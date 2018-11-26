24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0713:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. شباب يطلقون مبادرة لإنقاذ المحاصرين وسط الثلوج (5.00)

  2. حكيمي يثير صراعا جديدا بين دورتموند والريال (5.00)

  3. أوهام "الحماية والاستقرار"! (5.00)

  4. مجلس المنافسة ما بعد دستور 2011 (5.00)

  5. الخراز يوقع "رقصة الطائر البحري" في وزان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | العثماني: مواقع التواصل الاجتماعي ترفع انتظارات ومطالب المغاربة

العثماني: مواقع التواصل الاجتماعي ترفع انتظارات ومطالب المغاربة

العثماني: مواقع التواصل الاجتماعي ترفع انتظارات ومطالب المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 26 نونبر 2018 - 15:50

كشف رئيسُ الحكومة، سعد الدين العثماني، أنّه يُولي اهتماما كبيرا لما يرُوج في مواقع التواصل الاجتماعي، وللمطالب التي يعبّر عنها المواطنون والمواطنات المغاربة عبر هذه المواقع، مبزرا أنّ الشبكات الاجتماعية ساهمت في ازدياد حجم انتظارات المغاربة من الحكومة.

وقال العثماني في كلمة ضمن ندوة حول النموذج التنموي الوطني، من تنظيم منتدى التنمية للأطر والخبراء لحزب العدالة والتنمية، إن "وسائل التواصل الاجتماعي رفعت انتظارات المواطنين وغيّرتْ نظرتهم إلى تدبير الشأن العام، وكيفية الاستجابة لحاجياتهم تتطور بشكل كبير، لذلك فعالم اليوم ليس هو عالم الأمس، نحن اليوم إزاء عالم جديد".

وأضاف: "نحن كحزب سياسي نهتم كثيرا برجْع الصدى لتفاعل المواطنين، وعلينا أن ننقل هذه الانتظارات إلى أي مسؤول كان، وفي أي مستوى كان"، مبرزا أنّ المغرب، وعلى غرار دول أخرى، "يعيش تحديات اجتماعية عميقة"، لكنه أشار إلى أنَّ كل شعب له حاجياته، "وانتظارات الإنسان في المغرب ليست هي نظيرتها في بلدان أخرى".

وفي الوقت الذي يحظى موضوع التنمية في المغرب بنقاش واسع، في خضمّ بحث الدولة عن إرساء أسس نموذج تنموي، قال العثماني إنّه "لا يوجد نموذج تنموي يُحتذى، والمغرب لا يريد أن يستنسخ نموذج أي بلد وإن كان الاستئناس بتجارب الآخرين مسألة ضرورية في حياة الشعوب"، مضيفا: "كل شعب يختار النموذج التنموي الذي يناسبه حسب حاجيات وخصوصيات ورغبات المواطنين".

رئيس الحكومة أوضح أنّ "هناك فرقا بين النموذج التنموي والنموذج الاقتصادي"، مبرزا أن "المغرب لا يسعى إلى صياغة نموذج اقتصادي، بل نموذج تنموي، لأنّ النموذج التنموي أوْسع؛ إذ يشمل عددا من الأبعاد، كالبعد الإنساني والاجتماعي وأبعاد أخرى مثل الحكامة".

واعتبر العثماني أنّ أيّ نموذج تنموي سيفشل أو سيصيبه العياء (essoufflement) إذا لم تتوفّر في المجتمع قيَم النهوض والتحديث والتنمية، قائلا: "علينا أن نتحلى بقيمة احترام القانون والتنافس السلمي، واحترام العمل، وهي القيمة التي تقلّ كثيرا لدى شعوب دول الجنوب التي تشتغل ساعات قليلة مقارنة مع شعوب البلدان المتقدمة، وعلينا أن نتحلى بقيمة احترام الوقت، فلو أتينا بساعات العالم كله وملأنا بها الجدران ووضع كلّ منها ساعتيْن في كلتا يديه، فلن نحترم الوقت ما لم نكن متملّكين لثقافة احترام الوقت".

العثماني عاد إلى انتقاد "مروجي الخطاب التيئيسي"، قائلا: "لا يمكن تحقيق نموذج تنموي في ظل الدينامية السلبية التي تبخّس كل شيء، بل نحتاج إلى دينامية مجتمعية واجتماعية فاعلة تنشر روحا إيجابية، وتجعل الإنسان يساهم بطريقة إيجابية وفاعلة وهو متحمس، لأن دور الجانب النفسي للفاعل الاقتصادي أو للمواطن في التنمية مهم؛ إذ يؤثر في الحياة الاقتصادية إيجابا أو سلبا".

من جهة ثانية، انتقد العثماني ما سمّاها "بعض الوصلات التي تحاول الإساءة إلى رموز الوطن والمؤسسات الدستورية"، دون أن يشير إلى جهة ما بعيْنها، مضيفا: "يجب مقاومة هذه الإساءات، لأننا مجمعون على ثوابتَ راسخة أرساها المغاربة منذ قرون، وضَمِنت لهم الاستقرار والاستمرار والأمن، وأصبح المغرب بفضل هذه الثوابت واحةَ أمن في محيطه المضطرب، وعلينا أن نحافظ على هذا الأمْن".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - عبدالله الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:06
مواقع التواصل على قلب رجل واحد تقول لك ارحل و براكا عليك الفضيحة اللي وصلت ليها شخصيا و حزبيا لمغاربة عرفوك أنت و من معك مشتاقين دقتو لفلوس و السلطة و تخلعتو سير قابل صلاتك ربما تنفعك يوم القيامة عندما تجد ملايين الأشخاص يأخدون من حسناتك " على فرض أنه بقي لك حسنات" و ماشي غير نتا الرسالة ليك و ل الناس اللي فوقك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - kamal الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:07
وبصفتكم مسؤول امام الشعب نوجه لك رسالة مفادها ان ساعتكم المشؤؤمة اتعبتنا المرجو نقل الرسالة الى منهم فوقك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - نبيل القنيطرة الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:09
لو كنت فعلا على علم بما يطالبه منك الناس عبر مواقع النواصل الاجتماعي لعلمت ان أكثر جملة تتردد هي ارحل ارحل أنت و عصابتك التي تسميها خبراء و أطر حزب الندالة و التعمية
وقبل هذا لو كنت تعمل عمل رئيس حكومة مع هذا الكم الهائل من المشاكل لما كان لك وقت لمراقبة مواقع التواصل الحتماعي لذا اكررها انا ارحل ارحل يا هذا فانك لست كفؤا لواحد على مئة لهذا المنصب ارحل و ارحمنا فما عدنا نطيق تراهاتك ولا تراهات الفشلة الذين هم من حولك

انشري هبريس مشكورة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - بارك من تبوهيلة الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:09
انت في وسط الملعب وتتحدث عن الإنتظارات، كأنك قدمت إلينا من كوكب آخر، فكفاك استحمارا للشعب المغربي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - bida الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:10
Tout les marocains qui fréquente
le Facebook veulent ton départ immédiatement me othmani .%
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - المواطن الاثنين 26 نونبر 2018 - 16:11
لن ينس الشعب المغربي ما فعلتم به يا تجار الدين فسقوطكم المدوي أصبح بين قوسين أو أدنى كما تنبأ به ضاحي خلفان المسؤول الأمني بالإمارات العربية المتحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.