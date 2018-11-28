24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)

  2. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  3. تونس تؤسس للدولة المدنية (5.00)

  4. الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)

  5. عمال الفوسفاط يطالبون الترّاب بالشفافية ورفع الأجور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | 20 قتيلا و1692 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

20 قتيلا و1692 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

20 قتيلا و1692 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن
هسبريس - و.م .ع
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 07:50

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 1692 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1276 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 29 ألف و513 مخالفة، وأنجزت 9649 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 19 ألف و864 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و438 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4129 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5385 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 135 مركبة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.