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الرئيسية | مجتمع | نقابة تعليمية ترفض بُعد مراكز مباراة التفتيش

نقابة تعليمية ترفض بُعد مراكز مباراة التفتيش

نقابة تعليمية ترفض بُعد مراكز مباراة التفتيش
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:31

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي انتقادات لاذعة إلى وزارة التربية الوطنية حول مراكز مباراة التفتيش، إذ عبرت عن احتجاجها على "عدم مراعاة المسافات البعيدة في تحديد مراكز امتحان المباراة الوطنية من أجل ولوج المركز الوطني لمفتشي التعليم".

وقالت الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي إن "وزارة التربية الوطنية أعلنت المباراة الوطنية لولوج المركز الوطني لمفتشي التعليم، دورة نونبر 2018، ومع الأسف، وعلاوة على الاستمرار في إقصاء أساتذة الإعدادي من الترشح لهاته المباراة الوطنية، فقد حددت مراكز امتحاناتها دون أي مراعاة لظروف التنقل وبعد المسافات والظروف المناخية والوضعية المالية لنساء ورجال التعليم".

وأضافت الجامعة الوطنية أنه "عوض إحداث مراكز قريبة من الأقاليم، أحدثت مراكز بعيدة، ما يضطر المترشح والمترشحة إلى قطع مسافات طويلة ذهابا وإيابا، في ظل وقت وجيز، لاجتياز المباراة والرجوع إلى العمل".

وأبرزت النقابة التعليمية أن "هذا التقسيم يتنافى وشعار تكافؤ الفرص، وشعار الحفاظ على الزمن المدرسي، لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار مصلحة التلاميذ المعنيين ولا مصلحة نساء ورجال التعليم في المناطق البعيدة، وقد يحرُم عددا منهم مع الأسف من الحق في المشاركة في هاته المباراة".

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