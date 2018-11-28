المسيحيون المغاربة يؤسسون تنسيقية .. التنظيم يعلن مطالبه الأساسية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

بعد سنوات من الاشتغال بشكل سري، قرر المسيحيون المغاربة الخروج إلى العلن لأول مرة بعد عقد الجمع العام التأسيسي لتنسيقية المسيحيين المغاربة بمقر فيدرالية الجمعيات الأمازيغية في العاصمة الرباط، دون أن يتم إعلان تفاصيل إضافية باستثناء انتخاب زهير الدكالي رئيسا، ومصطفى السوسي كاتبا عاما وناطقا رسميا باسم تنسيقية المسيحيين المغاربة.

اللقاء الذي لم يتم إعلان انعقاده جاء بعد مراسلات كثيرة وجهها المسيحيون إلى الملك محمد السادس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وكذا محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن دون أن يتأتى لهم الوصول إلى مبتغاهم المتمثل في خمسة مطالب رئيسية، هي حرية العقيدة، والزواج المدني، والتعليم الديني الاختياري، والدفن وفق الطقوس المسيحية، وحرية اختيار الأسماء.

وفي هذا الصدد أوضح مصطفى السوسي، الناطق الرسمي باسم تنسيقية المسيحيين المغاربة، أنه "لأول مرة وبشكل رسمي يتم عقد جمع عام تأسيسي لتنسيقية المسيحيين المغاربة، وهو ما سيمكن من الترافع بشكل قانوني عن المسيحيين المغاربة"، مشيرا إلى أن "الانتظار لازال سيد الموقف في علاقة برد فعل السلطات"، وزاد: "لا أحد يدري ما الذي سيجري في قادم الأيام".

وأضاف السوسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "أهم شيء في الوقت الراهن هو إنجاح الجمع العام، الذي انتخب زهير الدكالي رئيسا، وسيبقى الهدف الرئيسي هو التعامل بشكل رسمي مع المؤسسات، والدفاع عن المسيحيين في علاقة بمطالبهم الخمسة التي تستوجب التفعيل في أقرب وقت ممكن"، مشددا على أن "الجمع العام مر في ظروف جد عادية".

وأردف المتحدث بأن "تنسيقية المسيحيين امتداد لنضالات سابقة، إذ سبق وراسل أعضاؤها مختلف المؤسسات من أجل نيل الاعتراف والحقوق"، لافتا إلى أن "محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، هو الوحيد الذي تفاعل مع طلبات المسيحيين ونفذ وعده بخصوص إيصالها إلى الحكومة، في حين ظل الجمود موقف الحكومة الحالية وسابقتها بخصوص المراسلات التي قام بها المسيحيون، غير ما مرة".

وفي السياق ذاته، كان المسيحيون المغاربة وجهوا رسالة إلى الملك محمد السادس، خلال شتنبر الماضي، بمناسبة انعقاد الدورة الثانية من المؤتمر الدولي لحوار الثقافات والأديان بفاس، مشيرين إلى أنهم "لازالوا ينتظرون الاستجابة لمطالبهم، وهي ذات صلة بحرية العقيدة؛ وفق ما تضمنته المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ووفق ما جاء في توجيهات محمد السادس، أمير كل المؤمنين؛ على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم".

وأضافت الوثيقة، التي وقعتها تنسيقية المسيحيين المغاربة، أن "مطالب المسيحيين إنسانية وبسيطة، وقدمت للمجلس الوطني لحقوق الانسان، وتتعلق أساسا بتوثيق الزواج، ودفن الموتى، وإقامة الصلاة علنا دون خوف، واختيار أسماء الأبناء وفق العقيدة؛ فضلا عن جعل مادة التربية الدينية اختيارية".

وأورد المسيحيون: "التصريحات الملكية المتعلقة بالمعنى المنطقي والمعقول لمفهوم إمارة المؤمنين، والتي تعتبر أن الملك محمد السادس ملك المغرب هو أمير لكل المؤمنين، على اختلاف مللهم ونحلهم ودياناتهم، بمثابة بوصلة لمرافعاتنا حتى تحقق مطالبنا".