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وقفة رمزية أمام البرلمان تطالب بسن قانون ضد تعنيف المغربيات

وقفة رمزية أمام البرلمان تطالب بسن قانون ضد تعنيف المغربيات
هسبريس - يوسف لخضر(صور: منير محيمدات)
الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:00

نظم عدد من الحقوقيين والحقوقيات، مساء الاثنين، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط، تخليداً لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد النساء، الذي يصادف الـ 25 من نونبر من كل سنة، للمطالبة بإقرار قوانين تنهي العنف ضد المغربيات.

ورُفعت خلال الوقفة شعارات تُطالب بمحاربة جميع أشكال العنف ضد النساء، من قبيل التحرش والعنف الجسدي والنفسي والزوجي، وإقرار المساواة في الحقوق بين النساء والرجال.

وحضرت ضمن الوقفة نساء كن ضحايا للعنف، إضافة إلى صور أخريات متابعات أمام المحاكم أو وافتهن المنية في ظروف مختلفة، منهن فضيلة العكيوي ونوال بنعيسى وحياة بلقاسم.

وفي هذا الصدد، قال أحمد الهايج، رئيس الجمعة المغربية لحقوق الإنسان أحد المشاركين في الوقفة الرمزية، إن الهدف من الشكل الاحتجاجي هو "الدفاع عن حقوق النساء لأنهن يعتبرن من الفئات الهشة، مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف الهايج، في تصريح لهسبريس، أن "دور الدول والحكومات في هذا الصدد هو حماية النساء بشكل مضاعف"، معتبرا أن "هذا لا يعني أن المرأة ستتمتع بحقوق لن يتمتع بها الرجل، بل الغاية من هذا الأمر هو رفع وتحسين وضعية النساء اللواتي يتعرضن للتمييز والعنف بسبب الجنس، سواء في العمل أو في الشارع العمومي".

وشدد الفاعل الحقوقي على "ضرورة ضمان القوانين المغربية المساواة الكاملة بين الرجال والنساء"، وأضاف أنها "لا تكفي لإنهاء العنف لأنه سلوك متأصل في الثقافة والتقاليد والعادات والممارسات الاجتماعية، وبالتالي يجب التوفر على قانون يحمي المرأة من العنف بآليات تسمح بتفعيله، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواكبة عل مستوى التربية والتوعية والإعلام والمدرسة".

وتقول جمعيات نسائية مغربية إن العنف ضد المرأة ليس ظاهرة معزولة في السياق المغربي، وتربطه باختيارات سياسية واقتصادية وتشريعية وثقافية قائمة على التمييز الذي يعتبر في حد ذاته عنفاً ضد المرأة ومولداً لكل أشكال العنف.

كما تشتكي الحركة النسائية المغربية من كون التشريعيات الوطنية ما زالت تحمل العديد من المؤشرات المكرسة للتمييز، إضافة إلى أنها "لا تؤمن سنداً قوياً للقضاء على العنف بسبب انعدام ضمانات الحماية القانونية للمرأة من العنف، أو تكفل النهوض بحقوقها الإنسانية".

وتطالب الحركة الحقوقية في هذا الصدد بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي والقانون الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة، بما يتلاءم مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتفيد دراسة أجرتها إحدى الجمعيات الوطنية بأن العنف النفسي احتل صدارة قضايا العنف ضد النساء المغربيات في سنة 2017، بنسبة 47.14 في المائة، تلاه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 24.82 في المائة، ثم حالات العنف الجسدي بنسبة 16.32 في المائة، أما بالنسبة إلى العنف القانوني، فقد شكل نسبة 6.02 في المائة، من مجموع أفعال العنف التي مورست على النساء.

وبحسب الأمم المتحدة، فإن واحدة من ثلاث نساء وفتيات في العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، كما تعتبر الأمم المتحدة أن العنف ضد المرأة "مثل السرطان، سببٌ جوهري للوفاة والعجز للنساء في سن الإنجاب، وسبب أخطر يؤدي إلى العلة مقارنة مع حوادث السير والملاريا معاً".

واختار المنتظم الدولي "العنف ضد المرأة وصمة عار على جبين المجتمعات وعقبة أمام التنمية" شعاراً لحملة هذه السنة للحث على مناهضة العنف بجميع أشكاله من الاعتداءات الأسرية وصولاً إلى الاتجار بالبشر، ومن العنف الجنسي في حالات النزاع إلى زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وقتلهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Abdellah الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:12
أغلب المشاركات في مثل هذه التظاهرات هن نسوة منخرطات في جمعيات تتلقى كثيرا من الأموال من داخل وخارج البلاد مقابل القيام بذلك بدعوى أنهن نشيطات ومناضلات حقوقيات ويسعين إلى "الترافع والمناداة بمحاربة العنف و تحقيق المساواة".
لو لم تكن هناك أموال في ذلك ما وقفن ولو ثانية واحدة
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4
2 - محمود الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:18
تمييع الاءحتجاجات حتى تصبح لا معنى لها ،قانون المتعلق بالتحرش هو الان قيد التنفيذ ماذا يريد هاولاء ،يربكون حتى اصحاب القرار و يربكون المطالبين بالحقوق الفعلية من لا شغل له يجمع بعض الأفراد هيا للبرلمان للتظاهر لعل و عسى يركب على الموجة و رفع صور لأشخاص بدون اذنهم.
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6
3 - الحسين الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:25
سمعت ان العثماني والحكومة عامفون في طلبكم هذا وقريبا سترون هذا القانون أمامكم.
وينتهي التميز والعنف ضد النساء ونرتاحوا جميعا.
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-4
4 - لطيفة الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:27
العنف والتمييز ضد المرأة المغربية ثقافة سائدة لدينا.فمنذ الطفولة يرى الطفل والطفلة كيف أن الأنثى تخدم الذكر وكأنها عبدة لديه. وكذلك في مسلسلاتنا نرى كيف تحتقر المرأة ويسخر منها لاضحاك المشاهدين. يجب نشر ثقافة المساواة ابتداء من الأسرة إلى الإعلام. وسن قوانين زجرية لكل من يميز بين المرأة والرجل في أي مجال
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-12
5 - continuez à crier الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:31
Continuez à crier encore plus fort. Cela pourrait vous soulager pendant les douze prochains mois in chaa Allah
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-1
6 - يوسف الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:32
إتقوا الله ،في شبابنا وتسألون لماذا الشاب المغربي عازف عن الزواج؟ بعد الصفارة،وقانون التحرش ،اليوم العنف ضد النساء.وغدا،لاتسألوا،أين التربية؟أين ألآباء؟عند مايخرج التلاميد إلى الشارع للمطالبة بحقوقهم؛لأن ألأسرة غائبة واندثرت...
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7
7 - خادمة الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:32
نطلب وقفة احتجاجية ضد تعنيف الخادمات من النساء. اللواتي يعنفننا ،باقصى العنف من كلمة وهذا يغضن عليه الطرف الجمعيات اللواتي تهتم بحقوق النساء.فاضن بأن من يخرق حق النساء إلا النساء. فمن اكثر الجرائم ضد النساء قامت بها نساء من تعديب الخادمات و من شعودة وسحر . وعراك ادى للموت أو الاعاقة .ولكم الحكم فيما اقول
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8
8 - إبن العاصمة العلمية الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:36
مع إحتراماتي للنساء المتخلقات و الماجدات اغلب نساء الوطن مفرعنين لا يخاقون من الله و مايزابون يطالبون بالمزيد من الحقوق التي لا يتوفر بوركابي على ربع هده الحقوق حيت ازدادت نسبة الخيانة و الطلاق و تشتيت الاسر و إرسال الرجال الى السجن.
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3
9 - مغاربية الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:37
راه وصلنا لمرحلة أننا نحتاج سن قانون صد تعنيف الرجال.
راه الكثير من الرجال يعانون من العنف من طرف النساء اللواتي تجاوزن حدودهن وفهمن حرية المرأة مفهوما خاطئا. النساء اللواتي صرن يفتقرن لأي سلوك محترم لبق لطيف كما عهدناه في حواء ذات زمان.

أما شعارات لا للعنف ضد المرأة فهي مجرد عبارات تحريضية ضد الرجل الذي صار هو الضحية الأولى لعنف المرأة ولقساوة الزمن وصعوبة العيش.
اللهم انتقم من كل هذه الفئات والجهات التي جعلت من المرأة وحشا دمر الأسرة والمجتمع بسبب غباؤها وانسياقها وراء شعارات الجمعيات التخريبية
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5
10 - khaliiiid الاثنين 26 نونبر 2018 - 23:38
يا لطيف منكم عيقتو بززااااااااااف آو وقتما دخلنا نلقاو هاد الموضوع أش كنديرو للنساء والو غير هنيونا دبا يديرو شي مقاطعة على الزواج عاد تهناو
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