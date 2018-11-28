20 قتيلا و1692 جريحا حصيلة الحوادث بالمدن

هسبريس - و.م .ع

لقي 20 شخصا مصرعهم وأصيب 1692 آخرون بجروح، إصابة 76 منهم بليغة، في 1276 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 نونبر 2018.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة "قف"، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 29 ألف و513 مخالفة، وأنجزت 9649 محضرا، أحيلت على النيابة العامة واستخلصت 19 ألف و864 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 4 ملايين و438 ألف و525 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4129 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5385 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 135 مركبة.