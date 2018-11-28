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الرئيسية | مجتمع | جمعية تنظم نشاطا تحسيسيا بالحيوان في الصويرة

جمعية تنظم نشاطا تحسيسيا بالحيوان في الصويرة

جمعية تنظم نشاطا تحسيسيا بالحيوان في الصويرة
إبراهيم مغراوي
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 04:23

نظمت جمعية الرفق بالحيوان والمحافظة على الطبيعة، المعروفة اختصارا بـ SPANA، الثلاثاء، بتنسيق مع كل من الأكاديمية الجهوية مراكش أسفي والمديرية الإقليمية بالصويرة، نشاطا تربويا لفائدة تلاميذ الثانوية التأهيلية أكنسوس، التابعة للمديرية الإقليمية بالصويرة.

وأشرف أطر الجمعية على أنشطة تحسيسية حول قضايا البيئة عامة، والحيوانات خاصة، منها معرض متنقل في شاحنة خاصة، عرضت خلاله 15 لوحة تفاعلية لتعريف المتعلمين بمفاهيم وقضايا بيئية متنوعة.

وتابع التلاميذ بالمؤسسة عينها، خلال هذه المبادرة البيئية، أشرطة تربوية ركزت على غرس القيم والسلوكيات الإيجابية التي يجب أن يكتسبها التلاميذ تجاه البيئة والحيوانات.

ويأتي هذا النشاط في سياق البرنامج السنوي لأنشطة الحياة المدرسية بثانوية اكنسوس التأهيلية، وعرف حضور كل من المنسق الإقليمي للبيئة بالمديرية الإقليمية بالصويرة، ورئيس جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض.

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