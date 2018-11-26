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الرئيسية | مجتمع | عمال "نستليه المغرب" يطالبون بالحقوق والكرامة

عمال "نستليه المغرب" يطالبون بالحقوق والكرامة

عمال "نستليه المغرب" يطالبون بالحقوق والكرامة
هسبريس - محمد الراجي
الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:14

قرر عمّال "نستليه المغرب" تصعيد احتجاجاتهم على إدارة الشركة من أجل تمكينهم من حقوقهم التي يقولون إن المقاولة ذات الصيت العالمي لم تلتزم بتفعيلها على أرض الواقع، رغم الوعود التي قدمتها لهم.

الاجتماع العام لعمال شركة "نستليه" أمس الأحد انتهى باتخاذ قرار خوض إضراب عن العمل لمدة يومين قابلة للتجديد، في حال عدم استجابة إدارة الشركة لمطالبهم. وسيتم تنفيذ الإضراب يومي 29 و30 نونبر الجاري.

وسبق لعمال شركة "نستليه"، المنتمين إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن خاضوا وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للشركة بمدينة الدار البيضاء يوم 26 أكتوبر الماضي، قال المكتب النقابي للعمال إن نسبة المشاركة فيها بلغت 98 في المائة.

ويأتي قرار خوض عمال شركة "نستليه" لإضراب عن العمل يومي 29 و30 نونبر الجاري بسبب عدم فتح باب الحوار معهم، وعدم التزام الشركة بتنفيذ مضامين الاتفاق المبرم بينها وبينهم بحضور السلطات وممثلي مديرية الشغل، وفق ما أعلنه المكتب النقابي للعمال.

وموازاة مع الإضراب عن العمل، سيخوض عمال شركة "نستليه" وقفتين احتجاجيتين أمام مقر الإدارة العامة للشركة بالدار البيضاء، يومي 29 و30 نونبر، تحت شعار "حقوقنا= كرامتنا".

ويطالب عمال "نستليه المغرب" إدارة الشركة بفتح باب الحوار معهم، وتنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين، والمتعلق بحلّ مجموعة من النقاط العالقة المتمثلة في مناقشة الملفات المطلبية لسنة 2017 – 2018، وتفعيل بنود برتوكول 2016 المتعلق بآلية الترقية.

كما يطالب العمال بالزيادة في ميزانية الأعمال الاجتماعية، معتبرين أنها "لا ترقى إلى مستوى الشركات العالمية"، واعتماد إستراتيجية واضحة لعملية إعادة الهيكلة التي تنهجها الشركة، مع إشراك ممثليهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - محمد فوغال الاثنين 26 نونبر 2018 - 20:26
سبحان الله العظيم.... دائما نفس السيناريو... الخدام يقتل روحو فالشركة باش ما تنهارش.. ولكن أصحاب الشركة لا عين رأت ولا أذن سمعت... و هذا إنما يدل على أكل أموال الناس بالباطل... و الله المستعان
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