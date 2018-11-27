نشطاء يعولون على هيئات سياسة ومدنية لإسقاط التجنيد الإجباري

هسبريس - محمد الراجي

مع بداية العد العكسي لموعد التجمع الاحتجاجي الذي يعتزم نشطاء مغاربة تنظيمه يوم 15 يناير المقبل، للدفع بإسقاط مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية، الذي صادق عليه المجلس الوزاري شهر غشت الماضي وأحيل على البرلمان، شرع "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" في تكثيف لقاءاته بهدف إنجاح الشكل الاحتجاجي الذي يُرتقب أن يُنظم في العاصمة الرباط.

نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" عقدوا، مساء أمس الاثنين بالرباط، لقاء تحضيريا جددوا فيه رفضهم لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية بشكله الحالي، وانقسمت آراؤهم بين مرحّب بالخدمة العسكرية، شريطة أن يُنزع عنها طابع الإجبارية وجعْلها اختيارية، وبين مطالب بإسقاط الخدمة العسكرية نهائيا وتعويضها بالخدمة المدنية.

وتمكن نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" من كسْب دعم بعض الهيئات السياسية والحقوقية والتنظيمات المدنية، مثل شبيبة حزب النهج الديمقراطي والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجامعة الوطنية للتعليم ومنظمة "أطاك" المغرب؛ فيما لا يزالون يباشرون اتصالات مع تنظيمات أخرى، منها جماعة العدل والإحسان وحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي.

وانصبّت انتقادات نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" لمشروع قانون "التجنيد الإجباري" على الطريقة التي أُعدّ بها، والأهداف المتوخاة منه، منتقدين بشدّة "نزوله من الفوق" وعدم اعتماد مقاربة تشاركية في إعداده، معتبرين أنّ الميزانية المرصودة له، والمحددة في 500 مليون درهم، كان يجدر أن تُصرف في مشاريع اجتماعية يحتاج إليها المغاربة كالمدارس والمستشفيات.

وقال بدر، وهو عضو "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية"، إن "مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية مجحف، وهو امتداد لمجموعة من القرارات الأفقية التي طُبقت بدون أي استشارة للمجتمع، مثل التوقيت الصيفي"، مضيفا: "الدولة المغربية تُغيب أي مقاربة للتشاور والحوار في قراراتها، وتعتمد المقاربة الأمنية في كل شيء".

وفضلا عن التنظيمات المدنية والهيئات السياسية، يحاول النشطاء المناهضون لمشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية كسْب دعم بعض الشخصيات المستقلة البارزة على الساحة، سواء السياسيين أو الحقوقيين أو الفاعلين المدنيين، من أجل تبنّي موقف رفض الخدمة العسكرية الإجبارية وإعطاء إشعاع أكبر للتجمع الاحتجاجي الذي سيخوضونه منتصف شهر يناير المقبل.

ويُبدي النشطاء المعارضون لمشروع الخدمة العسكرية الإجبارية حماسا كبيرا لإسقاط هذا المشروع. "هدفنا هو إسقاط الإجبارية عن الخدمة العسكرية وجعلها اختيارية، لأن الذين جاؤوا بهذا المشروع لم يشركوا الشعب في صياغته"، يقول أحدهم، ويضيف ناشط آخر ينتمي إلى "أطاك المغرب": "يجب ألا يكون هدفنا هو إنجاح التجمّع الاحتجاجي الذي سنخوضه فقط، بل علينا الاستمرار في النضال إلى حين إسقاط مشروع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية".

وفيما تَمضي الدولة نحو تفعيل مشرع قانون الخدمة العسكرية الإجبارية؛ فقد دافع عنه بقوة عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، أثناء طرحه للمناقشة في البرلمان قبل ثلاثة أسابيع، يتمسك نشطاء "التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية الإجبارية" بموقفهم الرافض لمشروع قانون التجنيد الإجباري، ويقولون إنهم سيناضلون ضده إلى حين إسقاطه، أو تعديله على الأقل، بتعويضه بالخدمة المدنية، أو جعل الخدمة العسكرية اختيارية وليس إجبارية.