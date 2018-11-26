24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج (5.00)

  2. حكيمي يثير صراعا جديدا بين دورتموند والريال (5.00)

  3. أوهام "الحماية والاستقرار"! (5.00)

  4. مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011 (5.00)

  5. الخراز يوقع "رقصة الطائر البحري" في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية

الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية

الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:00

تخبط عارم شهدته محطات القطارات بعد فتح الباب رسميا، اليوم الاثنين، أمام القطار فائق السرعة "البراق"، إذ قدم المئات من المواطنين الراغبين في ركوبه، ما تسبب في تأخر مواعيد انطلاق بعض القطارات العادية صوب وجهاتها، وهو ما جعل العديد من المسافرين يرابطون داخل المحطة لأزيد من ساعة، في انتظار قطار يقلهم نحو وجهتهم.

المسافرون الذين لم يطلعوا على الإجراءات الجديدة التي يشتغل بها المكتب الوطني للسكك الحديدية تفاجؤوا بالأثمان الجديدة المرتفعة مقارنة بالأثمان القديمة؛ وهو ما أثار حفيظتهم، خصوصا وأنهم يتنقلون بشكل يومي صوب الرباط والدار البيضاء من أجل العمل.

وعاينت هسبريس وصول سعر تذكرة ركوب القطار المتوجه من سلا صوب مدينة القنيطرة إلى 54 درهما على الساعة التاسعة والنصف، في حين تنقل المسافرون على الساعة الثامنة والنصف بـ16 درهما، بينما بلغت تذكرة السفر من فاس صوب برشيد 146 درهما، بزيادة 13 درهما؛ فيما قدرت تذكرة البيضاء مراكش بـ121 درهما؛ وذلك بزيادة بلغت 26 درهما.

ويتراوح سعر تذكرة الخط الجديد بين 87 درهما و130 درهما بين الدار البيضاء ومراكش، أما في الدرجة الأولى فتبدأ الأثمان من 120 درهما إلى 180. وبين البيضاء وفاس تتراوح الأثمان بين 92 درهما و138 درهما في الدرجة الثانية، في حين تتراوح ما بين 132 و198 درهما في الدرجة الأولى. وبخصوص الخط الرابط بين الرباط وفاس فتتراوح الأسعار بين 68 و102 درهم في الدرجة الثانية و96 و144 درهما بالنسبة إلى الدرجة الأولى.

ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يصل عدد المسافرين على مستوى الخط السككي الجديد 4 ملايين مسافر سنة 2019، و5 ملايين سنة 2020، و6 ملايين سنة 2023، و6.5 ملايين سنة 2025، من خلال توفير تعرفة مناسبة للجميع، وتأمين الخطط السككي بجنوب المملكة بواسطة حافلات سوبراتور، انطلاقا من بنكرير، ما سيؤدي إلى ربح ساعة من المدة الإجمالية للرحلة.

وفي السياق ذاته استقبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافرين المتنقلين عبر القطارات الصباحية الأولى بدليل المواعيد والأسعار الجديدة، مع بسكويت ومشروبات، لكن ذلك لم يمنع حالة العشوائية التي عاشتها محطات الرباط وسلا والدار البيضاء والقنيطرة طيلة ساعات الصباح.

وشهدت محطات القطار توافد عدد كبير من المسافرين عبر قطار "البراق"، الذي يفتتح في وجه العموم للمرة الأولى، إذ شكلت مجانية الركوب محفزا لقدوم المئات من المسافرين الراغبين في خوض التجربة لأول مرة، خصوصا مع تأكيد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الإقبال فاق كل التوقعات. وبلغت نسبة الحجز خلال اليوم الأول من إطلاق العرض 50 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أن جريدة هسبريس حاولت التواصل مع مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية بشتى الوسائل، دون الحصول على إفادات بخصوص الموضوع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - تغطية الشمس بالغربال الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:15
والله لا زڭلوكم، مخرجينهم منكم غي بالفن. كله وعود وتعهدات كاذبة. يعلمون انه لا بديل لكم من التنقل عبر الطار فهم يستغلون هذا لاداء ثمن القطار السريع. ناموا ولا تستيقدوا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
40
2 - Youssef الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:15
espérant voir un bon fonctionnement de ce TGV
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
3 - غيور"ت" الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:16
السلام عليكم.
هذا ما كان المغاربة يخشوه.فساد الملايير بدون فائدة تعود بالنفع على الشعب. لو كنتم استثمرتم تلك الملايير في المشاريع الإجتماعية وفي إنعاش الشغل لكان أفظل. هذا القطار اشتغل يوما واحدا وأوقف القطارات الأخرى.أهكذا تكون التنمية ومصلحة الشعب.لا حول ولا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
4 - simo caza الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:16
لاحول ولا قوه الا بالله هادو بغاونا نوضو ليهم ديال بصح والله والله يلا لازم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
5 - أبو عمران الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:18
بعد الحادث المأساوي لقطار بوقنادل كنا ننتظر تغيرات جدرية من طرف المكتب الوطني لسكك الحديدية من أجل الرقي بجودة الخدمات واحترام المواعيد وتخفيض تسعيرة السفر اذ نتفاجأ ان نفقات مشروع قطار فائق السرعة ستؤدى من جيوب المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
6 - خبير إقتصادي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:21
المكتب الوطني للسكك الحديدية هو شركة من حقها وضع الاسعار اللتي تراها مناسبة لها... و من حق من لا تعجبه الاسعار أن يستقل وسيلة نقل أخرى. .كفانا من الشكوى و البكاء و النواح...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-90
7 - الضمير المستقل الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:22
لقد قاموا بحشو السم في العسل ، يموهون الملهوفين على الركوب المجاني لكي يمرروا الزيادات الجديد ، لن أركب قطارهم بعد اليوم ، " خليه إزيد "
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
8 - مهدي ميد الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:26
مايحصل للأسعار تذاكر ركوب القطارات هم عبارة عن سرقة موصوفة عن سبق وإصرار وترصد اش هاد الضلم والحكرة زيادات صاروخية ولكن سركم كل شي بغا يركب في القطار السريع باش ماكان فعلا هذا هو الشعب لي تي حيح ويشجب ارتفاع للاتمنة وتجده سباقا لدفع تمن التذكرة ويقول دعيتكم الله هههههه شعب أمي أبي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
9 - أطلسي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:32
المكتب السككي ينزف الملايين من المواطنين يوميا قطارات دائمآ متأخرة والخدمات دون المستوى أين هو رببع الخليع من الزيادات المفاجئة لهذا اليوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
10 - مكناسي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:33
اليوم ركبت من محطة مكناس صوب الرباط . أول شيء هو تغيير مواعيد القطار بدون سابق انذار !! البارحة ليلا على l'appication ONCF كانت المواقيت مختلفة عن تلك التي اعلنو اليوم. و زيادة على تأخر القطار ب 30 دقيقة ، أرغم موظفو المحطة المسافرين انتظار القطار خارج الفضاء الداخلي للمحطة في الهواء الطلق (أقصد السميقلي) حتى لا يكتض المحتجون و يصعب على الموظفين (الغميق) عليهم بسبب الزيادة في أسعار التذاكر التي لم يعلن عنها مسبقا!!!. و للإشارة فلم يكن هناك لا منشورات (حول الأسعار الجديدة) و لا بسكويت و لا هم يحزنون. وا عباد الله احترمو المواطن شوية هادشي راه عيب!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
11 - سعيد الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:36
ماهدا التناقض البراق ثلاتة أيام مجانا في المقابل زيادة واضحة لباقي المسافرين في القطارات الاخرى كما يقول المثل المغربي ( لقم ليه من لحيته) بالاضافة الى فوضى عارمة في محطات الرباط والبيضاء وغيرها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
12 - AmnayFromIdaho الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:36
ممنوع الفابور في هاذ البلاد مستحيل!!!!! فلوس البراق يخرجوهم من شي بلاصة أخرى، كيف كيديرو في الصيف كثرة المهرجانات منين يساليو كيكسلو المغاربة في الضو و الما .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
13 - Hicham الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:36
Je me suis demandé que les prix du train rapide entre Casa Port et Tanger était pas cher, résulta et la surprise ce matin les prix ont augmentés dans toutes les lignes du Maroc..........., c'est vraiment une honte de nous prendre pour des ignorants, C'est pas logiques........vaux mieux prendre des taxis ou autres moyens..........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
14 - ahmed الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:37
كوووووووولشييي فيه الزيادات والحمد لله أما الصااااااااااااااااالير فهو نائم
حتى الدزاز فهو في تصاعد الفرخ الدي خرج من البيضة فثمنه 7 دراهم وأكثر
والدزاز الحي فهو من 20 درهم وما فوق والحمد لله
فاللحم كله ضار والحمد لله سنعمل الريجججججيم والحمد لله
كله غير أنتما حن صائمين الله يعطينا الصحة بارك علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
15 - Saad الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:38
ما فهمتشي واش كتهدر على التران العادي ولا السريع حيث بنلي ولات الاثمنة متقاربة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
16 - هشام الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:41
لماذا الدولة تستثمر في القطار السريع وتهمل كل القطاعات الأخرى مثل التعليم الصحة الأمن القضاء. 4 مليار دولار اي 3600 مليار سنتيم كانت ستحدث فرق. TGV هو كماليات للشعب المغربي. فما هو الربح الاقتصادي الدي سيحققه المغرب ادا ما سافر المواطنون في وقت اقل ؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
17 - نوال الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:43
عطاوهم المشروبات يبردو على قلوبهم... عارفين اش يتسناهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
18 - الحـــ عبد الله ـــاج الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:44
نظام حجز التذاكر نظام آلي لا يتحكم فيه البشر ويعمل تماما بنفس الطريقة التي تعمل بها أنظمة الحجوزات في لدى شركات الطيران
يعني كلما برمجت سفرك وحجزت تذكرتك قبل السفر بأسابيع أو حتى شهور، كلما كانت التذكرة رخيصة جدا
مثلا أنا أبزمج رحلاتي لفرنسا كل شهر وعلى طول السنة يركب بجانبي مسافرين أدوا ثمن نفس التذكرة بثمن أغلي خمس او ستة مرات، وكذالك في القطار يمكن ان تشتري تذكرة سفر في يوم السفر ب 200 درهم وجارك في الكرسي أدى فقط ثمن 50 درهم لنفس التذكرة لأنه حزها أسابيع قبلك
ثم أن هناك نظام اشتراك وتخفيضات للمسافرين الدائمين تسمح لهم بالسفر بثمن رخيص
الحجوزات المسبقة تسمح لشركة النقل تنظيم رحلاتها بشكل سلس ولذالك تقوم بتخفيض الثمن للذين يجزون تذاكرهم من قبل (هم يربحون الوقت ويعرفون عدد المسافرين قبل الرحلة) وانت تربح تخفيض في ثمن التذكرة
وما تكونش همجي وتبقا حتى لأخر لحظة وجي تبغي تذكرة بزز وبنفس الثمن الي خلصها واحد اخر شهر او 5 اشهر قبلك
وملي ما يتقاضش ليك الغرض تغوت وتتفوه قدام الناس بعبارات المسكنة والعاطفية مثل (الله إنا هذا لمنكر) (والظلم هذا)... وتضن أنك ستنال ما تريده بهذه الطريقة المتخلفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
19 - راضي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:45
un gilet NOIR bientôt au Maroc comme en France,c trop,c trop.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - الملالي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:45
الارتجال في كل أمور هدا الوطن....التأخر في كل الالتزامات...لا قيمة للوقت....العام طويل...
ممكن أن نقبل تأخر المواعيد...لكن الزيادة في اثمان التذاكر.؟؟؟؟زيدوه فيلة..راه ما قدو فيل....فرصة لمكتب السكك أن يغتني على ظهر مواطن عامل أو موظف يلزمه الاعتذار عن التأخر عن وقت العمل....وهو بين مطرقة رئيسه والقطار وسندان الزيادة....
في دول متقدمة لا يتأخر القطار ولو بدقيقة وعندما يحدث دلك...يقدم المكتب اعتدارا للمواطن ..وربما يستفيد من تذكرة مجانية.....
فاءق السرعة مع الساعة الجديدة....تلف وما عرف لا ساعة الوصول ولا الانطلاق.....
قهرتو هاد الشعب...الله ياخد فيكم الحق....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - خولة المنطري الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:46
الضحك على الذقون وشراء ذمم المغاربة بدعوى المجانية..نظام الحجز عبر موقع المكتب لم يشتغل طيلة الأيام السابقة بل يتوقف ويدعك تنتظر ساعات وساعات من أجل طلب تذكرة البراق المجانية، وفي النهاية تعود بخفي حنين..لا ثقة في بلاغات من هذا النوع..لا ثقة فعتيقة...يريدون أن يقلدوا دولا سبقتنا بسنوات ضوئية ، لا والله لن يقدروا على ذلك إذا لم تتغير العقليات عند المسؤولين والمسيرين للقطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - محمد علي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:48
يستاهل شعب المذاويخ
سوف تدفعون الثمن في قطارات الخليج ليركب ع٥يدكم في قطار تي جي في ...هههه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - نبيل القنيطرة الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:49
الى الخبير الاقتصادي صاحب التعليق رقم 6

من فضلك متى كان او اصبح المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة حتى تاتينا بنظريتك هاته حول الاسعار التي تراها مناسبة لهاته الشركة التي هي في مخيلتك فقط
ولا تنسي حفظك الله ان هدا المكتب يقتات من الدعم من الميزانية العامة فالاولى يا خبير الا تغالط الناس فالمكتب هو ملك للدولة المغربية اما الاثمنة فهناك تحايل على الزبناء فحين يركب ضعف المسافرين بينما عدد المقاعد محدود فهدا هو النصب على الناس و الزبناء
جدد معلوماتك فالمصيبة ان الكل أصبح خبير ومحلل و خزعبلاتي في هدا البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
24 - mbarak الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:50
ههههه البراق بالمجان والزيادة صاروخية في بلا وراق من أجل التعويض . اعط من هنا وخذ من هنا .
ههههه منكم وإليكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - تنغيري الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:53
الله لا إنفس عليكم ايها المواطنون،ذليتو راسكوم بحالكوم لي خرج على المغرب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
26 - تدبير فاق اليابان الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:55
من خلال الشفوي الذي ضلّل به المدير، قلنا أننا سنرقى إلى مستوى التدبير العالمي، فإذا نفاجيء بفوضى عارمة على مستوى التنظيم والأسعار... لكن لا غرابة في ذلك فالمغاربة دأبوا على التسيير العشوائي في جميع القطاعات دون استثناء...فانتظر الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
27 - مغربي الاثنين 26 نونبر 2018 - 14:57
هو نظام جديد أصبح معمول به إبتداء من اليوم، ثمن التذكرة يتغير حسب الوقت ويمكن أن تأدي الثمن منخفض ممكن أن تصل إلى تخفيض 20%على التعريفة القديمة إذا حجزت تذكرتك مسبقا بثلاثة أيام و أسبوع أما إذا حجزت تذكرتك قبل توقف القطار بدقائق معدودة و وقت الذروة قد تصل الزيادة إلى 20%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - Maroc الاثنين 26 نونبر 2018 - 15:10
ربطوا جميع المدن المغربية بالسكك الحديدية

ثم TGV شيء جميل .

أثمنى الذهاب
من طنجة إلى الداخلة ب TGV .

ربط جميع المد ب TCV سيققل من حوادث السير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.