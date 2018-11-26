رابطة العالم الإسلامي تدشّن "عمليات الغدّة" بالمغرب

هسبريس - محمد الراجي

انطلقت النسخة الثانية من برنامج عمليات الغدّة الدرقية الذي تنفذه رابطة العالم الإسلامي في المغرب بعمالة قلعة السراغنة، ويستهدف إجراء زهاء 90 عملية جراحية لمرضى الغدة الدرقية، تحت إشراف فريق طبي سعودي متطوع.

ويتم تنفيذ برنامج عمليات الغدة الدرقية بالمغرب، الذي تشرف عليه الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية، بتوجيه من الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسي.

وبرنامج عمليات الغدة الدرقية الذي دشنته رابطة العالم الإسلامي بقلعة السراغنة هو الثاني من نوعه في المغرب، إذْ سبق للرابطة أنْ أنجزت 71 علمية جراحية لمرضى الغدة الدرقية بقلعة السراغنة شهر أبريل الماضي.

وقال عادل بن زامل الحربي، المتحدث الرسمي باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئات التابعة لها، إنّ عدد مرضى الغدة الدرقية بقلعة السراغنة يصل إلى أكثر من 600 حالة.

وأضاف أنّ هذا المرض ما يزال يسجل ارتفاعا كبيرا وسط الفقراء والمحتاجين الذين يعجزون عن تحمل كلفة مثل هذه العمليات الدقيقة الباهظة، التي تُنجزها رابطة العالمي الإسلامي ممثلة في الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية.

ويندرج برنامج عمليات الغدّة الدرقية بالمغرب ضمن الأعمال التي تقوم بها رابطة العالم الإسلامي، انطلاقاً من دورها الإنساني في توفير الرعاية الصحية للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم، بحسب الحربي.

وأردف المتحدث ذاته أنَّ العمل الإنساني لرابطة العالم الإسلامي يستهدف المناطق الفقيرة في إفريقيا وآسيا، مبرزا أنّ الرابطة ستواصل برنامجها بقلعة السراغنة "حتى تتأكد من القضاء التام على جذور هذا المرض المنتشر بهذه المحافظة بالمغرب الشقيق".

وسبق لرابطة العالم الإسلامي أنْ نفَّذت برامج طبية للجراحات الدقيقة في عدد من مناطق العالم، منها برنامج جراحة الفكين في دولة كمبوديا، وبرنامج جراحة المسالك البولية في موريتانيا، وجراحات القلب المفتوح والقسطرة في السودان وموريتانيا والنيجر خلال العام الحالي.

وأكد عادل بن زامل الحربي أنّ رابطة العالم الإسلامي تخطط لتنفيذ عدد من البرامج والمخيمات الطبية قريباً في دولتي السنغال ونيجيريا، لافتا إلى أنّ الرابطة "ستواصل تنفيذ برامجها الطموحة بالقارة الإفريقية من أجل تقديم الرعاية الصحية وتوفير العلاج للمرضى في هذه القارة التي تشكو كثيرا من انتشار الأمراض والأوبئة".

وأضاف أن الرابطة نفذت مخيمات طبية في 13 دولة في إفريقيا خلال 2018 فقط، فيما يجري التخطيط لتنفيذ ثلاثة برامج طبية أخرى في المستقبل القريب، كما أجرى فريقها الطبي خلال السنة الجارية أكثر من 5850 عمليّة جراحية لإزالة المياه البيضاء من العيون.