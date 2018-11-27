24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "ممارسات شاذة" ترافق احتفالات أضرحة مغربية في المولد النبوي (5.00)

  2. إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)

  3. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  4. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  5. رصيف الصحافة: شرطة المرور تتدرب على قياس الكحول عند السائقين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عمال السدود يناشدون الملك صرف أجورهم العالقة

عمال السدود يناشدون الملك صرف أجورهم العالقة

عمال السدود يناشدون الملك صرف أجورهم العالقة
هسبريس – نور الدين إكجان (صورة مصطفى بهلول)
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:06

وضعية مقلقة تلك التي أعلن عنها عمال ومراقبو المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، عقب اعتصامهم اليوم الثلاثاء وأمس الإثنين أمام مبنى وزارة التجهيز والنقل بالعاصمة الرباط، احتجاجا على "ما آلت إليه أوضاع المستخدمين العاملين بالمحطات الهيدرولوجية والسدود، التي تعرف انتكاسة فضيعة على جميع المستويات".

المستخدمون والعمال الذين قدموا من مختلف السدود المغربية اشتكوا "حرمانهم من أبسط الحقوق التي يكفلها لهم قانون الشغل، وعلى رأسها صرف الأجور المتوقفة منذ فاتح يناير 2018 بالنسبة للبعض ومنذ فاتح يونيو 2018 بالنسبة للأغلبية من المشتغلين"، فضلا عن "غياب أي جواب من طرف وزارة التجهيز والنقل" على مطلب تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية وهو ما ساهم في تعقيدها.

المعتصمون الذين قاوموا البرد القارس، وبعد أن راسلوا وزير التجهيز والنقل ورئاسة الحكومة، اضطروا إلى الاحتجاج والتصعيد إلى حين الحصول على كافة حقوقهم القانونية، خصوصا وأنهم تلقوا وعودا سابقة من طرف المستشار القانوني للوزارة بإيجاد حل لمشاكلهم، بعد أن أبدى تفهمه للوضعية التي يعيشونها.

ورفع المحتجون شعارات تناشد الملك التدخل لتمكينهم من أجورهم، وتستنكر ما وصلت إليه "الأوضاع الاجتماعية والمهنية والنفسية من تدهور وانهيار في صفوف العمال".

وفي هذا الصدد، قال محمد بنسالم، نائب الكاتب العام لنقابة عمال ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، إن "المعتصمين راسلوا وزير التجهيز والنقل، فضلا عن رئاسة الحكومة، لكن دون جواب، وهو ما اضطرهم إلى الاعتصام حضاريا من أجل صرف أجورهم العالقة منذ بداية سنة 2018، في مقاربة تريد التجويع لإرضاخ العمال وإجبارهم على أمور انتهازية".

وأضاف بنسالم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المحتجين يطالبون بتسوية الوضعية الإدارية والمالية عبر صرف الأجور وفتح باب الحوار أمام هذه الفئة التي لها التزاماتها العائلية، وأضحت تواجه الجوع"، مشيرا إلى أن "عمال الوزارة والسدود أصبحوا يناشدون المحسنين من أجل تمكينهم من نقود قصد العيش".

وأردف الفاعل النقابي أن "المراقبين لهم دور مهم جدا، لكن الوزير يهمشهم"، مشددا على أن "الحلول ممكنة لكن شريطة أن يكون هناك حوار، وإلى حدود اللحظة لا وجود لأي تجاوب مع الشكل النضالي الذي سطره المعتصمون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - slaoui الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:27
حشومة على وزارة عمارة تحرم عمال يؤمنون الماء للشعب و تحرمهم من الأجور و شكرا للاتحاد المغربي للشغل للوقوف بجانبهم هاذي هي النقابة لي بغيناها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - الكحلاوي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:32
انتهاك حقوق العمال ( صوف الأجور ) فضيحة دولية هذا إن دل على شيء يدل على هذه الحكومة غير مسؤولة عشت الطبقة العاملة المغربية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - مواطن حزين الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:40
لا يجب ان يحدث مثل هذا، و خاصة السدود استراتيجية تؤمن ثروات البلد و ارزاق شعب. هناك مؤسسة منحت قروضا لاعوانها لتقيدهم حتى لا يطالبون بتقاعدهم. فاستفزوا فردا فردا هاتفيا المغادرة الطوعية بعد ان تقدم بهم العمر. فاصبحوا مقيدين خائفين على اولادهم و ارزاقهم. و عندما خرجوا بدون كرامة و تقاعد الذي يضمنه القانون، لم يجدوا اذانا صاغية. حتى المحاكم لم تنصفهم. و كانه يفهم اين كنتم من قبل؟ احتجوا لتنالوا حقوقكم او تطردوا....هذا ظلم لا زال قائما يتطلب اصلاحه، ان اردنا فعلا الحق و الانصاف للوطن و الانسان، ليبنى مجتمعا سليما. عند العمل يطالب بالمستحيل بما هو فوق الجد لبلوغ الاهداف. فعندما تتحقق الارباح يظلم من حقق ذلك و من كان في الواجهة و ينصف مضاعفا من وجدها مؤمنة و لم يحقق اسس بناء تحقيق الاهداف. هذا جزاء و عقاب من جد و جد لاجل بلده و حرم عليه جميع اسباب الفساد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - ما يمكنش الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 18:43
واش المغرب كامل فيه الحيف. والظلم لماذا قمتم في وقت واحد....صراحة الاضراب بهذه الطريقة التي نراها اليوم في المغرب...لا يجدي نفعا...حتى الجهات المعنية عرفت. ان تلك الخركات روتينية...سؤال هاد الناس كاملين اللي ضايعين او مضيعاهم قلة قليلة...اوعارفينهم....حيدوهم واتفقوا اعلى كلمة سواء....ولا باراكا من اصداع الراس... واللي في شي بلاصة يتقن خدمنوا...هاد الميوعة السبب الاول والاخير لهذه الميوعة..(كلها يقابل حراموا)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.