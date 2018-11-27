دفاع سائق "قطار الموت" يطالب بالعُلبة السوداء والفيديوهات المحذوفة

هسبريس – يوسف لخضر

قررت المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، عشية اليوم الثلاثاء، تأخير ملف سائق قطار بوقنادل إلى غاية الرابع من دجنبر المقبل، فيما طلب دفاعه باستعادة الفيديوهات المحذوفة الخاصة بالحادثة. أما عائلة السائق، فتساءلت عن مصير العلبة السوداء للقطار.

ويُتابع العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، في حالة اعتقال، ووجهت له النيابة العامة تهمة القتل والجرح الخطأ، عقب حادثة انقلاب القطار الذي كان يقوده بجماعة بوقنادل، القريبة من مدينة سلا، في السادس عشر من أكتوبر الماضي، وأودى بحياة 7 أشخاص وجرح العشرات من المسافرين.

وخلال جلسة محاكمته، التي عُقدت اليوم الثلاثاء، نظمت أسرته الصغيرة ورفاقه بالقرب من مقر المحكمة وقفةً احتجاجيةً رفعوا خلالها شعارات من قبيل "نريد تحقيقا تقنيا مستقلا"، و"محاسبة المسؤولين الحقيقيين"، كما طالبوا بإطلاق سراح السائق واعتبروا أنه بريء.

وتقدم دفاع سائق قطار بوقنادل بطلب ترجمة الخبرات التقنية التي اعتمدت عليها الضابطة القضائية في التحقيقات، وبناء عليها جرت متابعة السائق، إلى اللغة العربية، إضافة إلى المطالبة باستعادة ما تم مسحه من جهاز التسجيل المسمى "DVR" المثبت في مقدمة القطار رقم 9.

كما جدّد الدفاع، خلال الجلسة الرابعة من هذه المحاكمة التي تغيّب عنها ممثل المكتب الوطني للسكك الحديدية، ملتمس السراح المؤقت للسائق، وإجراء خبرة مضادة ومحايدة في واقعة انقلاب القطار.

وقالت زوجة السائق، في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة التي نُظمت قبالة المحكمة: "نريد أن نعرف لماذا هو مسجون، هم يقولون إن السرعة هي السبب، لكن ما نعرف أن السرعة محددة؛ لذلك مطلبنا هو إطلاح سراحه لأنه بريء".

وقالت إحدى بناته، في تصريح لهسبريس، إن "والدي مظلوم، والأسرة ترغب في معرفة حقيقة العلبة السوداء الخاصة بالقطار والتسجيل الخاص بيوم الحادثة"، وشددت على مطالبة الأسرة بإجراء "تحقيق عادل" في هذا الملف.

جدير بالذكر أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار أشار إلى أن السرعة المفرطة التي بلغت 158 كلم، عوض السرعة الأقصى المحددة في ذلك المكان في 60 كلم، هي التي أدت إلى الحادث واصطدام القاطرة بقنطرة على مستوى حي بوقنادل.