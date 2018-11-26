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كُتّاب وآراء
الرحلات السريعة لقطار "البراق" تؤخر التنقلات على السكك الحديدية
تخبط عارم شهدته محطات القطارات بعد فتح الباب رسميا، اليوم الاثنين، أمام القطار فائق السرعة "البراق"، إذ قدم المئات من المواطنين الراغبين في ركوبه، ما تسبب في تأخر مواعيد انطلاق بعض القطارات العادية صوب وجهاتها، وهو ما جعل العديد من المسافرين يرابطون داخل المحطة لأزيد من ساعة، في انتظار قطار يقلهم نحو وجهتهم.
المسافرون الذين لم يطلعوا على الإجراءات الجديدة التي يشتغل بها المكتب الوطني للسكك الحديدية تفاجؤوا بالأثمان الجديدة المرتفعة مقارنة بالأثمان القديمة؛ وهو ما أثار حفيظتهم، خصوصا وأنهم يتنقلون بشكل يومي صوب الرباط والدار البيضاء من أجل العمل.
وعاينت هسبريس وصول سعر تذكرة ركوب القطار المتوجه من سلا صوب مدينة القنيطرة إلى 54 درهما على الساعة التاسعة والنصف، في حين تنقل المسافرون على الساعة الثامنة والنصف بـ16 درهما، بينما بلغت تذكرة السفر من فاس صوب برشيد 146 درهما، بزيادة 13 درهما؛ فيما قدرت تذكرة البيضاء مراكش بـ121 درهما؛ وذلك بزيادة بلغت 26 درهما.
ويتراوح سعر تذكرة الخط الجديد بين 87 درهما و130 درهما بين الدار البيضاء ومراكش، أما في الدرجة الأولى فتبدأ الأثمان من 120 درهما إلى 180. وبين البيضاء وفاس تتراوح الأثمان بين 92 درهما و138 درهما في الدرجة الثانية، في حين تتراوح ما بين 132 و198 درهما في الدرجة الأولى. وبخصوص الخط الرابط بين الرباط وفاس فتتراوح الأسعار بين 68 و102 درهم في الدرجة الثانية و96 و144 درهما بالنسبة إلى الدرجة الأولى.
ويتوقع المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يصل عدد المسافرين على مستوى الخط السككي الجديد 4 ملايين مسافر سنة 2019، و5 ملايين سنة 2020، و6 ملايين سنة 2023، و6.5 ملايين سنة 2025، من خلال توفير تعرفة مناسبة للجميع، وتأمين الخطط السككي بجنوب المملكة بواسطة حافلات سوبراتور، انطلاقا من بنكرير، ما سيؤدي إلى ربح ساعة من المدة الإجمالية للرحلة.
وفي السياق ذاته استقبل المكتب الوطني للسكك الحديدية المسافرين المتنقلين عبر القطارات الصباحية الأولى بدليل المواعيد والأسعار الجديدة، مع بسكويت ومشروبات، لكن ذلك لم يمنع حالة العشوائية التي عاشتها محطات الرباط وسلا والدار البيضاء والقنيطرة طيلة ساعات الصباح.
وشهدت محطات القطار توافد عدد كبير من المسافرين عبر قطار "البراق"، الذي يفتتح في وجه العموم للمرة الأولى، إذ شكلت مجانية الركوب محفزا لقدوم المئات من المسافرين الراغبين في خوض التجربة لأول مرة، خصوصا مع تأكيد المكتب الوطني للسكك الحديدية أن الإقبال فاق كل التوقعات. وبلغت نسبة الحجز خلال اليوم الأول من إطلاق العرض 50 في المائة.
تجدر الإشارة إلى أن جريدة هسبريس حاولت التواصل مع مسؤولي المكتب الوطني للسكك الحديدية بشتى الوسائل، دون الحصول على إفادات بخصوص الموضوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
هذا ما كان المغاربة يخشوه.فساد الملايير بدون فائدة تعود بالنفع على الشعب. لو كنتم استثمرتم تلك الملايير في المشاريع الإجتماعية وفي إنعاش الشغل لكان أفظل. هذا القطار اشتغل يوما واحدا وأوقف القطارات الأخرى.أهكذا تكون التنمية ومصلحة الشعب.لا حول ولا قوة إلا بالله.
حتى الدزاز فهو في تصاعد الفرخ الدي خرج من البيضة فثمنه 7 دراهم وأكثر
والدزاز الحي فهو من 20 درهم وما فوق والحمد لله
فاللحم كله ضار والحمد لله سنعمل الريجججججيم والحمد لله
كله غير أنتما حن صائمين الله يعطينا الصحة بارك علينا
يعني كلما برمجت سفرك وحجزت تذكرتك قبل السفر بأسابيع أو حتى شهور، كلما كانت التذكرة رخيصة جدا
مثلا أنا أبزمج رحلاتي لفرنسا كل شهر وعلى طول السنة يركب بجانبي مسافرين أدوا ثمن نفس التذكرة بثمن أغلي خمس او ستة مرات، وكذالك في القطار يمكن ان تشتري تذكرة سفر في يوم السفر ب 200 درهم وجارك في الكرسي أدى فقط ثمن 50 درهم لنفس التذكرة لأنه حزها أسابيع قبلك
ثم أن هناك نظام اشتراك وتخفيضات للمسافرين الدائمين تسمح لهم بالسفر بثمن رخيص
الحجوزات المسبقة تسمح لشركة النقل تنظيم رحلاتها بشكل سلس ولذالك تقوم بتخفيض الثمن للذين يجزون تذاكرهم من قبل (هم يربحون الوقت ويعرفون عدد المسافرين قبل الرحلة) وانت تربح تخفيض في ثمن التذكرة
وما تكونش همجي وتبقا حتى لأخر لحظة وجي تبغي تذكرة بزز وبنفس الثمن الي خلصها واحد اخر شهر او 5 اشهر قبلك
وملي ما يتقاضش ليك الغرض تغوت وتتفوه قدام الناس بعبارات المسكنة والعاطفية مثل (الله إنا هذا لمنكر) (والظلم هذا)... وتضن أنك ستنال ما تريده بهذه الطريقة المتخلفة
ممكن أن نقبل تأخر المواعيد...لكن الزيادة في اثمان التذاكر.؟؟؟؟زيدوه فيلة..راه ما قدو فيل....فرصة لمكتب السكك أن يغتني على ظهر مواطن عامل أو موظف يلزمه الاعتذار عن التأخر عن وقت العمل....وهو بين مطرقة رئيسه والقطار وسندان الزيادة....
في دول متقدمة لا يتأخر القطار ولو بدقيقة وعندما يحدث دلك...يقدم المكتب اعتدارا للمواطن ..وربما يستفيد من تذكرة مجانية.....
فاءق السرعة مع الساعة الجديدة....تلف وما عرف لا ساعة الوصول ولا الانطلاق.....
قهرتو هاد الشعب...الله ياخد فيكم الحق....
سوف تدفعون الثمن في قطارات الخليج ليركب ع٥يدكم في قطار تي جي في ...هههه
من فضلك متى كان او اصبح المكتب الوطني للسكك الحديدية شركة حتى تاتينا بنظريتك هاته حول الاسعار التي تراها مناسبة لهاته الشركة التي هي في مخيلتك فقط
ولا تنسي حفظك الله ان هدا المكتب يقتات من الدعم من الميزانية العامة فالاولى يا خبير الا تغالط الناس فالمكتب هو ملك للدولة المغربية اما الاثمنة فهناك تحايل على الزبناء فحين يركب ضعف المسافرين بينما عدد المقاعد محدود فهدا هو النصب على الناس و الزبناء
جدد معلوماتك فالمصيبة ان الكل أصبح خبير ومحلل و خزعبلاتي في هدا البلد
ههههه منكم وإليكم
ثم TGV شيء جميل .
أثمنى الذهاب
من طنجة إلى الداخلة ب TGV .
ربط جميع المد ب TCV سيققل من حوادث السير