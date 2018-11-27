البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية

هسبريس - و.م .ع

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، اليوم الثلاثاء، 103 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح المصدر ذاته أنه وحدات تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط يوم 27 نونبر 2018، قدمت المساعدة ل92 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، في مناطق مختلفة في عرض سواحل طنجة والناظور والحسيمة.

وأضاف المصدر أن 11 مواطنا من بلدان جنوب الصحراء تم إنقاذهم، بعد أن انقلب القارب الذي كانوا على متنه، والذي ظلوا متمسكين به لمدة أربع ساعات.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، إنقاذ هؤلاء المرشحين للهجرة السرية ونقلهم إلى الموانئ القريبة من طرف البحرية الملكية.