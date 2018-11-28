24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/11/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3808:0813:2016:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: جبهة البوليساريو تدشن منشآت في أمهيريز وتفاريتي (5.00)

  2. متطوعون يطلقون مبادرة "زيرو جائع" في تيفلت (5.00)

  3. هل أصبحت اللغة الفرنسية من مقدسات المغرب والمغاربة؟ (5.00)

  4. تونس تؤسس للدولة المدنية (5.00)

  5. الكعبي يثمّن العلاقات الإماراتية المغربية في ندوة مئوية الشيخ زايد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة

التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة

التوفيق يدعو المحسنين المغاربة إلى ترميم وإصلاح المساجد المغلقة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:00

كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال الحفل الديني الذي نظمته الوزارة مساء أمس الثلاثاء بالرباط، بمناسبة تخليد يوم المساجد، أن عدد مساجد المملكة التي تحتاج إلى ترميم يناهز 1000 مسجد، يتطلب ترميمها ميزانية تقدر بمليار درهم (100 مليار سنتيم).

التوفيق دعا المحسنين إلى إصلاح المساجد التي تحتاج إلى ترميم، وحثّهم على الانخراط في هذا العمل قائلا: "على المحسنين أن يلتفتوا إلى المساجد المُغلقة لإصلاحها وإعادة فتحها؛ فترميم مسجد يعادل أجره بناء مسجد جديد، وبدل أن يبني المحسن مسجدا جديدا من الأفضل أن يرمّم مسجدين أو ثلاثة، ويُعيد الحياة إليها".

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية دعا المحسنين أيضا إلى احترام التصاميم الهندسية للمساجد وعدم محاولة تغييرها، والعمل بتنسيق مع الوزارة أثناء عملية التشييد، موضحا أنّ التصرف في التصاميم الهندسية يؤدي إلى عدم الحصول على التصريح بفتح المسجد بعد الانتهاء من أشغال بنائه.

التوفيق دعا المحسنين كذلك إلى عدم التصرف في المرافق الموازية للمساجد، كالمحلات التجارية التي تبنى جوارها؛ "لأنّها كالمساجد وقْف من أوّل العهد إلى آخر العهد، وهي وقف لا يجب أن يتم التصرف فيه، لأن هذا شيء يخالف القاعدة الوقفية التي كرسها القانون".

علاقة بذلك، قال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إن المغاربة ما زالوا يبذلون مالهم في سبيل بناء المساجد، وخاصة المساجد المتوسطة والصغرى، مضيفا "غالبا ما يتخيل بعض الناس أن سنّة الوقف قد ولّت، وهذا غلط كبير، إذ إن بناء المساجد لا يزال قائما، وسنّة الوقْف قائمة لأنها جِذوة في قلوب الأمّة لا تنطفئ".

وحسب الأرقام التي قدمها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، فقد بلغ عدد المساجد التي جرى تشييدها خلال السنة الجارية 185 مسجدا، في مختلف ربوع المملكة، 160 منها بناها المحسنون، فيما شيّدت الوزارة خمسة وعشرين مسجدا.

وتخلّد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم المساجد، الذي تستعرض فيه أبرز ما أنجز في مجال وتشييد وترميم وصيانة المساجد، وبرامج الوزارة في هذا المجال خلال السنة المقبلة، وتوازيه أنشطة دينية في مختلف المساجد.

واستهل الحفل الديني، المنظم بالمدرج الكبير بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بمدينة العرفان بالرباط، بعرض شريط حول صحون المساجد بالمغرب، والتي تُعد من أبرز المعالم العمرانية للمساجد في المملكة، إذ لا يخلو منها أي مسجد. وصحن المسجد هو المساحة التي تتوسط باحة المسجد، وهي جزء من المسجد، إذ تستغل كفضاء للعبادة، إما للصلاة أو الوضوء، حيث تتوسطها نافورات أو صهاريج مملوءة بالماء، كما أنها توفر الراحة النفسية للمصلين خاصة وأنها تكون مفتوحة على السماء.

ويتحدد الشكل الهندسي لصحون المساجد حسب مُناخ كل منطقة، وكذا تجهيزها؛ ففي المناطق ذات الطقس الحار يتمّ تشجير صحون المساجد، وجعل نافورات الماء داخله، لكون الأشجار والمياه تسهم في رطوبة الجو ومن ثم خفض الحرارة.

كما تم تكريم عدد من بُناة المساجد والمهندسين المعماريين والصناع التقليديين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - سعاد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:08
فين هي أموال الوزراء؟ ؟ تطمعون في الشعب فحتى الأغنياء مثلكم الله يهديكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - iken الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:09
لما لا ترمم ب 14مليار ستم لدعم الزوايا و الاضرحة ما الفائدة من دعم هده الاضرحة انسان مات قرن من الزمن و لازلنا ندعم اسرته الممتدة لقرون اما المحسنين دعوهم يحسنون لمرضى الدياليز و المعوقين والمكفوفين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - عماد ابو هداية الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:10
سبحان الله مع العلم انها أغنى وزارة في المغرب اين تذهب أموال المحلات التجارية التابعة للمساجد والأوقاف والأحباس ...... ام انها تمول فقط الاضرحة الشركية
حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
4 - عالرجمان الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:10
لا عيب في الاستعانة بالمحسنين ان كنا محتاجين... لكن ان تكون لنا أغنى وزارة وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتستعين بالمحسنين اشك في نزاهة هذه الوزارة مع الأسف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
5 - محمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:10
وزارة الاوقاف اغنى وزارة بالمغرب من حيت الموارد تتخصص في دعم الاضرحة للممارسة البدع والشرك بالله وتتخلى عن اصلاح او ترميم المساجد اللي هي اصلا مبنية من اموال المحسنين..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - غوبر فريد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:11
انه الضحك على الدقون والجميع يعرف انها أغنى وزارة اموالها لا تدخل ميزانية الدولة رغم ان رواتب موظفيها على حساب الخزينة وهذه فضيحة ومفارقة غريبة .
فكيف يعقل ان يطلب هذا المسوول من المواطنين ترميم المساجد فأين هي اموال الأحباس واين تذهب ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - توفيق الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:12
المحسنين يبنيو ويرمو و يخلصو الما و دو و الأوقاف أغنى وزارة.... فين هي الفلوس؟؟؟ المهم الله يجازي كل واحد دار الخير فهاد البلاد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - omar الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:13
اصبح عدد المساجد لا يعد ولايحصى وأغلبها خاوية على عروشها لاتكاد تقام فيها حتى الصلوات المفروضة.ظاهرة جمع التبرعات للمساجد أصبحت تثير الاشمئزاز ،فهناك أعمال خيرية تستحق مثل هذا التجنيد،فكم من مدارس تحتاج الى الطرق والنقل والمراحيض وكم من مستشفيات تحتاج التجهيز وكم من مرضى على شفى الموت ويعانون في صمت ولا من يلتفت لهم.اليسوا أولى بالإحسان والتبرعات؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - واحد من المغاربة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:14
بفلوس الزوايا أدير العجب،اللي حشمو ماتو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
10 - سعيد من الريف الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:15
أغنى وزارة في المغرب تطلب من المحسنين المساهمة في إصلاح وترميم المساجد، في حين أن الوزارة نفسها تقدم هبات مالية سنوية للأضرحة و"الأولياء"، أ سيدي كل واحد يصلي فدارو، جميع الوزارات لديها مصاريف سنوية إلا وزارة الأوقاف فلها مداخيل فقط، تخيل أن بعض المساجد لا تتوفر على زرابي، وكل ما أراد المغاربة بناء مسجد ما يبدأون في طلب التبرعات، حتى أكبر مسجد في المغرب بني باقتطاعات من أجور الموظفين ومن الحسابات البنكية، ما دور هذه الوزارة، العلم لله، حتى الحجاج تتركهم عرضة للتشرد في شوارع السعودية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
11 - mawazine الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:16
الحماق هذا في فصل الصيف خسرين شحال من مليار على موازين ؟ ان لم تستحي فافعل ماشأت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
12 - socialllllllllll الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:19
اغنى وزارة في المغرب تتسول وتطلب المحسنين ليصلحون المساجد. الله ينعل لي ما يحشم نصف اراضي المغرب في ملكها لأن اجدادنا كانو اغبياء ووهبو كثير من اراضيهم للمساجد وستولت عليهم هذه الوزارة وكل مسجد بنوه المحسنبن استولت على محلاته التجارية من دون ما تخصر هي ولو درهم واحد للمسجد هي تنهب جميع ممتلكات المساجد وماذا اعطت هي للمساجد ؟؟؟ كل افرشة وكل شيء يتعلق بالمساجد يمولونه المحسنين والوزارة خصها غير تنهب صافي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
13 - Chbani الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:19
ايوا و نتوما ا سي الوزير متصلحوش المساجد بدلا من انفاق الاموال في دعم الزوايا و ترميم مقامات الاولياء و اعمار المواسم و التي لا علاقة لها بالاسلام و تدعوا للشرك بالله ؟!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
14 - mrizaq الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:19
أين تذهب الميزانية الضخمة.......!!!!!.....؟؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - كمال الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:19
جل مساجد المملك بناها المحسنين ووزارتكم الغنية لاتقدر حتى على منح اجر محترم للإمام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
16 - صلاح الدين الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:21
أغنى وزارة فالوزارات كتسعى عند الناس و المحسنين،فهم تسطى، أنا شخصيا وكان كانو عندي الفلوس و بغيت نتبرع بيهم و نتقرب من الله نصدقهم على الناس الفقراء لي نعرفهم، اما بناء المساجد و المستشفيات و المدارس و الجامعات فهو مسؤولية الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - mbarak الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:22
باعتبار أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي أفقر وزارة في المملكة فلا بأس أن يلتفت المحسنون الى ترميم المساجد وتقديم هبات لموظفي الوزارة ولمَ لا حتى للسيد الوزير ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
18 - احمد الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:22
واعرة هادي اوا والميزانية اش تيديروا بها اه تيخلصوا منها ديون الدولة المغربية الله يوفقكهوه على فعل الخير امين ويبارك في المجهودات التي يبدلونها لخدمة المصلين وخدمة بيوت الله وبديك النية والعمل يلقاو الله تعالى
الله يوفقهمم داءما لفعل الخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - مار الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:23
اغنى وزارة تنتظر الاعانة والله هذا منكر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
20 - first الصحة والتعليم والشغل الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:23
بغينا حقنا في الثروة واصلاح قطاع الصحة والتعليم وبغينا المصانع فين نخدمو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - خنفوس واد سوس الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:23
وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات في المغرب لانها لاتقوم ببناء المساجد وإنما تنتظر ان. يبنيها المحسنون وتنزع منهم المفاتيح وتكتري المحلات التجارية الموجودة حول المساجد.
الاجر الذي تدفعه للامة والمؤذنين قليل.
وياتي السيد الوزير ليتباكى على المحسنين ويدعوهوم الى اصلاح المساجد,
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - معربي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:23
لماذا تدعوا الحسنين هل أنت لست بمؤمن محسن و إن لم تكن قدوه كوزير للأوقاف وانت اكثر من يعرف بحسنات بناء وترميم المساجد فكيف لك ان تنتظر غيرك .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - zak الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:24
أرض الله كلها مسجد يجب ترميم المدارس و المستشفيات لأن الدولة تخلت عن كل ماهو إجتماعي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - Abderrahim الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:24
Bonjour
Alors je demande au ministre lui meme de donner l'exemple et restaurer juste un a ses frais
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - مفاجأة الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:24
أين هي أموال وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هل يعقل أن تنفق هذه الأموال على الزوايا وتترك المساجد مغلقة وعرضة الإهمال، ومادور هذه الحكومة التي تتوسل من المحسنين أن يحلوا جميع مشاكلها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - صحراوي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:28
دائما المحسنين هم من يتولو بناء المساجد في حين الوزارة تكتنز المال
ليتم نهبها من طرف التابعين لها من رأس الهرم الى قاعدته. ان لم تستحي فافعل ما شئت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مكي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:28
كما أننا نطالب من المحسنين ترميم المدارس والحجرات الدراسية التي تتقطر مياه الأمطار على الصغار .الشئ الدي يساهم في الهدر المدرسي الى حد بعيد خاصة في المناطق النائية .فأينما وليتم وجوهكم فثمة وجه الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - خريبكي الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:29
اصبح الجانب الديني يستغل بكثرة من طرف الدولة والاحزاب السياسية لانه اكتر نجاعة ودكرني هدا ببيع صكوك الغفران لدخول الجنة قديما...نتوما ضربو الملاير او صبرو فقير ب لك الجنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - السعيدي تتغير الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:29
نتاسف كثيرا لما يحدث من مفارقات غريبة بين تصريح مسؤول وواقع معانات المحسنين مع التراخيص لأداء صلاة الجمعة أو التكفل بمصروفات يحتاجها المسجد ( الضوء الماء.... )
هذا ما لاحظناه من خلال مسجد الوحدة بتنغير الذي يفد إليه الاف المصلين في رمضان لأكثر من أربع سنوات واليوم لما كان في حاجة إلى الترخيص لأداء الجمعة مع أن الحاجة إليها جد ملحة الوزارة المعنية تعمد إلى تعقيد المساطير الإدارية ..... فما الفرق بين جموع المصلين في رمضان وبين جموع صلاة الجمعة؟؟؟؟!!!! والمسجد من أروع المساجد شساعة وفنا وجمالا .... بشهادة الجميع فلما هذه المفارقات؟ ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - seni الأربعاء 28 نونبر 2018 - 10:31
يا حسرا الأوقاف هي أغنى وزارة !كيضحكو على الشعب،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.