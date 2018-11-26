"ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي

هسبريس - وائل بورشاشن

تجدّدت الممارسات "اللاإنسانية" ببعض الأضرحة في ربوع المملكة، وتجدّد معها التفاجؤ، والشّجب والاستنكار؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر انتشرت مقاطع مصوّرة بمدينة مكناس تظهر مشاركين في احتفالات "الشيخ الكامل" بالمولد النبوي وهم يذبحون أضاحيَ بقسوة ويشقّون بطونها ويأكلون أحشاءها نيّئة.

وتعيد هذه "التجاوزات" المتكرّرة طرح أسئلة تدبير الشأن الديني المغربي في ظل الدعم السخي الذي تلقاه الأضرحة حتى تُبقي أبوابها مفتوحة، "وتعظّم" شعائر ومناسبات دينية؛ رغم احتضانها طقوسا تمس جوهر دعوتها.

ممارسات متجذّرة

قال علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، إن هذه الممارسات التي تشهدها الأضرحة متجذّرة في الممارسات المغربية القديمة، "لأن الجذبة والتعاطي للسحر أو الحضرة وغيرها من الأمور ترجع إلى تاريخ بعيد بالمغرب، واختلط معها الديني والسحريّ والشعوذة، والدجل، إلى درجة أنه من الصعب جدا أن نفصل بين هذه الأمور كلّها".

ووضّح الشعباني أن الجديد في ما تشهده الأضرحة المغربية هو "بعض الممارسات الانحرافية، خاصة في سيدي علي بنحمدوش، الذي يعرف ممارسات مثلية، وشذوذا جنسيا، وبعض الممارسات المنحرفة التي تبتعد تماما أو تتضارب وتتناقض تماما مع البعد الروحي أو الديني لمثل هذه المناسبات"، مشيرا في هذا السياق إلى ما يمكن ملاحظته من تحولات طرأت على تخليد هذه المناسبة.

وأرجع الشعباني هذه الممارسات إلى "الجهل، والرغبة في الانحراف، مع تغليفه ببعض الممارسات الدينية أو الروحية، خاصة في ما يتعلق بالشطحات والرقصات والعديد من الممارسات التي لا تمت لا للدين، ولا للتصوف، ولا لبعض الممارسات الاجتماعية العادية بصلة"، وزاد مبيّنا أن ما يجب الانتباه إليه هو "الخروج عن المألوف وعن السواء والممارسات العادية، وتغليف ما هو ديني بما هو منحرف".

دعم رسمي

تصل الميزانية المخصّصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قانون المالية برسم سنة 2019 إلى مبلغ 658.146.000 درهم لتدبير أمور الموظفين والأعوان، ومبلغ 2.625.971.000 درهم مخصّص للمعدّات والنفقات المختلفة. وسبق أن قال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال جلسة برلمانية في مطلع السنة الجارية 2018، إن وزارته "أنفقت 146 مليون درهم على الأضرحة والزوايا"، دون تحديد المدة الزمنية لصرف هذه المبالغ.

ويفسّر علي الشعباني هذا الدعم الرسمي للأضرحة بأن "الدولة تجد ضالّتها في نشاطها، لأنها أحيانا ترغب في إلهاء الناس ببعض الأمور التي تُحقّق من ورائها الكثير من الأهداف الانتخابية والسياسية".

تقوّي الأضرحة وتجدّدها أمام الانتقادات يمكن ربطه أيضا بدعم الدولة؛ فحسب الباحث في علم الاجتماع تَعْتَبِرُ بعض الطوائف والجهات ما تقوم به أمر عاديا وسويّا نظرا لحصولها على دعم الدولة، بينما "الدولة تجني ثمارا لا يدركها الآخرون من وراء هذا التشجيع وغض الطّرف عن الكثير من الانحرافات"، حسب تعبيره.