة جليز، وكذا مقاطعة المشور القصبة، التابعتين لمدينة مراكش، من قافلة طبية متعددة التخصصات (القلب والشرايين والتوليد والنساء والعيون والجهاز الهضمي والأنف والأذن والحنجرة والطب العام) نظمتها جمعية "تنمية ومواطنة"، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم مراكش، على مدى يومين.

وأشرف على هذه المبادرة، التي اختتمت، الأحد، طاقم طبي يتكون من 50 طبيبا و40 فردا من الطاقم شبه الطبي وهيئة التنظيم.

وقام الطاقم الطبي بإجراء فحوصات عدة كالكشف عن السكري وداء فقدان المناعة المكتسبة وسرطان الثدي. وكان المستفيدون يعرضون أولا على طبيب عام قبل توجيههم نحو طبيب مختص.

يذكر أن أدوية بالمجان وزعت خلال هذه المبادرة، التي تميزت أيضا بتنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة الأطفال.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.