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الزاير يشتكي أوضاع الطبقة العاملة في غياب بوادر الحوار الاجتماعي

الزاير يشتكي أوضاع الطبقة العاملة في غياب بوادر الحوار الاجتماعي
هسبريس – نور الدين إكجان
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:00

لأول مرة منذ تأسيسها سنة 1978، ينزل نوبير الأموي من قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ويعتليها نائبه الدائم عبد القادر الزاير، وفق ما قرره المؤتمر الوطني السادس للتنظيم النقابي، ومرضٌ غيَّب الأموي قسرا عن جميع الأنشطة النقابية والحوارات الاجتماعية التي عقدتها المركزيات مع الحكومة خلال السنوات القليلة الماضية.

ويرى العديد من المتتبعين أن هذا التغيير لم يحمل جديدا على مستوى القيادة، بحكم أن الزاير كان هو الفاعل الرئيسي في النقابة العمالية بعد أن توارى الأموي، وهو ما دفع بالعديد من الأصوات الكونفدرالية إلى الانسحاب من المؤتمر، من بينها علال بن العربي، عقب خلاف بخصوص انتخاب الأمين العام عن طريق المؤتمر مباشرة أو من طرف المجلس الوطني.

وحصل الزاير على غالبية مطلقة من أصوات المؤتمرين والمؤتمرات بلغ عددها 1138، فيما حصل البرودي محمد على 16 صوتاً من مجموع الأصوات المعبر عنها، وسط انقسامات حادة بين المكونات السياسية للمركزية النقابية.

وتراهن الكونفدرالية، التي تضم أصواتا يسارية عديدة، على توحيد الرؤى بخصوص المستقبل، خصوصا في ظل غياب أي بوادر حقيقية لعودة الحوار الاجتماعي، وضعف امتداد النقابات في الأوساط العمالية مقارنة بالسنوات الماضية، فضلا عن سؤال التشبيب الذي يظل الشغل الشاغل لأعلى سلطة في البلاد دون أن تتمكن التنظيمات الحزبية والنقابية من الاستجابة إليه.

وفي هذا الصدد، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "مستقبل العمل النقابي في المغرب أمر مؤرق في الحقيقة"، مشيرا إلى أن التطورات التي يعيشها العالم، وبروز مفهوم "الشغل الجديد"، وتنظيمات اجتماعية جديدة، كانت موضوع ندوة دولية نظمتها الكونفدرالية قبل المؤتمر بأيام.

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الوضعية الحالية للطبقة العاملة مقلقة؛ إذ تعاني عدم الاستقرار وغياب الحماية الاجتماعية، والتشتت، فضلا عن ضعف الأجور والبطالة؛ ما يفرض أجندة نضالية تراعي التنسيق والتوحيد، وتقييم السابق، وتصحيح الأخطاء التي ارتكبت".

وبخصوص مآل الحوار الاجتماعي، قال الفاعل النقابي ذاته: "لا جديد إلى حدود اللحظة من طرف الحكومة، وهي بمثل هذه السلوكات والصمت المطبق لا تسعى سوى إلى ربح الوقت"، مشددا على "أنها لا تملك ما تقدمه للشغيلة المغربية، وهو ما يجعل النقابات أمام شيء واحد هو الضغط من أجل تحقيق المطالب وانتزاع الحقوق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - ولد زايو الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:07
والله الا عيب عليكوم مشا كهل وجاء صهره الكهل أودي خليو شوية الشباب تخدم سيرو ترتاحو ....
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2 - المنطق الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:23
لا يوجد ما تقدمه الحكومة سوى الخطابات الفارغة و الوعود الكاذبة و القرارات الخاطئة لكن أشك في مصداقية النقابة لأن الحكومة تقدمت برفع بقيمة 200 درهم للفرد كان من المفروض على النقابة موافقة على قرار مع الإستمرار في الضغط من أجل الزيادة حتى تتحقق المطالب لكن يبقى المواطن المغربي هو الأكثر تضرر في ضل هذه السياسة الخبيثة
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3 - omar الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:37
لا يجب ان ننسى علاقة المصاهرة بين الاموي والزاير . لعل الاموي اوصى بصهره خيرا او هو من خلفه . في جميع الاحوال كل شيء كان محسوما في الكواليس . هذه شيمة النقابات على الدوام
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4 - ملاحظ الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 09:42
حوار اجتماعي مفبرك لم نعد نثق لا بالحكومة ولا بالنقابة فهم وجهان لعملة واحدة
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