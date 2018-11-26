قافلة طبية تلبي احتياجات 1700 مستفيد بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

استفاد 1700 مستفيد من دوار السراغنة الصغير بمقاطعة جليز، وكذا مقاطعة المشور القصبة، التابعتين لمدينة مراكش، من قافلة طبية متعددة التخصصات (القلب والشرايين والتوليد والنساء والعيون والجهاز الهضمي والأنف والأذن والحنجرة والطب العام) نظمتها جمعية "تنمية ومواطنة"، بتنسيق مع مندوبية وزارة الصحة بإقليم مراكش، على مدى يومين.

وأشرف على هذه المبادرة، التي اختتمت، الأحد، طاقم طبي يتكون من 50 طبيبا و40 فردا من الطاقم شبه الطبي وهيئة التنظيم.

وقام الطاقم الطبي بإجراء فحوصات عدة كالكشف عن السكري وداء فقدان المناعة المكتسبة وسرطان الثدي. وكان المستفيدون يعرضون أولا على طبيب عام قبل توجيههم نحو طبيب مختص.

يذكر أن أدوية بالمجان وزعت خلال هذه المبادرة، التي تميزت أيضا بتنظيم أنشطة ترفيهية لفائدة الأطفال.