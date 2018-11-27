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الرئيسية | مجتمع | دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة

دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة

دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:00

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، عشية اليوم الثلاثاء، تأخير ملف سائق قطار بوقنادل إلى غاية الرابع من دجنبر المقبل، فيما طلب دفاعه باستعادة الفيديوهات المحذوفة الخاصة بالحادثة. أما عائلة السائق، فتساءلت عن مصير العلبة السوداء للقطار.

ويُتابع العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، في حالة اعتقال، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل والجرح الخطأ، عقب حادثة انقلاب القطار الذي كان يقوده بجماعة بوقنادل، القريبة من مدينة سلا، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 7 أشخاص وجرح العشرات من المسافرين.

وخلال جلسة محاكمته، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، نظمت أسرته الصغيرة ورفاقه بالقرب من مقر المحكمة وقفةً احتجاجيةً رفعوا خلالها شعارات من قبيل "نريد تحقيقا تقنيا مستقلا"، و"محاسبة المسؤولين الحقيقيين"، كما طالبوا بإطلاق سراح السائق واعتبروا أنه بريء.

وتقدم دفاع سائق قطار بوقنادل بطلب ترجمة الخبرات التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات، وبناء عليها جرت متابعة السائق، إلى اللغة العربية، إضافة إلى المطالبة باستعادة ما تم مسحه من جهاز التسجيل المسمى "DVR" المثبت في مقدمة القطار رقم 9.

كما جدّد الدفاع، خلال الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة التي تغيّب عنها ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمس السراح المؤقت للسائق، وإجراء خبرة مضادة ومحايدة في واقعة انقلاب القطار.

وقالت زوجة السائق، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة التي نُظمت قبالة المحكمة: "نريد أن نعرف لماذا هو مسجون، هم يقولون إن السرعة هي السبب، لكن ما نعرف أن السرعة محددة؛ لذلك مطلبنا هو إطلاح سراحه لأنه بريء".

وقالت إحدى بناته، في تصريح لهسبريس، إن "والدي مظلوم، والأسرة ترغب في معرفة حقيقة العلبة السوداء الخاصة بالقطار والتسجيل الخاص بيوم الحادثة"، وشددت على مطالبة الأسرة بإجراء "تحقيق عادل" في هذا الملف.

جدير بالذكر أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار أشار إلى أن السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة الأقصى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى حي بوقنادل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - رأي الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:14
الدرويش ليه الله في هاد البلاد !!! إذا حقا حدفت مقاطع فيديو توثق للواقعة ، فإن المغرب غير قراو عليه الفاتحة .
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62
2 - BOUYAOMAR الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:14
c'est quoi cette justice
pauvre justice ;le chauffeur est innossent

bouyaomar
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26
3 - FOUAD الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:17
متضامنون معك أيها السائق، لقد قدموك ككبش فداء، والله المستعان
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51
4 - م م ط الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:18
مع الاسف يمكن أن أقول أنه " قضي الأمر " والمحاكمة مجرد مسرحية أسطول بعض الشيء من جلسة إلى جلسة وسيتم في النهاية إدانة السائق.
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34
5 - ABDELHAK الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:26
30 سنة من العمل والانضباط وبين عشية وضحاها أصبح المسؤول الأول عن كل ما حدث.هل يعقل أن يقطع القطار في المغرب بهذه البنية التحتية المتوفرة لذا المكتب الوطني للسكك الحديدية 158 كلم في الساعة؟ على من تضحكون؟
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31
6 - har الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:27
في جميع الدول يجدون العلبة السوداء عند سقوط الطائرات. وفي المغرب يبدو أن القطار غرق في المحيط الاطلسي وفقدت العلبة. هاهاهاها
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56
7 - عماد قومري الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:35
اللي دارها واللي قالها المخزن هي اللي كاينة !!هذه هي الحقيقة وما غير ذلك سوى كلام غير مقبول
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15
8 - معتوه الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:48
بدون علبة سوداء فالمكتب اللاوطني للسكة الحديدية معروف باهماله للجانب التقني في سبيل دفع الاموال لمشروع التي جي في، الاهمال نلمسه يوميا في العربات المهترئة، ابواب لا تفتح نوافذ لاتقفل، اعطال دائمة، توقف غير مبرر، اصوات واهتزازات غريبة، على من تضحكون، السائق اقول لك ان الشعب كله متضامن معك.
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8
9 - mohamed3 الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:52
براءة السائق في الشريط المحذوف، اتلفوا جزء من القرص لليتسنى لهم الصاق التهمة بالسائق و يكون كبش فداء للتستر عن فضائحهم. و هذا ما تفعله الحكومة عندما تتهرب من المسؤولية فهي اما تجد كبش فداء او تكون لجنة لربح الوقت الى حين ينسى الحدث و بالطبع لن تقدم تلك اللجنة اي نتائج و امثلة اللجن كثيرة
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6
10 - EL HASSANE الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 21:59
Dans tous les cas l'Oncf reste responsable de carnage humain.Le sol sur les lieux de l'accicendent à besoin de renforcement chaque année vue la nature tres sableuse qui a besoin des compactages frequents et dynamiques.
Alors la gendarmerie n'est en mesure de determiner les causes et les consequenquences.Il faut faire appel à des experts de la poland et de croatie et le fabriquant Italien a propos de ce probleme.A mon sens le train est equippé d'un robbot la ou les techniciens ont fixés tous les points noirs et le conducteur n'a pas la main d'augmenter ou de dimunuer la vitesse.sinon vous palez des locomotives à vapeur et non pas des locomatives de 4 g.
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