للا حسناء تتسلم الدكتوراه الفخرية من جامعة يابانية

هسبريس - و.م.ع

تسلمت الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، اليوم الثلاثاء بمدينة كيوطو اليابانية، الدكتوراه الفخرية من جامعة "ريتسوميكان".

وبهذه المناسبة، شكرت الأميرة للا حسناء، خلال حفل أقيم بحرم الجامعة بحضور شخصيات جامعية بارزة، مسؤولي الجامعة على منحها هذه المرتبة الأكاديمية الرفيعة.

وأبرز رئيس الجامعة، ميكيو يوشيدا، في كلمة خلال هذا الحفل، أن منح الأميرة للا حسناء الدكتوراه الفخرية جاء تتويجا لجهود سموها القيمة ومساهمتها المتميزة في مجال التربية البيئية والتربية على التنمية المستدامة.

وقد انخرطت الأميرة للا حسناء بشكل راسخ في الاهتمام بالقضايا البيئية، وأطلقت، بصفتها رئيسة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، عدة برامج تهم التربية على التنمية المستدامة، وحماية الشواطئ، والسياحة المستدامة، والهواء والمناخ، والحدائق التاريخية، ونخيل مراكش.

ويعد منح الدكتوراه الفخرية للأميرة للا حسناء فرصة لنسج روابط التعاون في مجال التربية على التنمية المستدامة بين مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والجامعة اليابانية.

وفي ختام الحفل، أخذت للأميرة للا حسناء صورة تذكارية مع مسؤولي الجامعة وشخصيات مغربية ويابانية.

إثر ذلك، زارت الأميرة للا حسناء المدرسة الابتدائية بريتسوميكان، حيث قدم مسؤولو المؤسسة لسموها مقاربتهم البيداغوجية المبتكرة، تثمينا للاهتمام الذي توليه سموها لغرس قيم ومبادئ التربية البيئية في نفوس الناشئة.

وتحرص هذه المؤسسة التعليمية الابتدائية على تربية مواطنين منفتحين على العالم وغرس المبادئ الأخلاقية ومبادئ التنمية الذاتية.

وبهذه المناسبة تفقدت الأميرة للا حسناء فضاءات المعرفة بالمدرسة، مثل المكتبة التي تضم 37 ألف مؤلف، وهي واحدة من أهم مكتبات المدارس الابتدائية باليابان، وفضاءات الاكتشاف والابتكار، مثل قاعة تطوير الروبوتات.