الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

تخبط عارم شهدته محطات القطارات بعد فتح الباب رسميا، اليوم الاثنين، أمام القطار فائق السرعة "البراق"، إذ قدم المئات من المواطنين الراغبين في ركوبه، ما تسبب في تأخر مواعيد انطلاق بعض القطارات العادية صوب وجهاتها، وهو ما جعل العديد من المسافرين يرابطون داخل المحطة لأزيد من ساعة، في انتظار قطار يقلهم نحو وجهتهم.

المسافرون الذين لم يطلعوا على الإجراءات الجديدة التي يشتغل بها المكتب الوطني للسكك الحديدية تفاجؤوا بالأثمان الجديدة المرتفعة مقارنة بالأثمان القديمة؛ وهو ما أثار حفيظتهم، خصوصا وأنهم يتنقلون بشكل يومي صوب الرباط والدار البيضاء من أجل العمل.

وعاينت هسبريس وصول سعر تذكرة ركوب القطار المتوجه من سلا صوب مدينة القنيطرة إلى 54 درهما على الساعة التاسعة والنصف، في حين تنقل المسافرون على الساعة الثامنة والنصف بـ16 درهما، بينما بلغت تذكرة السفر من فاس صوب برشيد 146 درهما، بزيادة 13 درهما؛ فيما قدرت تذكرة البيضاء مراكش بـ121 درهما؛ وذلك بزيادة بلغت 26 درهما.

ويتراوح سعر تذكرة الخط الجديد بين 87 درهما و130 درهما بين الدار البيضاء ومراكش، أما في الدرجة الأولى فتبدأ الأثمان من 120 درهما إلى 180. وبين البيضاء وفاس تتراوح الأثمان بين 92 درهما و138 درهما في الدرجة الثانية، في حين تتراوح ما بين 132 و198 درهما في الدرجة الأولى. وبخصوص الخط الرابط بين الرباط وفاس فتتراوح الأسعار بين 68 و102 درهم في الدرجة الثانية و96 و144 درهما بالنسبة إلى الدرجة الأولى.

ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يصل عدد المسافرين على مستوى الخط السككي الجديد 4 ملايين مسافر سنة 2019، و5 ملايين سنة 2020، و6 ملايين سنة 2023، و6.5 ملايين سنة 2025، من خلال توفير تعرفة مناسبة للجميع، وتأمين الخطط السككي بجنوب المملكة بواسطة حافلات سوبراتور، انطلاقا من بنكرير، ما سيؤدي إلى ربح ساعة من المدة الإجمالية للرحلة.

وفي السياق ذاته استقبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافرين المتنقلين عبر القطارات الصباحية الأولى بدليل المواعيد والأسعار الجديدة، مع بسكويت ومشروبات، لكن ذلك لم يمنع حالة العشوائية التي عاشتها محطات الرباط وسلا والدار البيضاء والقنيطرة طيلة ساعات الصباح.

وشهدت محطات القطار توافد عدد كبير من المسافرين عبر قطار "البراق"، الذي يفتتح في وجه العموم للمرة الأولى، إذ شكلت مجانية الركوب محفزا لقدوم المئات من المسافرين الراغبين في خوض التجربة لأول مرة، خصوصا مع تأكيد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الإقبال فاق كل التوقعات. وبلغت نسبة الحجز خلال اليوم الأول من إطلاق العرض 50 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن جريدة هسبريس حاولت التواصل مع مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية بشتى الوسائل، دون الحصول على إفادات بخصوص الموضوع.