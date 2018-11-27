24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3708:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. إكراهات ضريبية وممارسات غير شرعية تحاصر أطباء الأسنان بالمغرب (5.00)

  2. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  3. "ميكومار" تتولى جمع نفايات ساكنة "دار الضمانة" (5.00)

  4. الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)

  5. عمال الفوسفاط يطالبون الترّاب بالشفافية ورفع الأجور (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية

البحرية الملكية تنقذ 103 مرشحا للهجرة السرية
هسبريس - و.م .ع
الثلاثاء 27 نونبر 2018 - 22:10

علم لدى مصدر عسكري أن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية أنقذت، اليوم الثلاثاء، 103 مرشحا للهجرة السرية بعرض البحر الأبيض المتوسط .

وأوضح المصدر ذاته أنه وحدات تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية في البحر الأبيض المتوسط يوم 27 نونبر 2018، قدمت المساعدة ل92 مغربيا مرشحا للهجرة السرية، في مناطق مختلفة في عرض سواحل طنجة والناظور والحسيمة.

وأضاف المصدر أن 11 مواطنا من بلدان جنوب الصحراء تم إنقاذهم، بعد أن انقلب القارب الذي كانوا على متنه، والذي ظلوا متمسكين به لمدة أربع ساعات.

وقد تم، حسب المصدر نفسه، إنقاذ هؤلاء المرشحين للهجرة السرية ونقلهم إلى الموانئ القريبة من طرف البحرية الملكية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.