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نشطاء يعولون على هيئات سياسة ومدنية لإسقاط التجنيد الإجباري

نشطاء يعولون على هيئات سياسة ومدنية لإسقاط التجنيد الإجباري
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:00

مع بداية العد العكسي لموعد التجمع الاحتجاجي الذي يعتزم نشطاء مغاربة تنظيمه يوم 15 يناير المقبل، للدفع بإسقاط مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري شهر غشت الماضي وأحيل على البرلمان، شرع "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" في تكثيف لقاءاته بهدف إنجاح الشكل الاحتجاجي الذي يُرتقب أن يُنظم في العاصمة الرباط.

نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" عقدوا، مساء أمس الاثنين بالرباط، لقاء تحضيريا جددوا فيه رفضهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بشكله الحالي، وانقسمت آراؤهم بين مرحّب بالخدمة العسكرية، شريطة أن يُنزع عنها طابع الإجبارية وجعْلها اختيارية، وبين مطالب بإسقاط الخدمة العسكرية نهائيا وتعويضها بالخدمة المدنية.

وتمكن نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" من كسْب دعم بعض الهيئات السياسية والحقوقية والتنظيمات المدنية، مثل شبيبة حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم ومنظمة "أطاك" المغرب؛ فيما لا يزالون يباشرون اتصالات مع تنظيمات أخرى، منها جماعة العدل والإحسان وحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي.

وانصبّت انتقادات نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" لمشروع قانون "التجنيد الإجباري" على الطريقة التي أُعدّ بها، والأهداف المتوخاة منه، منتقدين بشدّة "نزوله من الفوق" وعدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده، معتبرين أنّ الميزانية المرصودة له، والمحددة في 500 مليون درهم، كان يجدر أن تُصرف في مشاريع اجتماعية يحتاج إليها المغاربة كالمدارس والمستشفيات.

وقال بدر، وهو عضو "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، إن "مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية مجحف، وهو امتداد لمجموعة من القرارات الأفقية التي طُبقت بدون أي استشارة للمجتمع، مثل التوقيت الصيفي"، مضيفا: "الدولة المغربية تُغيب أي مقاربة للتشاور والحوار في قراراتها، وتعتمد المقاربة الأمنية في كل شيء".

وفضلا عن التنظيمات المدنية والهيئات السياسية، يحاول النشطاء المناهضون لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كسْب دعم بعض الشخصيات المستقلة البارزة على الساحة، سواء السياسيين أو الحقوقيين أو الفاعلين المدنيين، من أجل تبنّي موقف رفض الخدمة العسكرية الإجبارية وإعطاء إشعاع أكبر للتجمع الاحتجاجي الذي سيخوضونه منتصف شهر يناير المقبل.

ويُبدي النشطاء المعارضون لمشروع الخدمة العسكرية الإجبارية حماسا كبيرا لإسقاط هذا المشروع. "هدفنا هو إسقاط الإجبارية عن الخدمة العسكرية وجعلها اختيارية، لأن الذين جاؤوا بهذا المشروع لم يشركوا الشعب في صياغته"، يقول أحدهم، ويضيف ناشط آخر ينتمي إلى "أطاك المغرب": "يجب ألا يكون هدفنا هو إنجاح التجمّع الاحتجاجي الذي سنخوضه فقط، بل علينا الاستمرار في النضال إلى حين إسقاط مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية".

وفيما تَمضي الدولة نحو تفعيل مشرع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية؛ فقد دافع عنه بقوة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، أثناء طرحه للمناقشة في البرلمان قبل ثلاثة أسابيع، يتمسك نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" بموقفهم الرافض لمشروع قانون التجنيد الإجباري، ويقولون إنهم سيناضلون ضده إلى حين إسقاطه، أو تعديله على الأقل، بتعويضه بالخدمة المدنية، أو جعل الخدمة العسكرية اختيارية وليس إجبارية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - تعم للخدمة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:12
كل من يدعو إلى إسقاط التجنيد الإجباري فهو خاطيء و مذنب في حق الوطن. الذين يهربون من الخدمة هم اولاد الفشوش و الكسلاء و الشياب الطاءش و الكوفرات من الرجال والنساء. الحياة العسكرية ضرورة و يجب على كل فرد أن يمر منها إلا في الحالات المحددة قانونا.
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16
2 - abdou الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:16
التجنيد الإجباري معمول به في كل الدول ولا بد منه أحب من أحب وكره من كره
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20
3 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:18
اسيروا الكسالى تهدموا عريوا على كتافكوم وسيروا فيقوا ولادكم المرضى بالحشيش والمخدرات وقولوا لهم يوجدوا راسهوم الى المعقول ، واش قرار الخدمة العسكرية فيه القرار التشاركي هذا تيكون قرار سيادي من القيادات العليا والانظمة كلها في العالم تطبقه بما في ذلك الذين يلجون الوظيفة العمومية في بلدانهم ، من الوثائق المطلوبة في ملف توظيفهم شهادة الخدمة العسكرية .وكمثال فقط كل الدكاترة والاساتذة الجامعيين في مصر يمرون بالخدمة العسكرية الاجبارية قبل الولوج الى الجامعة وكذلك الاطباء والمهندسون والجميع ،انتم جماعة ديال الكسالى قاعدين فراس الدرب تحرشوا بالبنات وتبعيرا فالاكستازي سيروا تخدموا وتحرشوا ، ولا هناك ماغاديش لقاوا كيف تلبسوا السروال مقطع من الركابي وعلى المؤخرة
نحن مع قرار الحكومة
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27
4 - محمد سعيد KSA الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:20
السلام عليكم

لكل شعب إرادته الخاصة ومفاهميه المستقله

أريد أن أعلق ولكن بشكل خارج التراب المغربي

أكثر دول العالم وخاصة التي خاضت حروب لديها جيوش إحتياط تم تكوينها من خلال التجنيد الإجباري مثل مصر وسوريا وتركيا وكذلك دول غير عربيه كأمريكا مثلا التي غزت العراق بقوات إحتياط ومرتزقه بينما إكتفت الألوية الرئيسية المشاركة بعملات نوعية مثل إحتلال مطار بغداد حيث قامت الفرقة 101 المجوقله بهذا العمل.

حقيقة في بلادي نتمنى أن تفرض الخدمة العسكرية الإجبارية لأسباب كثيرة في رأيي ومنها التحديات السياسية والحروب في المشرق العربي وعلى الجانب الإجتماعي حياة الرفاهية تترك بصمة في الأجيال ولا بد من تطعيمها بخدمة عسكرية لتحصل على أجيال قوية، ومن ثمرات التجنيد الإجباري هو رفع الروح الوطنية عند أبناء الشعب وبهذا يصعب إختراقهم من قبل بارونات الإسلام السياسي وأذرعة الإعلامية التي تستعمر دولنا بالغزو الفكري ولنا في الربيع العربي وما تلاه أمثلة واضحه وكذلك الإرهاب حيث أصبح الشاب العربي لعبه سهله يلبس حزام ناسف ويقتل الناس في بلاده وخارجها ويدهس ماره بالسيارة كما حدث بآوروبا وكله تحت إسم الإسلام.
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14
5 - Hamido الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:21
هناك شاب كان يثير المشاكل باستمرار ومؤخرا تحسن سلوكه كثيرا ولقد لاحظ الناس هدا التغيير في سلوكه واستحسنوه.ولما سئل عن السبب قال"سمعت أن التجنيد لا يقبل الشباب اللدين لهم سوابق عدلية واخاف أن أدخل السجن واضيع فرصة الالتحاق بالجيش "فهم تسطا.
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17
6 - مغربي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:21
كلنا مع التجنيد.لو كان الناس يذهبون لخدمة وطنهم برجولة.لما جعلوها اجبارية.ولفتوا التعول على فلوس واليديكم و اخواتاتكم البنات لي كيخرجو مع الفجر للخدمة.كفانا تفاهة و هلموا للتجنيد
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12
7 - عزالدين الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:23
هاذ النشطاء و الأحزاب السياسية؛ما تدير خير في الشعب و تلغي هذى الساعة الإضافية المشؤومة؟
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-5
8 - غيثة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:25
و الله ادا ما تركتم قانون التجنيد الإجباري يعود ليعلم الشباب الوطنية و تحمل المسؤولية و احترام شخصه و وطنه و مواطنيه فبعد سنتين لن يستطيع أحد أن يأمن نفسه و لا أهل و لا بيته فما نرا و نسمع تدمي له القلوب من هتك للأعراض ما اصبح يحترم لا شيخ و لا طفل و لا حتى رضيع اتركوا الأمور تعود لنصابها التجنيد أحسن مليون مرة السجون و الإصلاحية فالشاب لا يختلط هناك إلا بابمجروم مما يزيد الطين بلة اما الجيش فهناك تقويم للدات و للنفس ..هناك رياضة خواء طلق اختلاط بأناس واعيد له عطلة يزور فيه عائلته له راتب ....و يحصل على وظيفة و يندمج داخل ابمجتمع إنسان صالح...كفاكم يا سياسين تعلم حاجتكم القصوى لمثل هده الطلعات..الإنتخابات و لا يهمكم المواطن لا من بعيد و لا من قريب .......ودمتم سالمين....
الله ........الوطن ............الملك
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16
9 - عمر الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:30
لقد تمادى هؤلاء الاغرار السمج يلزمهم التجنيد الاجباري مضاغف مخنثون في صفة اشباه الرجال وقاحة ما بعدها وقاحة فتية ا خر زمان ههههه
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4
10 - zakaria الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:33
أنا مستعد للتجنيد الإجباري ولا أنتظر مقابل الوطن قبل كل شيئ لكن أتمنى ان تكون المساواة بين الجميع
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5
11 - selina الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:35
كل التعليقات التي تساند الخدمۃ العسكريۃ الاجباريۃ اما فوق السن الاربعين او عياشۃ لا لا ثم لا للاجباريۃ
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-10
12 - ابن سوس المغربي، الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:35
التجنيد الإجباري ضرورة وطنية و أرفض التداول فيه في المنابر او التصويت عليه يجيب ان يفرض فرض كفى كسل ك و عدمية كل ما تعلق الأمر بالوطن ياتي لنا بوق مريض يشتغل ضد أعداء الوطن للسمسارة في الوجبات الوطنية الوطن شى و الدفاع عنه من حقنا جميعاً و اللي معحبوش يخوي البلاد واش اعباد الله انتم احسن من الجنود المرابطين في الحدود الان الساهرين على أمتنا و ترابنا الوطني؟ لسنا مع الفساد و ضد مل فاسد و لكن التجنيد الإجباري واجب وطني على كل مواطن كان من يكون مستواه، العسكر هوا الوحيد الذي يستطيع بناء رجال مغاربة أحرار بدل الضياع في المخدرات و الفساد
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3
13 - شفيق بن المختار الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:41
كلنا مع التجنيد الاجباري...ولي معاجبوش الحال يشرب الما ديال البحر و الى ماقدوش راه كاين المحيط
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4
14 - وجدة الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:42
أتمنى أن يتم ربط الوضيفة بالتجنيد كما في تركيا ،لا يتم قبول أي موضف حتى يجتاز فترة التجنيد .... "الأمة الكاملة "
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7
15 - عشنا حتى سمعنا الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:46
عشنا حتى سمعنا . تشكيل جمعيات الهدف منها التمرد على قانون التجنيد الاجباري . اين زمن التطوع و الدود بالغالي و النفيس على الوطن . حتى لو كان هدا الوطن ناكر و جحود فهل يرخص عندي حاشى ما عاد الله ان اسمح في وطني .جمعيات تتكون من شباب مثله كمثل الدجاج الرومي .
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7
16 - عمر الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:52
نريد التعليم الإجباري و الصحة الإجبارية و السكن الإجباري و الشغل الإجباري. الهتاف بالأناشيد و الشعارات وتعليق الصور لا تبني الوطنية المزعومة
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17 - العدالة الاجتماعية الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 10:53
أنا مع التجنيد الإجباري شريطة ان يرافقه الصحة الإجبارية والتعليم الإجباري ...لأنه كيف يمكن لي أن أدافع عن وطن لا يوفر لي لا صحة ولا تعليم ولا حد أدنى من المعيشة ؟ أجيبوني عن هذا السؤال ، ما هو الحافز أو المسوغ الذي سيدفعني لدفاع عن مثل هذا الوطن ؟ وطن يحلبه المفسدون والرشاوية وأنا المواطن البسيط علي أن أدافع عنه حتى يبقى بيد هؤلاء حتي يحلبوه أي منطق هذا أي عدل هذا ؟ أفهم جيدا أن يدافع الأمريكي عن الولايات المتحدة الأمريكية ...أفهم جيدا أن يدافع الفرنسي عن الجمهورية الفرنسية ...أفهم جيدا أن يدافع الياباني وأن يضحى بحياته من أجل كوكب اليابان ، أما أن يدافع المغربي أو الجزائري او المصري عن بلاده فهذا بكل صدق لا أفهمه ؟ ...الدفاع عن الوطن له مبرر حينما يستحق هذا الوطن أن يضحى الشخص من أجله أما وأن الأغلبية تتحين أول فرصة لمغادرة المغرب وتعتبر المغرب جهنم وليس وطنا فهل يعقل أن يدافع الشخص عن جهنم وان يدافع عن مافيا توجد على رأس هذا الوطن ؟ حينما تكون الصحة إجبارية والتعليم إجباريا والعدالة الاجتماعية إجبارية ومحارية الفساد إجباريا حينئد أهلا وسهلا بالخدمة العسكرية الإجبارية
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1
18 - abdou الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 11:04
Il faut proposer un référendum simplement ....Car c'est de la vie des gens : Le seul capital vrai de certaines catégories de riches comme de pauvres.
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19 - معطي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 11:12
جميع الدول العريقة في الديمقراطية تعمل بالتجنيد الإجباري...فهو إعادة للتربية على النظام والانضباط والشعور بالمسؤولية الوطنية، وحب الوطن والذوذ عنه...ويجنب الشباب الوقوع في الانحراف والضياع، إنه تجربة ضرورية ...المطلوب هو أن لا يستثنى منه ذوو النفوذ وأصحاب الجاه والسلطة والمال بمبررات كاذبة، وأن لا يقتصر فقط على الطبقات الشعبية المتوسطة والدنيا...وأن من يدعون إلى إلغائه هم مجرد فئة من الكسالى والمدللين...
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20 - omar الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 11:13
مع الأسف عُمٌرِي لا يسمح لي أن ألتحق بهذه الخدمة النبيلة ٬ وتمنيت لوكانت الخدمة العسكرية إجبارية من قبل ليشملني هذا القرار الحكومي الجريء الذي يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء ، فإني أنادي جميع الشباب المغربي الذين يشملهم القرار أن لا يفوتو على أنفسهم هذه الفرصة ويلتحقو بأقرب مركز عسكري لينخرطو في هذه الخدمة الوطنية ولاتسمعو إلى مثل هذه النداآت الغوغائية والهدامة ولا إلى الكسالى والحثالى ، بل اسمعو الى نداء الضمير ونداء الوطن ،وعاش الشباب المغربي واليخسئ الخاسئون ؛
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21 - التكافل العائلي والتجنيد الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 11:13
لا نريد تجنيدا اجباريا فقد الفنا النعاس والشات واضعف التدخين والعادة السيئة اجسادنا انصح الحكومة بان تضيف 50 مليار سنتيم سنويا مصاريف التجنيد الى صندوق التكافل العائلي وان تضيفنا نحن الشباب المنهك الى الارامل والمطلقات وتمكيننا نحن كذلك من الاستفاذة من الصندوق السنا مغاربة مثلهن لماذا هذه العكرة في بلدنا نحن ايضا من حقنا الاستفاذة من الثروة . اما التجنيد فجندوا الافارقة شريطة ان يكونوا غير شرعيين . * الحل ساهل غا الحكومة فنيانا *
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