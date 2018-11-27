24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:37
|08:08
|13:20
|16:00
|18:23
|19:42
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الأميرة أستريد في الرباط
- دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
- وفاة مبتكر الرسوم المتحركة الشهيرة "سبونج بوب"
- رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي
- البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية
إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)
الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)
- رواندا .. من "جحيم" الحروب الأهلية إلى "نعيم" الاقتصادات الإفريقية - (133)
- محكمة طنجة تدين مسرِّبي "فيديو" الفنان السكيرج بسنتين سجنا - (131)
- الداودي يهدد شركات المحروقات: تخفيض الأسعار أو تسقيف الأرباح - (73)
- نشطاء سوس يراهنون على "مسيرة أكادير" لاعتماد العرف الأمازيغي - (47)
- جامعي يرهن تطور أنظمة الحكم والشعوب بإرساء الاتحاد المغاربي - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، عشية اليوم الثلاثاء، تأخير ملف سائق قطار بوقنادل إلى غاية الرابع من دجنبر المقبل، فيما طلب دفاعه باستعادة الفيديوهات المحذوفة الخاصة بالحادثة. أما عائلة السائق، فتساءلت عن مصير العلبة السوداء للقطار.
ويُتابع العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، في حالة اعتقال، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل والجرح الخطأ، عقب حادثة انقلاب القطار الذي كان يقوده بجماعة بوقنادل، القريبة من مدينة سلا، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 7 أشخاص وجرح العشرات من المسافرين.
وخلال جلسة محاكمته، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، نظمت أسرته الصغيرة ورفاقه بالقرب من مقر المحكمة وقفةً احتجاجيةً رفعوا خلالها شعارات من قبيل "نريد تحقيقا تقنيا مستقلا"، و"محاسبة المسؤولين الحقيقيين"، كما طالبوا بإطلاق سراح السائق واعتبروا أنه بريء.
وتقدم دفاع سائق قطار بوقنادل بطلب ترجمة الخبرات التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات، وبناء عليها جرت متابعة السائق، إلى اللغة العربية، إضافة إلى المطالبة باستعادة ما تم مسحه من جهاز التسجيل المسمى "DVR" المثبت في مقدمة القطار رقم 9.
كما جدّد الدفاع، خلال الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة التي تغيّب عنها ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمس السراح المؤقت للسائق، وإجراء خبرة مضادة ومحايدة في واقعة انقلاب القطار.
وقالت زوجة السائق، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة التي نُظمت قبالة المحكمة: "نريد أن نعرف لماذا هو مسجون، هم يقولون إن السرعة هي السبب، لكن ما نعرف أن السرعة محددة؛ لذلك مطلبنا هو إطلاح سراحه لأنه بريء".
وقالت إحدى بناته، في تصريح لهسبريس، إن "والدي مظلوم، والأسرة ترغب في معرفة حقيقة العلبة السوداء الخاصة بالقطار والتسجيل الخاص بيوم الحادثة"، وشددت على مطالبة الأسرة بإجراء "تحقيق عادل" في هذا الملف.
جدير بالذكر أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار أشار إلى أن السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة الأقصى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى حي بوقنادل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
pauvre justice ;le chauffeur est innossent
bouyaomar
Alors la gendarmerie n'est en mesure de determiner les causes et les consequenquences.Il faut faire appel à des experts de la poland et de croatie et le fabriquant Italien a propos de ce probleme.A mon sens le train est equippé d'un robbot la ou les techniciens ont fixés tous les points noirs et le conducteur n'a pas la main d'augmenter ou de dimunuer la vitesse.sinon vous palez des locomotives à vapeur et non pas des locomatives de 4 g.