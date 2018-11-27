24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)

  2. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  3. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  4. رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)

  5. الكعبي يشيد بالعلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | قانون العمال المنزليين يشمل خادمات البيوت الأجنبيات بالمغرب

قانون العمال المنزليين يشمل خادمات البيوت الأجنبيات بالمغرب

قانون العمال المنزليين يشمل خادمات البيوت الأجنبيات بالمغرب
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:15

أصدرت وزارة الشغل والإدماج المهني مرسوما بخصوص وضعية العمال المنزليين الأجانب بعد دخول القانون الذي يحدد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وتسري على العمال المنزليين الأجانب مقتضيات "قانون الخادمات" الجديد نفسها؛ وذلك بعدما كانت هذه الفئة تخضع سابقا لقانون الشغل الخاص بالأجانب الصادر في فبراير 2005.

وقال وزير التشغيل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن المسطرة نفسها التي تسري على العاملات والعمال المنزليين المغاربة ستسري على جميع العاملات المنزليات الأجنبيات على مستوى الضمان الاجتماعي وإعلان طريق وكالات التشغيل الخصوصية.

وحول أولى الملاحظات على القانون الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من شهر أكتوبر الماضي، أشار المسؤول الحكومي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن تدابير وإجراءات هذا القانون تتم يشكل تدريجي، ولفت إلى أن "الوزارة تقوم بحملات تحسيسية وتنتظر صدور المرسوم المتعلق بالحماية الاجتماعية".

ومن شأن القرار الجديد أن يسد "الفراغ التشريعي وينظم عمل مئات العاملات المنزليات الأجنبيات، خصوصا مع تنامي ظاهرة استقدام بعض الأسر المغربية الغنية لخادمات من بلدان آسيوية وإفريقية".

وتوجد في المغرب، وفق إحصائيات غير محينة، أزيد من أربعة آلاف خادمة فلبينية يعملن في المنازل، ويطالبن بتوفير ظروف عمل مناسبة لهن وضمان حقوقهن وحفظ كرامتهن، بالإضافة إلى تسهيل ظروف الإقامة وعدم حجز جوازات سفرهن من قبل مشغليهن.

يشار إلى أنه رغم أن القانون الجديد يهدف إلى القضاء على استغلال القاصرات كخادمات منازل، إذ يحدد الحد الأدنى في ولوج العمل المنزلي في 18 سنة، إلا أنه فتح الباب أمام إمكانية تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و17 سنة، وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، تبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، أي حتى 2 أكتوبر 2023.

واعتبرت جمعيات مدنية أن الفترة الانتقالية التي تسمح باستغلال الأطفال من 16 إلى 17 سنة تعد "انتهاكا صارخا" لمصلحة الطفل الفضلى وللالتزامات الدولية للمغرب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Adam الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 15:43
الطنز العكري ..كفى من الكلام الفضفاض والفارغ ...افيقوا من نفاقكم يا ساسة اخر الزمان ..فالقانون لا يطبق حتى في محافل العمل المعترف بها رسميا ..فشركات الكابلاج وشركات السيارات الاتصالات ..التي تتبجحون باستثماراتها ..تستغل الاجراء برواتب هزيلة وبدون ضمانات وبساعات عمل مضنية ....لكم الله يا من حولوا كل ماهو جميل في هدا البلد الى ضنك في ضنك ...وساتي يوم ما وتتفوق عليكم دول جنوب الصحراء . لانهم ببساطة يحلمون على قدر طاقاتهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.